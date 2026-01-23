µþÅÔÀèÃ¼²Ê³ØÂç³Ø¤¬¡¢ÐÇ¶µÂç³Ø¤È¾®³Ø¹»¶µÍ¡ÌÈµö¾õ²ÝÄøÍú½¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë
µþÅÔÀèÃ¼²Ê³ØÂç³Ø¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô±¦µþ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Á°ÅÄ Àµ»Ë¡Ë¤Ï¡¢ÐÇ¶µÂç³Ø¤È¾®³Ø¹»¶µÍ¡ÌÈµö¾õ²ÝÄøÍú½¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢1·î27Æü¤ËÄ´°õ¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶¨Äê¤Ë¤è¤ê¡¢2027Ç¯4·î1Æü¤«¤é¡¢ËÜ³Ø¤Î3³ØÉô5³Ø²Ê¢¨1¤ËºßÀÒ¤·¡¢Ãæ³Ø¹»¤â¤·¤¯¤Ï¹âÅù³Ø¹»¶µÍ¡ÌÈµö¤ò¼èÆÀÍ½Äê¤Î³ØÀ¸¤Ï¡¢ÐÇ¶µÂç³ØÄÌ¿®¶µ°é²ÝÄø¤Î¶µ°é³ØÉô¶µ°é³Ø²Ê¤ÎÆÃÊÌ²ÊÌÜÅùÍú½¤¢¨2À¸¤È¤·¤Æ¡¢¾®³Ø¹»¶µÍ¡ÌÈµö¾õ¼èÆÀ¤ËÉ¬Í×¤ÊÃ±°Ì¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§¿ÍÊ¸³ØÉô¡Ê¿´Íý³Ø²Ê¡¢Îò»ËÊ¸²½³Ø²Ê¡Ë
¥Ð¥¤¥ª´Ä¶³ØÉô¡ÊÀ¸Êª´Ä¶³Ø²Ê¡¢±þÍÑÀ¸Ì¿³Ø²Ê¡Ë
·ò¹¯°åÎÅ³ØÉô¡Ê·ò¹¯¥¹¥Ýー¥Ä³Ø²Ê¡Ë
¢¨2¡§¾®³Ø¹»¶µÍ¡ÌÈµö¾õ¼èÆÀ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ºßÀÒÂç³Ø¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î¤ß¤Ç¤Ï¼èÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤Ã±°Ì¤ò¡¢
ÐÇ¶µÂç³ØÄÌ¿®¶µ°é²ÝÄø¤Ç¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ºßÀÒÂç³ØÂ´¶È»þ¤Ë¾®³Ø¹»¶µ°÷ÌÈµö¾õ¤Î¼èÆÀ¤¬²ÄÇ½
¡Ú¾®³Ø¹»¶µÍ¡ÌÈµö¾õ²ÝÄøÍú½¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨ÄêÄù·ë¼°¤Î³µÍ×¡Û
Æü»þ ¡§ 2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë15»þ00Ê¬～15»þ20Ê¬
¾ì½ê ¡§ ÐÇ¶µÂç³Ø»çÌî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ À®ÆÁ¾ï¾È´Û5³¬ ÆÃÊÌ²ñµÄ¼¼
½ÐÀÊ¼Ô¡§
ÐÇ¶µÂç³Ø
º´Æ£ ÏÂ½ç¡Ê³ØÄ¹¡Ë
³ ±Ñ¹¬¡ÊÉû³ØÄ¹¡Ë
¾®ÎÓ Î´¡Ê¶µ°é³ØÉôÄ¹¡Ë
»³¸ý ¹§¼£¡ÊÀ¸³¶³Ø½¬µ¡¹½Ä¹¡Ë
È¬ÌÚ Íø¼ù¡ÊÀ¸³¶³Ø½¬ÉôÄ¹¡Ë
µþÅÔÀèÃ¼²Ê³ØÂç³Ø
Á°ÅÄÀµ»Ë¡Ê³ØÄ¹¡Ë
ÆÁ²ìË§¹°¡ÊÉû³ØÄ¹¡Ë
Çë²¼ ÂçÏº¡ÊÁ´³Ø¶¦ÄÌ¶µ°éµ¡¹½¡¡¶¦ÄÌ¶µ°éÃ´Åö³ØÉôÄ¹¡Ë
ÃÓÅÄ ¶³¹À¡Ê¿ÍÊ¸³ØÉô¡¡Îò»ËÊ¸²½³Ø²Ê¡¡¶µ¼ø¡Ë
Ãæº¬ Ç¡»Ò¡Ê¶µÌ³¥»¥ó¥¿ー ³ØÌ³²ÝÄ¹¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¾å