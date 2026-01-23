À¾°ËÆ¦¡¦¾¾ºêÄ®¤Ë¤Æ¡¢°ìÄêµ¬ÌÏ¤ÎÉßÃÏ¤ò³è¤«¤·¤¿»ö¶ÈÍÑÃÏ¤ò¼èÆÀ
³ô¼°²ñ¼ÒRISE¥¢¥»¥Ã¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë¤Ï¡¢À¾°ËÆ¦¥¨¥ê¥¢¡¦¾¾ºêÄ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìÄêµ¬ÌÏ¤ÎÉßÃÏ¾ò·ï¤òÈ÷¤¨¤¿ÅÚÃÏ¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ·ï¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÉÔÆ°»º´ë²è¡¦Íø³èÍÑ¸¡Æ¤¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Î³èÍÑ²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯ÅÚÃÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æá²ìÀî¤ÎÎ®¤ì¤Èºù¤ËÌÌ¤·¤¿¡¢¾¾ºêÄ®¤Ç¤â´õ¾¯¤ÊÀî±è¤¤¤ÎÎ©ÃÏ¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¾¾ºêÄ®
¢£ Î©ÃÏ´Ä¶¡Ã¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤È³èÆ°¤ÎÎ¾Î©
¾¾ºêÄ®¤Ï¡¢ÅÔ¿´Éô¤«¤é°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤¬¤¢¤ê¡¢¿Í¸ýµ¬ÌÏ¤ä¸òÄÌÎÌ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢³°Éô¤«¤é¤Î»ëÀþ¤ä´³¾Ä¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤´Ä¶¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ìÄê´ü´Ö¤ÎÂÚºß¤ä³èÆ°¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿ÍøÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Î©ÃÏ¾ò·ï¤½¤Î¤â¤Î¤¬²ÁÃÍ¤È¤Ê¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¢£ ÅÚÃÏ¤ÎÆÃÄ§¡ÃÍÑÅÓ¤òÄê¤á¤º¡¢»ö¶È¹½ÁÛ¤Ë±þ¤¸¤Æ¸¡Æ¤¤Ç¤¤ëÅÚÃÏ
ËÜÅÚÃÏ¤Ï¡¢À¾°ËÆ¦¡¦¾¾ºêÄ®Ãæ¿´Éô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÉßÃÏÌÌÀÑ Ìó1,800£í2¤òÍ¤¹¤ë¡¢»ö¶È·×²è¤Ë½½Ê¬¤Ê¹¤¬¤ê¤ò»ý¤ÄÅÚÃÏ¤Ç¤¹¡£·úÊªÃ±ÂÎ¤Î·×²è¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Äí¡¦³°¹½¡¦²°³°¥¹¥Úー¥¹¤ò´Þ¤á¤¿°ìÂÎÅª¤Ê·×²è¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿¶õ´Ö¹½À®¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿»ö¶È¸¡Æ¤¤¬¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²¹Àô¤Î°ú¹þ¤¬²ÄÇ½¤Ê¾ò·ï¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÚºß·¿¡¦µòÅÀ·¿¤Î»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÁÈ¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤âÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¢£ ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¼ç¤Ê»ö¶ÈÍÑÅÓ
ËÜÅÚÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉßÃÏµ¬ÌÏ¡¦Î©ÃÏ¾ò·ï¡¦ÀßÈ÷¾ò·ï¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê³èÍÑ¥¤¥áー¥¸¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁÏºî¡¦ÂÚºßµòÅÀ¡Û
°ìÄê´ü´ÖÂÚºß¤·¤Ê¤¬¤éÀ©ºî³èÆ°¤ò¹Ô¤¦µòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢·úÊª¤ÈÄí¤ò´Þ¤á¤¿¶õ´ÖÀß·×¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£²°Æâ³°¤ò´Þ¤á¤¿À©ºî´Ä¶¤ò¹½À®¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥¢¥È¥ê¥¨·óÂÚºßµòÅÀ¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÑÅÓ¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¥ª¥Õ´ü´ÖÃæ¤ÎµòÅÀ¡¦ÀÅÍÜ»ÜÀß¡Û
¶¥µ»¥·ー¥º¥ó³°¤ÎÂÚºß¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿µòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢°ìÄê´ü´Ö¤ÎÍøÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿»ÜÀß·×²è¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£²°Æâ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢¥±¥¢¡¢ÂÚºß¤ò°ìÂÎ¤Ç¹½À®¤¹¤ëÍÑÅÓ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂç³Ø¡¦³ØÀ¸¸þ¤±¥¹¥Ýー¥Ä¶¯²½µòÅÀ¡Û
Âç³Ø¤ä¶¥µ»ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¶¯²½¡¦¹ç½É¡¦¥ê¥«¥Ð¥êー¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÄê´ü´Ö¤Î½¸ÃæÅª¤ÊÂÚºß¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿»ÜÀß·×²è¤ä¡¢³Ø³°µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤ÊÉßÃÏ¾ò·ï¤Ç¤¹¡£
¡Ú±ÇÁüÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ï¥¦¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡Û
·úÊªÃ±ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉßÃÏÁ´ÂÎ¤ò°ì¤Ä¤Î¥»¥Ã¥È¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¡¢Äí¤ä²°³°¶õ´Ö¤ò´Þ¤á¤¿»£±Æ¡¦À©ºîµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ä¹´üÍøÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥Ï¥¦¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª·¿¤ÎÀ©ºî´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー·Ï¡¦¾®µ¬ÌÏ½ÉÇñ»ÜÀß¡Û
°ìÄêµ¬ÌÏ¤ÎÉßÃÏ¤ò³è¤«¤·¡¢µÒ¼¼¿ô¤òÍÞ¤¨¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー»Ö¸þ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤Î¸¡Æ¤¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÂÚºßÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤Ë²ÁÃÍ¤òÃÖ¤¯¡¢¾®µ¬ÌÏ¡¦¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ·¿¤Î»ÜÀß·×²è¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÎã¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍÑÅÓ¤ò¸ÂÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ º£¸å¤Î¸¡Æ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜÅÚÃÏ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃæÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤ÎÍø³èÍÑÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£»ö¶ÈÆâÍÆ¤ä³èÍÑ¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤ä³°Éô¤ÎÃÎ¸«¤âÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜÅÚÃÏ¤Î¼èÆÀÇØ·Ê¤ä¡¢¸½ºß¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë³èÍÑ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤´´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡¢¤Þ¤¿ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È¶¨ÎÏ¡¦¶¦Æ±´ë²è¡¦¼Â¾Ú¼Â¸³¡¦µòÅÀ³èÍÑ¤Ê¤É¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤´¸¡Æ¤¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡¦¸Ä¿Í¤ÎÊý¤Ï¡¢²¼µ¤è¤ê¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤ò¶¦¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
