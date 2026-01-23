¡Ú¥°¥í¥¦¥Ê¥Ó¡Û¡ÚÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡ÛAGA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ·Ð¸³¼Ô100Ì¾¤ÎËþÂÅÙ¤Ï83%¡ÃÈñÍÑ¤ä·ÑÂ³´ü´Ö¡¢Ç¯Âå¤òÅ°ÄìÄ´ºº
Ä´ºº·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿µ»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎURL¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦AGA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ª¤¹¤¹¤á¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯|ÎÁ¶â¡¦Í½Ìó¤Î¼è¤ê¤ä¤¹¤µÈæ³Ó(https://glownavi.com/agaonline-osusume/)
Ä´ºº¥µ¥Þ¥êー
- ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òÁª¤ó¤À·è¤á¼ê¤Ï¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤¬41¡ó¤ÇºÇÂ¿
- ¡Ö30Âå¡×¤Ç»Ü½Ñ¤ò»Ï¤á¤¿¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¡Ê38¡ó¡Ë
- ¼£ÎÅ¤Î·ÑÂ³´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö3¥ö·î～È¾Ç¯¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬32¡ó¤ÇºÇÂ¿
- 1¥ö·î¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ï¡Ö1Ëü±ß～2Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬ÌóÈ¾¿ô¡Ê48¡ó¡Ë
- Á´ÂÎ¤Î7³ä°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¡ÖÆâÉþÌô¤Î¤ß¡×¤Ç¼£ÎÅ¡Ê76¡ó¡Ë
- AGA¼£ÎÅ¤Ë¡ÖËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»Ý¤Î²óÅú¤¬83¡ó
AGA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î³µÍ×
AGA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë100Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢·×6¹àÌÜ¤Î¼ÁÌä¤òÀß¤±¡¢¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Áª¤Ó¤Î·è¤á¼ê¡×¡Ö»Ü½Ñ¤ò»Ï¤á¤¿Ç¯Îð¡×¡Ö1¥ö·î¤¢¤¿¤ê¤ÎÈñÍÑ¡×¤Ê¤É¡¢¼ÂÂÎ¸³¤ËÂ¨¤·¤¿¼ÁÌä¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥±ー¥È³µÍ×¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/460_1_ddc13b760ff286dc7e74f844430d057f.jpg?v=202601230251 ]
¢£Q1:¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òÁª¤ó¤ÀºÝ¤Î·è¤á¼ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/460_2_28deb1c3819c2bad878d3d906d4903d5.jpg?v=202601230251 ]
AGA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òÁª¤ó¤ÀºÝ¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬41¡ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ã»»þ´Ö¤Ç¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤«¤é¼£ÎÅ³«»Ï¤Þ¤Ç¡¢¼«Âð¤«¤é²ÄÇ½¤ÊÅÀ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Q2:AGA¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤¿Ç¯Îð¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/460_3_c9987ec0b53a112bf486c02ff80c2698.jpg?v=202601230251 ]
AGA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ò»Ï¤á¤¿Ç¯Îð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö30Âå¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬38¡ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö20Âå°Ê²¼¡×¤ä¡Ö40Âå¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Q3:AGA¼£ÎÅ¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î´ü´Ö·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/460_4_a600d0af6b567962ed8c804021ecb3ab.jpg?v=202601230251 ]
AGA¼£ÎÅ¤Î·ÑÂ³´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö3¥ö·î～È¾Ç¯¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬32¡ó¤ÇºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ27%¤Ç¡ÖÈ¾Ç¯～9¥õ·î¡×¡¢23¡ó¤Ç¡Ö1Ç¯°Ê¾å¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¢£Q4:AGA¼£ÎÅ¤Ë¤«¤«¤ë1¥ö·î¤¢¤¿¤ê¤ÎÈñÍÑ¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©
[É½5: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/460_5_e640a86cb75b457ac43f3ea880ce26c5.jpg?v=202601230251 ]
AGA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤Ë¤«¤±¤¿1¥ö·î¤¢¤¿¤ê¤ÎÈñÍÑ¤Ï¡Ö1Ëü±ß～2Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬ºÇÂ¿¤Ç48¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡Ö～1Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬Â¿¤¯¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Q5:AGA¼£ÎÅ¤Ë¤Ï¤É¤Î¼ïÎà¤ÎÌôºÞ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
[É½6: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/460_6_eff779e05c246c41c1363658c7a02812.jpg?v=202601230251 ]
AGA¼£ÎÅ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿ÌôºÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤Î76¡ó¤Î¿Í¤¬¡ÖÆâÉþÌô¤Î¤ß¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³°ÍÑÌô¤Î¤ß¡×¤ä¡ÖÃíÆþ¼£ÎÅ¤Î¤ß¡×¤Î¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì10¡ó°Ê²¼¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Q6:AGA¼£ÎÅ¤ÎËþÂÅÙ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
[É½7: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/460_7_b2a8a50bf7eeaa14f0490a3edd839bc4.jpg?v=202601230251 ]
AGA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ÎËþÂÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê14%¡Ë¤È¡ÖËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê69%¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ83%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¢AGA¼£ÎÅ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹â¤¤ËþÂÅÙ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥í¥¦¥Ê¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥°¥í¥¦¥Ê¥Ó(https://glownavi.com/)¤Ï¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ÎÀµ³Î¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÆâÍÆ¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Áª¤Ó¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£°åÎÅ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä°åÎÅÃ¦ÌÓ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ë¶»¤äÆó½ÅÀ°·Á¡¢¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹¡¢ÈþÈ©¼£ÎÅ¡¢¤¯¤Þ¼è¤ê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈþÍÆ»Ü½Ñ¤òÉý¹¤¯¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°å»Õ¤Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÁªÄê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä»Ü½Ñ¤´¤È¤ÎÆÃÄ§¡¢ÆÀ¤é¤ì¤ë¸ú²Ì¤äÃí°ÕÅÀ¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃúÇ«¤Ë²òÀâ¡£Èæ³Ó¤·¤ä¤¹¤¤µ»ö¹½À®¤Ë¤è¤ê¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¾ðÊó¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
