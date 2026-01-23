¡Ú»¥ËÚ¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¡Û¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó2026¡¡³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥ó¥Ó¥¹¥¿ ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹Ó°æ ¹¬Íº¡Ë¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¡¢»¥ËÚ¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¡Ê»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§Ä¹À¥ Î´Â§¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó2026¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Â¿ºÌ¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ëー¥¸¥å¡¡¥Ç¥£¥ô¥§ー¥ë
¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥»¥Ã¥È
¥¶¡¦¥Ùー¥«¥êー¡õ¥Ú¥¤¥¹¥È¥êー¤Ç¤Ï¡¢ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ëçõ¤òÉß¤µÍ¤á¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥Áー¥º¥±ー¥¡Ö¥ëー¥¸¥å ¥Ç¥£¥ô¥§ー¥ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢4¼ïÎà¤Î¥·¥ç¥³¥é¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê¤É¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Îー¥¶¥ó¥Æ¥é¥¹¥À¥¤¥Êー¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ç¥³¥é¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢º£Ç¯¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ¡Ö¥àー¥¹¡¦¥ª¡¦¥·¥ç¥³¥é with ¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¡×¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーË¤«¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¿©¤ÙÊüÂê¤Ç¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¥ß¥¶ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ç¥³¥é¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¿Íµ¤¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥»¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¥Ù¥êー¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤´¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¿Ô¤¯¤·¤Î´Å¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò¤¼¤Ò»¥ËÚ¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ªÌû¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»¥ËÚ¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¸ÎÃáÉãµÜÅÂ²¼Äó¾§¤Î¤â¤È¡¢À¯ºâ³¦¤Î±þÀÜ¼¼¡¢»ÔÌ±¤Î¼Ò¸ò¾ì¤È¤·¤Æ1934Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢ËÌ³¤Æ»½é¤ÎËÜ³ÊÅªÍÎ¼°¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¡¢À¾²¤Ê¸²½¤ÎÁë¸ý¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³§ÍÍ¤Ë¤è¤êË¤«¤Ê»þ´Ö¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Êâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»¥ËÚ¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¡¡¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2026¡¡³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë～2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¡¢¨¥×¥é¥ó¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¡011-261-3376¡Ê¿©Æ²Í½Ìó·¸¡Ë
¥Û¥Æ¥ë¥·¥ç¥Ã¥× ¥¶¡¦¥Ùー¥«¥êー¡õ¥Ú¥¤¥¹¥È¥êー¡¡0120-193400¡ÊÅ¹ÊÞÄ¾ÄÌ¡Ë
¥¶¡¦¥Ùー¥«¥êー¡õ¥Ú¥¤¥¹¥È¥êー¡ÊÅì´Û1³¬¡Ë
¤´ÍøÍÑ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¤´ÍøÍÑ»þ´Ö¡§8:30～20:00
¡ü¥ëー¥¸¥å ¥Ç¥£¥ô¥§ー¥ë¡¡\4,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¢¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¡£¥ì¥¢¥Áー¥º¥±ー¥¤Î¾å¤Ëçõ¤òÉß¤µÍ¤á¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥Ïー¥È¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ëー¥¸¥å ¥Ç¥£¥ô¥§ー¥ë
¡ü¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¡\2,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Þ¥«¥í¥ó¡¢¥«¥Ì¥ì¡¢¥·¥åー¥¯¥êー¥à¤Ê¤É¥·¥ç¥³¥é4¼ïÎà¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡ü¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥º¥±ー¥ ¥·¥ç¥³¥é ¥Ûー¥ë¡¡\4,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥º¥±ー¥¤Ë¡¢¥«¥«¥ª¤Î¿¼¤ß¤È¥³¥¯¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥º¥±ー¥ ¥·¥ç¥³¥é ¥Ûー¥ë
