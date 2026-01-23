¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡ÖÂÎ¸³·¿ÊÖÎéÉÊ¡×¤Ë¡¢¶èÆâ»ö¶È½ê¤Î¸«³Ø¥Ä¥¢ーÅù¤òÄÉ²Ã¡ª
¹Á¶èÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÀ©ÅÙ¤ÎÂÎ¸³·¿ÊÖÎéÉÊ¤Ë¡¢ËÜÆü£±·î23Æü¤«¤é¡¢¹Á¶è¹ÁÆî¤Ë¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡×¤Î¸«³Ø¥Ä¥¢ーÅù¡¢12¼ïÎà¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¹Á¶è¤Ç¤Ï¡¢¶èÆâ¤Ë»ö¶È½ê¤äÅ¹ÊÞ¡¢»ÜÀß¤ò»ý¤Ä´ë¶ÈÅù¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¹Á¶è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÌó240¼ïÎà¤ÎÊÖÎéÉÊ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ÎáÏÂ£¸Ç¯£±·î23Æü»þÅÀ¤ÎÄó¶¡ÊÖÎéÉÊ°ìÍ÷µÚ¤Ó´óÉÕ³Û¤Ï¡¢²¼µ¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://prtimes.jp/a/?f=d140793-97-8a9bd70a7e67531363e2ddbe17a64171.pdf
º£²óÄÉ²Ã¤¹¤ëÂÎ¸³·¿ÊÖÎéÉÊ¡Ê°ìÎã¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡¿¥É¥³¥â¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡¡ÈëÌ©´ðÃÏ¸«³Ø¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
´óÉÕ³Û
15,000±ß
ÆâÍÆ
ÉáÃÊ¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡×¤Î¸«³Ø¤Ë¤è¤ê¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÄÌ¿®¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¡¢ºÒ³²»þ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ê¤É¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ä¥¢ー¤Ç¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ
ÎáÏÂ£¸Ç¯£³·î26Æü¡ÊÌÚÍË¡Ë15¡§00～16¡§30¡Ê¢¨£³·î11Æü¡Ê¿åÍË¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÍ×Í½Ìó¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡£³·î27Æü¡Ê¶âÍË¡Ë15¡§00～16¡§30¡Ê¢¨£³·î12Æü¡ÊÌÚÍË¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÍ×Í½Ìó¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨³ÆÆüÄø¡¢ÀèÃå12ÁÈ¡Ê£±ÁÈºÇÂç£³Ì¾¡Ë¤Þ¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼Â»Ü¾ì½ê
¹Á¶è¹ÁÆîÆóÃúÌÜ£±ÈÖ65¹æ¡¡¥É¥³¥âÉÊÀî¥Ó¥ë¡¡¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー
¥É¥³¥âÉÊÀî¥Ó¥ë¡¡³°´Ñ
¤½¤ÎÂ¾¡¢¶èÆâ°û¿©Å¹¤Î¤ª¿©»ö·ô¤Ê¤É¤âÂ³¡¹ÄÉ²Ã¡ª
VinIX-Aging Beef-
Artisan de la Truffe Paris
¾åµ¤ò´Þ¤à¡¢12¼ïÎà¤Î¹Á¶è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³·¿ÊÖÎéÉÊ¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¿½¹þÊýË¡
- ¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹
https://www.furusato-tax.jp/city/product/13103
- ¤Õ¤ë¤Ê¤Ó
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=631
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¹Á¶è¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.city.minato.tokyo.jp/kankouseisaku/furusatonouzei-kifu.html