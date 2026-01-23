¡ÚÆü¿å¥³¥ó¡ÛµÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¡ÖÀÄ²¼¤ÎÅÎ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ø¤Î»²²è·ÑÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨ÄêÄù·ë
³ô¼°²ñ¼ÒÆü¿å¥³¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÀ¾ ¿·Æó¡Ë¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¤ÈÁê¸ß¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¹Ô¤¦¡¢ÀÄ²¼¿å¸»ÃÏ¤Î¿å¸»Þ¾ÍÜÎÓ¤ÎÊÝÁ´°éÀ®»ö¶È¡ÖÀÄ²¼¤ÎÅÎ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¡¢2020Ç¯4·î¤«¤é»²²è¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢°ú¤Â³¤2026Ç¯4·î¤«¤é2029Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢ËÜ³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï2020Ç¯¤Ë»²²è¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Åö¼Ò¤Î³èÆ°¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆü¿å¥³¥ó½á¤¤¤Î¿¹¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿¢¼ù¤ä¼ùÌÚ¤Î´ÖÈ²¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿¹¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÄ»¤Î¤¿¤á¤ÎÁãÈ¢¤Å¤¯¤êÅù¤Î³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¨ÄêÄù·ë¼°¡Ê2026Ç¯1·î16Æü¡Ë
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤È¤â¡¢¿å¸»Þ¾ÍÜ¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿å½Û´Ä¤Ë»ñ¤¹¤ë³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½á¤¤¤Î¤¢¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¹Í
µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¿åÆ»¶É¡§
´±Ì±Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¿å¸»ÊÝÁ´»ö¶È¡ÖÀÄ²¼¤ÎÅÎ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×(https://www.suidou.city.sendai.jp/nx_html/03-suishitsu/03-107.html)
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÆü¿å¥³¥ó
³ô¼°²ñ¼ÒÆü¿å¥³¥ó¤Ï¡¢¡Ö¿å¡×¤òÀìÌç¤È¤·¤¿·úÀß¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¿åÆ»¡¦²¼¿åÆ»¡¦²ÏÀî¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Î®°èÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ë¿å´ØÏ¢»ö¶È¤òÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1959 Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢»ö¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¿å¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆü¿å¥³¥ó¡ÊÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì ¾Ú·ô¥³ー¥É261A¡Ë
ËÜ¼Ò¡§¢©163-1122 ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½ÉÏ»ÃúÌÜ22ÈÖ1¹æ¡Ê¿·½É¥¹¥¯¥¨¥¢¥¿¥ïー¡Ë
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1959Ç¯5·î25Æü
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß