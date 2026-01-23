¡Ú´ôÉì¸©ÈôÂÍ»Ô¡Û°åÎÅ¡¦²ð¸î¸½¾ì¤Î¡È¤ä¤µ¤·¤µ¡É¤ò²»¤È±ÇÁü¤Ç²Ä»ë²½¡ª ±ÇÁüºîÉÊ¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¸ø³«～CHOTTOKIITE¡ª¡Ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È～
¡ö¤ä¤µ¤·¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤À¤í¤¦¡©¡ö
´ôÉì¸©ÈôÂÍ»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§ÅÔÃÝ½ßÌé¡Ë¤Ï¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Î¸½¾ì¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÍøÍÑ¼Ô¤¬¸ò¤ï¤¹À¼¤ä»ÅÁð¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¹¤ÎÆü¡¹¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê²»¤ä±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡È¤ä¤µ¤·¤µ¡É¤Î¤«¤¿¤Á¤òÃúÇ«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿´¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ä¡¢Æü¾ï¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤ÒºîÉÊ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¸½¾ì¤ËÂ©¤Å¤¯¡È¤ä¤µ¤·¤µ¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤¼¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¡×¤Ê¤Î¤«¡© ÈôÂÍ»Ô¤¬Êú¤¨¤ë°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Î¸½¾õ
ÈôÂÍ»Ô¤Ï´ôÉì¸©ºÇËÌÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤ë¥¹¥Ôー¥É¤Ç¿Í¸ý¸º¾¯¤È¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£³°¹ñ¿Íºà¤Î³èÌö¤¬¿Ê¤à¤â¤Î¤Î¡¢°åÎÅ²ð¸î¿¦¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¶áÇ¯¤Ï¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¡¦Æþ½ê»ÜÀß¤ÎÇÑ»ß¡¢¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤Î½Ì¾®¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÌë¶Ð¤¬²ÄÇ½¤Ê´Ç¸î»ÕÉÔÂ¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÉÂ¾²¤¬ºï¸º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸·¤·¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ï¾Ð´é¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤«¤±¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½¾ì¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖCHOTTOKIITE¡ª¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Î¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¹¤ÎÀ¼¤äµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡ÖCHOTTOKIITE¡ª¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡Ö¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤²ÁÃÍ¡×¤ò²»¤ä±ÇÁü¤È¤¤¤Ã¤¿¿È¶á¤ÊÇÞÂÎ¤ÇÅÁ¤¨¡¢»ÔÌ±¤ÎÍý²ò¤ä¶¦´¶¤ò¿¼¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±ºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CHOTTOKIITE¡ª :
https://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/12/76111.html
²»³Ú²È¡¦Ã«ß·ÃÒÊ¸»á¤Ë¤è¤ë¸½¾ì¤Î²»¤ÎÉ½¸½
²»³Ú¤òÀ©ºî¤·¤¿Ã«ß·ÃÒÊ¸»á¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Î°åÎÅ¡¦²ð¸î¸½¾ì¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÍøÍÑ¼Ô¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡¢¡Ö¥¥å¥Ã¥¥å¥Ã¡×¤È¤¤¤¦Â²»¡¢ÂÎ¤ò¤µ¤¹¤ë¡Ö¤µ¤¹¤µ¤¹¡×¤Ê¤ÉºÙ¤ä¤«¤Ê²»¤ò¼ýÏ¿¡£¶õÄ´¤Î²»¤äµ¡³£²»¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Î¥¤¥º¤â´Þ¤á¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤òÆ¨¤¬¤µ¤ºÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿²»¤Î¡ÖÀ¸¡¹¤·¤¤¼Á´¶¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥®¥¿ー¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¸½¾ì¤Î²¹¤«¤µ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿³Ú¶Ê¤òËÂ¤®½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§³Ú¶Ê¤Ï¤³¤Á¤é
mp3 :
https://www.city.hida.gifu.jp/uploaded/attachment/32124.mp3
±ÇÁüºîÉÊ¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¨¡ ¸½¾ì¤ÎÂ©¤Å¤«¤¤¤ò±ÇÁü¤ÇÅÁ¤¨¤ë
¤³¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ï¡¢¸½¾ì¤òË¬¤ì¼ýÏ¿¤·¤¿²»¤È±ÇÁü¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÅª¤Ê¹½À®¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ì½Ö¤ÎÉ½¾ð¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¾Ð´é¤ä»ÅÁð¡¢ºÙ¤ä¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¡È¤ä¤µ¤·¤µ¡É¤ÎÃÇÊÒ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°¼Ô¤Ï±ÇÁü¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Î¸½¾ì¤Ë¤¢¤ë¡È¤ä¤µ¤·¤µ¡É¤¬·è¤·¤ÆÃê¾ÝÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¤¬¤ë²»¿§¤È¤È¤â¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ç²¹¤«¤Ê¸½¼Â¤Î±Ä¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢§±ÇÁüºîÉÊ¤Ï¤³¤Á¤é
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=FCZr0teAhGs ]
»ÔÌ±»²²Ã·¿¤Î¼Ì¿¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¡×¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ë
³Ú¶Ê´°À®¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ #¤ä¤µ¤·¤¤ÈôÂÍ»Ô¡×¼Ì¿¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡£»ÔÌ±¤¬Æü¾ï¤Î¡È¤ä¤µ¤·¤¤½Ö´Ö¡É¤ò»£±Æ¤·¤Æ±þÊç¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÏÃ«ß·»á¤Î³Ú¶Ê¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¥·¥çー±ÇÁü¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Î¸½¾ì¤Ë´ó¤»¤ë´Ø¿´¤ÈÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢±þ±ç¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£±þÊçÄùÀÚ
1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç
¢£Êç½¸ÆâÍÆ
²ÈÂ²¤ä¥Ú¥Ã¥È¤È²á¤´¤¹¤Ò¤È¤È¤¡¢ÃÏ°è¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¡¢»Å»ö¤ÎÃæ¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¾ìÌÌ¤Ê¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿È¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤¢¤ë¡È¤ä¤µ¤·¤¤¾ìÌÌ¡É¤Î¼Ì¿¿¤òÂçÊç½¸¡ª
¢£±þÊçÊýË¡
ÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à(https://logoform.jp/form/zBph/1288059)¤«¤é¼Ì¿¿¤È¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Åê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤È¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥é¥¤¥É¥·¥çー±ÇÁü¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ì¿¿¤¬±ÇÁü¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ #¤ä¤µ¤·¤¤ÈôÂÍ»Ô :
https://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/12/77432.html
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ÈÃÏ°è¤Ø¤Î´üÂÔ
º£¸å¤ÏSNS¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤Ê¤É¤ÎÅ¸³«¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤Ë°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Î¸½¾ì¤ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯·×²è¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤ÎÍý²ò¤È±þ±ç¤â¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç°ì»þµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿»ÜÀß¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤âºÆ³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤±þ±ç¤ä»²²Ã¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ°è¤°¤ë¤ß¤Î»Ù¤¨¹ç¤¤¤ÎÎØ¤¬¡¢¤è¤ê¤è¤¤°åