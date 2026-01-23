SpicyCompany¡¢NATO´ØÏ¢É¾²Á¤Î¸¡¾Ú¥Õ¥§ー¥º¤Ø¿ÊÅ¸
³ô¼°²ñ¼ÒSpicyCompany¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®µÜ µ×¡Ë¤Ï¡¢
Åö¼Ò¤ÎÅê»ñÀè¤Ç¤¢¤ë Laser Spicy.Inc¡Ê½êºßÃÏ¡§No.98-1, Guangming St., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan (ROC)¡Ë¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¹âÇ®¥ìー¥¶ーµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢NATO¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëµ»½ÑÉ¾²Á¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÅý¹ç¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¸¡¾Ú¥Õ¥§ー¥º¤Ø¿ÊÅ¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»½Ñ¤Ï¡¢±§Ãè¡¦ËÉ±ÒÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿¥ìー¥¶ー¹½À®Í×ÁÇµ»½Ñ¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢
¤½¤Îµ»½ÑÅªÆÃÀ¤«¤é¡¢¾ÍèÅª¤Ë°åÎÅÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÅ¾ÍÑ²ÄÇ½À¤âÍ¤¹¤ë´ðÈ×µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
¢£ ¿ÊÄ½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Laser Spicy.Inc ¤¬³«È¯¤¹¤ë¹âÇ®¥ìー¥¶ーµ»½Ñ¤¬¡¢NATO´ØÏ¢É¾²Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸¡¾Ú¥Õ¥§ー¥º¤Ø¿ÊÅ¸
¥ìー¥¶ーÃ±ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÅý¹ç¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼ÂÁõÅ¬¹çÀ¤ò³ÎÇ§¡¢¹âÀºÅÙ¤«¤ÄÀ©¸æÀ¤Î¹â¤¤¶É½ê²ÃÇ®ÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¡¢°åÎÅÍÑÅÓ¤Ø¤Î±þÍÑ²ÄÇ½À¤âÀ°ÍýÃÊ³¬¤Ø
¢£ µ»½Ñ³µÍ×¡§¹âÇ®¥ìー¥¶ー¤ÎÆÃÀ¤ÈÉ¾²Á»ëÅÀ
ËÜ¹âÇ®¥ìー¥¶ーµ»½Ñ¤Ï¡¢
¡¦¹â¥¨¥Í¥ë¥®ーÌ©ÅÙ¤ò°ÂÄêÅª¤ËÀ©¸æ²ÄÇ½
¡¦¶É½êÎÎ°è¤Ø¤ÎÀºÌ©¤ÊÇ®ÉÕÍ¿¤¬²ÄÇ½
¡¦Â¾¤ÎÀ©¸æ¡¦ÄÌ¿®¡¦¥»¥ó¥µー·Ï¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¹½À®Í×ÁÇÀß·×
¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÀ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NATO´ØÏ¢É¾²Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÀ¤¬±§Ãè¡¦ËÉ±ÒÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä¸½¼ÂÅª¤ËÁÈ¤ß¹þ¤á¤ë¤«¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¼ÂÁõÅ¬¹çÀ¡¦Áê¸ß±¿ÍÑÀ¡¦±¿ÍÑ¾å¤Î¸½¼ÂÀ¤¬¸¡¾ÚÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ±§Ãè¡¦ËÉ±ÒÍÑÅÓ¤«¤é°åÎÅÊ¬Ìî¤Ø¤Î±þÍÑ²ÄÇ½À
ËÜµ»½Ñ¤Ï¡¢±§Ãè¡¦ËÉ±ÒÊ¬Ìî¤ÇÍ×µá¤µ¤ì¤ë
¡¦¹â¿®ÍêÀ
¡¦ÀºÌ©À©¸æ
¡¦Ä¹´ü±¿ÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿°ÂÄêÀ
¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÍ×·ï¤Ï¡¢°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÀºÅÙ¤Ê¶É½ê¼£ÎÅ¡¢ÁÈ¿¥¤Ø¤ÎÁªÂòÅª²ÃÇ®¡¢¿¯½±À¤ÎÄã¤¤½èÃÖ
¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÑÅÓ¤È¤âµ»½ÑÅª¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¯¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï°åÎÅÍÑÅÓ¤Ø¤ÎÅ¾ÍÑ¤ä±þÍÑ¸¡Æ¤¤¬²ÄÇ½¤Êµ»½Ñ´ðÈ×¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜµ»½Ñ¤Ï°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤Æ¤Î¾µÇ§¡¦Å¬ÍÑ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ Åê»ñ¤ª¤è¤Ó»ö¶ÈÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±
SpicyCompany¤Ï¡¢±§Ãè¡¦ËÉ±ÒÊ¬Ìî¤È¤¤¤¦ºÇ¤â¸·³Ê¤ÊÉ¾²Á´Ä¶¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¾ÍèÅª¤Ê¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ø¤ÎÀïÎ¬ÅªÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Laser Spicy.Inc ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤â¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æµ»½ÑÀ®½ÏÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÉ±ÒÍÑÅÓ¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤Ê£¿ôÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÃÊ³¬ÅªÅ¸³«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¢£ ¸½ºß¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤Èº£¸å
ËÜ·ï¤Ï¡¢NATO´ØÏ¢¤ÎÉ¾²Á¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åê»ñÀè¤¬³«È¯¤¹¤ë¹âÇ®¥ìー¥¶ーµ»½Ñ¤¬°ìÃÊ³¬¿Ê¤ó¤À¸¡¾Ú¥Õ¥§ー¥º¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¿ÊÄ½¤Ç¤¹¡£ºÎÂò¡¦ÇÛÈ÷¡¦°åÎÅÊ¬Ìî¤Ç¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌóÂ«¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µ»½Ñ¤¬¸¦µæÃÊ³¬¤òÄ¶¤¨¡¢¼ÂÁõ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿É¾²ÁÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼ÒSpicyCompany ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾®µÜ µ×
Laser Spicy.Inc ¤¬³«È¯¤¹¤ë¹âÇ®¥ìー¥¶ーµ»½Ñ¤Ï¡¢±§Ãè¡¦ËÉ±ÒÊ¬Ìî¤È¤¤¤¦ºÇ¤â¸·¤·¤¤¾ò·ï²¼¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤òÁ°Äó¤Ë¸¡¾Ú¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç³ÎÎ©¤µ¤ì¤ëÀ©¸æÀ¤È¿®ÍêÀ¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ë°åÎÅÊ¬Ìî¤ò´Þ¤àÂ¾ÎÎ°è¤Ø¤Î±þÍÑ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSpicyCompany
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾®µÜ µ×
½êºßÃÏ¡§¢©150-0013 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4-7-6
ÁÏ¶È¡§1992Ç¯
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦±§Ãè¡¦ËÉ±Ò»ö¶È¡¡
¡¦ÆÃ¼ì»º¶ÈÍÑµ¡³£À½Â¤¡¦Í¢½ÐÆþ
¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥Ó¥¸¥Í¥¹Åê»ñ
³¤³°µòÅÀ¡§ÊÆ¹ñ¡¦ÃæÅì¡¦¥¢¥¸¥¢
TEL¡§0120-110-081
FAX¡§03-5422-1087
Web¥µ¥¤¥È¡§https://spcg.jp/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§contact@spcg.jp