¡ü¥×¥é¥ê¥Í¥µ¥ó¥É¡¡\2,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ü¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¥·¥ç¥³¥é¡õ¥µ¥Ö¥ì¥·¥ç¥³¥é¥»¥Ã¥È¡¡\2,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ü¥µ¥Ö¥ì¥·¥ç¥³¥é¡¡\1,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È ¥°¥é¥ó¥É¥Î¥ïー¥ë¡¡\1,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥Ã¥ー´Ì¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¡³Æ\3,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ü2·î¤Î¥±ー¥
¡¦¥·¥ç¥³¥é¥ô¥§¥êー¥Ì¡¡\650¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥Î¥ï¥¼¥Ã¥È¥·¥ç¥³¥é¡¡\700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡Â¾
¡ü2·î¤Î¥Ö¥ì¥Ã¥É
¡¦¥·¥ç¥³¥é¥Ñ¥Í¥Èー¥Í¡¡\3,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥·¥ç¥³¥é¥ª¥é¥ó¥¸¥§¡¡\450¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡Â¾
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥Ã¥ー´Ì¡¡¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
2·î¤Î¥±ー¥
2·î¤Î¥Ö¥ì¥Ã¥É
¥Îー¥¶¥ó¥Æ¥é¥¹¥À¥¤¥Êー¡ÊÅì´Û1³¬¡Ë
¡üTHE SWEETS¡ª
¤ªµÒÍÍ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥¹¥¤ー¥Ä¤ò»Å¾å¤²¤ë¡Ö¥é¥¤¥Ö¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥á¥Ë¥åー¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£¤½¤ÎÂ¾¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¹¥¤ー¥Ä¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤ä¥°¥é¥¿¥ó¤Ê¤É¥»¥¤¥Ü¥êー¤¬¿©¤ÙÊüÂê¡£
¡¦¤´ÍøÍÑ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë～2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦¤´ÍøÍÑ»þ´Ö¡§17:00～20:00¡ÊL.O.¡Ë
¡¦ÎÁ¶â¡§Âç¿Í \4,000¡ÊÀÇ¡¦¥µ¹þ¡Ë/ ¾®³ØÀ¸ \2,000¡ÊÀÇ¡¦¥µ¹þ¡Ë
THE SWEETS¡ª
¡Ú2·î¤Î¥é¥¤¥Ö¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥á¥Ë¥åー¡Û
¡Ö¥àー¥¹¡¦¥ª¡¦¥·¥ç¥³¥é with ¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¡×
¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¥àー¥¹¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤ÌÚçõ¤Î¥½ー¥¹¡¢¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤òÅº¤¨¤Æ¡£ºÇ¸å¤Ë¥«¥«¥ª¥Ë¥Ö¤Èºï¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¥á¥Ë¥åーÎã¡Û
¡¦¥¿¥ë¥È¥·¥ç¥³¥é¥ª¥é¥ó¥¸¥å
¡¦¥àー¥¹¥·¥ç¥³¥é¥«¥Õ¥§
¡¦¥¥ã¥é¥á¥ë¥·¥ç¥³¥é
¡¦¥Ö¥ê¥å¥ì¥·¥ç¥³¥é ¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¡¡Â¾
¥àー¥¹¡¦¥ª¡¦¥·¥ç¥³¥é with ¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä
¡ü¥¯ー¥×¡¦¥É¥¥¡¦¥·¥ç¥³¥é with ¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä
¥àー¥¹¥·¥ç¥³¥é¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¥½ー¥¹¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¥À¥¤¥¹¤ä¥«¥«¥ª¥Ë¥Ö¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¡¢¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¤´ÍøÍÑ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦¤´ÍøÍÑ»þ´Ö¡§11:30～16:30¡ÊL.O.¡Ë/ 17:00～20:30¡ÊL.O.¡Ë
¡¦ÎÁ¶â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¡¡\2,100¡ÊÀÇ¡¦¥µ¹þ¡Ë
¥¯ー¥×¡¦¥É¥¥¡¦¥·¥ç¥³¥é with ¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä
¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¥ß¥¶ー¥ë¡ÊËÜ´Û1³¬¡Ë
¤´ÍøÍÑ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ü¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥»¥Ã¥È
¥·¥ç¥³¥é¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥»¥Ã¥È¡£
¡¦¤´ÍøÍÑ»þ´Ö¡§12:00～16:00¡ÊL.O.¡Ë
¡¦ÎÁ¶â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¡¡\4,000¡ÊÀÇ¡¦¥µ¹þ¡Ë¢¨1Æü¸ÂÄê30¿©
¡Ú¥á¥Ë¥åーÎã¡Û
¡¦¥Ö¥é¥¦¥Ëー¥·¥ç¥³¥é
¡¦¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥×¥ê¥ó
¡¦¥¥ã¥é¥á¥ë¥µ¥ì¥·¥ç¥³¥é
