¥´ー¥ë¥Ùー¥¹¥¢¥×¥íー¥Á·¿Åê»ñ°ìÇ¤±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥´ー¥ë¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¡×¤ÎÄó¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡»°É©UFJ¿®Â÷¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡·¦ÅÄ Çî¡¢°Ê²¼ »°É©UFJ¿®Â÷¶ä¹Ô¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´ØÅù¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î°ÂÄêÅª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤ª¤è¤Ó¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÌÜÉ¸¡¢Ì´¡Ê¥´ー¥ë¡Ë¤Î¼Â¸½²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¥´ー¥ë¥Ùー¥¹¥¢¥×¥íー¥Á·¿¤ÎÅê»ñ°ìÇ¤±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥´ー¥ë¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´ØÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ç¤Ë¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë»ñ»º±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢2026Ç¯1·î26Æü¤è¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼ÒËÌÍÎ¶ä¹Ô¡Ê¼èÄùÌòÆ¬¼è¡¡ÄÅ»³ Çî¹±¡¢°Ê²¼ËÌÍÎ¶ä¹Ô¡Ë¤òÅê»ñ°ìÇ¤·ÀÌó¢¨1Äù·ë¤ÎÇÞ²ð¶ÈÌ³¤ò°ÑÂ÷¤¹¤ëÅÐÏ¿¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤·¤Æ¡ÖËÌÍÎ¶ä¹Ô»ñ»º±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¡¡¥´ー¥ë¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¡×¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁÀ¤¤¤ÈÇØ·Ê
¡¡²æ¤¬¹ñ¤Î²È·×¶âÍ»»ñ»º¤ÏÌó2,300Ãû±ßµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë°ìÊý¡¢¤½¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸½ÍÂ¶â¤ËÊÐºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÍø¤äÊª²Á¤Î¾å¾º¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤Ï¡Ö»ñ»º±¿ÍÑÎ©¹ñ¹½ÁÛ¡×¤ò·Ç¤²¡¢¹ñÁ´ÂÎ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤¬°Â¿´¤·¤ÆË¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»°É©UFJ¿®Â÷¶ä¹Ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿®Â÷µ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ñ»º±¿ÍÑ¡¦´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎË¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¼Â¸½¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Ì´¤äÌÜÉ¸¡Ê¥´ー¥ë¡Ë¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥´ー¥ë¥Ùー¥¹¥¢¥×¥íー¥Á·¿¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë»ñ»º±¿ÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÅªÃ£À®¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î°ÂÄêÅª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤È¾Íè¤Î°Â¿´¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ¹
£±.¥´ー¥ë¥Ùー¥¹¥¢¥×¥íー¥Á¤ÎºÎÍÑ
¡¡¥´ー¥ë¥Ùー¥¹¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÌ´¤äÌÜÉ¸¡Ê¥´ー¥ë¡Ë¤Î¼Â¸½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¼êË¡¤Ç¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ò¤ª»Ç¤¤¤·¤Æ¥´ー¥ë¤òÀßÄê¤·¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¥×¥é¥ó¤Î¤´Äó°Æ¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¢Äê´üÅª¤Ê¥¢¥Õ¥¿ー¥Õ¥©¥íーÅù¤Ë¤è¤ê¥´ー¥ë¤Î¼Â¸½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£².Â¿ÍÍ¤Ê¾¦ÉÊÀ
¡¡¿·NISAÂÐ±þ¡¢ÀÑÎ©¡¦¼èÊøµ¡Ç½¡¢Ê£¿ô¥´ー¥ëÊÝÍ²ÄÇ½¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥Õ¥©¥íー»þ´üÁªÂò²ÄÇ½¤Ê¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¾¦ÉÊ¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
£³.±¿ÍÑ¸úÎ¨¤ÎºÇÅ¬²½
¡¡1¤Ä¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹»þ¤Î±¿ÍÑ¸úÎ¨¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÅê»ñ¼ý±×¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
£´.ÈñÍÑ¤ÎÆ©ÌÀÀ
¡¡¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤«¤«¤ëÊó½·¤Î°ì¸µ²½µÚ¤Ó¡¢Êó½·ÆâÌõ¤Î¾ÜºÙ¤ò³«¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Êó½·ÂÎ·Ï¤òÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£
£µ.ÀìÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍÑ¤¤¤¿±¿±ÄÂÎÀ©
¡¡ÆüËÜ»ñ»º±¿ÍÑ´ðÈ×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Âç¸¶ ·¼°ì¡¢°Ê²¼JAMP¡Ë¡¦³ô¼°²ñ¼ÒQUICK¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾¾ËÜ ¸µÍµ¡¢°Ê²¼QUICK¡Ë¤ÎÀìÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿·µ¬Äó°Æ¤«¤é·ÑÂ³Åª¤Ê¥¢¥Õ¥¿ー¥Õ¥©¥íー¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¼Â»Ü¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î¥¹¥ー¥à¡ä
¡¡»°É©UFJ¿®Â÷¶ä¹Ô¤Ï¡ÖTrust¡Ê¿®Íê¡¦¿®Â÷¡Ë¡×¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö°Â¿´¡¦Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¡×¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ëÌ¤Íè¡×¤òÁÏÂ¤¤Ç¤¤ë¿®Â÷¶ä¹Ô¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¡¢¡Ö¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£Ì¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÄê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÄêÃå¤Ë¤è¤ê»ñ»º±¿ÍÑ¤Ï¤è¤ê°ìÁØ½ÅÍ×À¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»°É©UFJ¿®Â÷¶ä¹Ô¤ÏËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÃÏ°è¶âÍ»µ¡´ØÅù¤È¤È¤â¤Ë¹¤¯¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î°ÂÄêÅª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¡Ö°Â¿´¡¦Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¡¡¾å
¢¨1Åê»ñ°ìÇ¤·ÀÌó¤È¤Ï¡¢Åê»ñ±¿ÍÑ¶È¤ò¹Ô¤¦¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼ÔÅù¤¬¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤éÍ²Á¾Ú·ô¤Î²ÁÃÍÅù¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¯Åê»ñÈ½ÃÇ¤ÎÁ´Éô¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤ò°ìÇ¤¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö³ºÅê»ñÈ½ÃÇ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤¿¤áÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¸¢¸Â¤ò°ÑÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÆâÍÆ¤È¤¹¤ë·ÀÌó¤Ç¤¹¡£