¡¦¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥íー¥ë¥±ー¥
¡¦¥·¥ç¥³¥é¥ëー¥¸¥å
¡¦¥Þ¥«¥í¥ó¥·¥ç¥³¥é¡¡Â¾
¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥»¥Ã¥È
¡ü¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¥Ù¥êー¤Î¥Ñ¥Õ¥§
¥Ó¥¿ー¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¤´ÍøÍÑ»þ´Ö¡§10:00～17:30¡ÊL.O.¡Ë
¡¦ÎÁ¶â¡§\2,600¡ÊÀÇ¡¦¥µ¹þ¡Ë¡¡¥³ー¥Òー¤Þ¤¿¤Ï¹ÈÃãÉÕ¤
¡ü¥·¥ç¥³¥é ¥¢¥½ー¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡Ë1È¢ \2,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
6¼ïÎà¤Î¥·¥ç¥³¥é¤òÊõÀÐÈ¢¤Î¤è¤¦¤ËµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¤´ÍøÍÑ»þ´Ö¡§9:00～18:00
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¥Ù¥êー¤Î¥Ñ¥Õ¥§
¥é¥¦¥ó¥¸¡¦¥Ðー¥ªー¥ë¥É¥µ¥ëー¥ó1934¡ÊÊÌ´Û1³¬¡Ë
¡ü¥¥ã¥é¥á¥ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Èçõ¤Î¥Ñ¥Õ¥§ with ¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä
¥¥ã¥é¥á¥ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤ò¼çÌò¤Ë¡¢çõ¤Î¥¼¥êー¡¢¥ê¥¥åー¥ëÆþ¤ê¤Î¥Ó¥¿ー¤Ê¥¯¥êー¥à¤ò¥°¥é¥¹¤ËÅº¤¨¤Æ¡£
¡¦¤´ÍøÍÑ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢¨ÆüÍËÆü¡¦½ËÆüÄêµÙ
¡¦¤´ÍøÍÑ»þ´Ö¡§17:00～23:00¡ÊL.O.¡Ë
¡¦ÎÁ¶â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¡¡\1,500¡ÊÀÇ¡¦¥µ¹þ¡Ë
¥¥ã¥é¥á¥ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Èçõ¤Î¥Ñ¥Õ¥§ with ¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥ó¥Ó¥¹¥¿ ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È
¥°¥é¥ó¥Ó¥¹¥¿ ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎËÜ³ÊÅªÍÎ¼°¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿ËÌ¤Î·ÞÉÐ´Û¡¦»¥ËÚ¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤òÍ¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¡¢²¹ÀôÎ¹´Û¡¢Áí¹ç³¤ÍÎ¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¡¢¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤Î»ÜÀß±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¡¢¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä¼õÂ÷»ö¶È¤òÅ¸³«¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥ó¥Ó¥¹¥¿ ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¿ÀÅÄ2-3-4¡¡S-GATEÂç¼êÄ®ËÌ5F
ÁÏÎ©¡§1958Ç¯8·î27Æü
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹Ó°æ ¹¬Íº
TEL¡§03-5209-4121¡ÊÂåÉ½¡Ë
URL¡§https://www.granvista.co.jp/
Facebook¡§https://www.facebook.com/granvista.co.jp
X¡§https://twitter.com/granvistaTW
Instagram¡§https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/
»¥ËÚ¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë
»¥ËÚ¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¸Î¡¢ÃáÉãµÜÅÂ²¼Äó¾§¤Î¤â¤È¡¢À¯ºâ³¦¤Î±þÀÜ¼¼¡¢»ÔÌ±¤Î¼Ò¸ò¾ì¤È¤·¤Æ1934Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»½é¤ÎËÜ³ÊÅªÍÎ¼°¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢À¾²¤Ê¸²½¤ÎÁë¸ý¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤òÃ´¤¤Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£1951Ç¯5·î¤ËËÌ³¤Æ»½é¤ÎÀ¯ÉÜÅÐÏ¿¹ñºÝ´Ñ¸÷¥Û¥Æ¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢1978Ç¯6·î¤Ë¤ÏÆüËÜ½é¤Î¥Ù¥ë¥Ñー¥½¥ó¡Ê½÷À¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾ï¤Ë»þÂå¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤ÆÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»¥ËÚ¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥Ó¥¹¥¿ ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È¤Î¥°¥ëー¥×»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
Ì¾¾Î¡§»¥ËÚ¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë
½êºßÃÏ¡§¢©060-0001 ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ1¾òÀ¾4ÃúÌÜ
³«¶È¡§1934Ç¯12·î11Æü
¹½Â¤¡§ÃÏ¾å17³¬¡¦ÃÏ²¼2³¬
µÒ¼¼¿ô¡§494¼¼¡¦1,004Ì¾
URL¡§https://grand1934.com/
Facebook¡§https://www.facebook.com/grand1934
X¡§https://twitter.com/SapporoGrand
Instagram¡§https://www.instagram.com/sapporograndhotel/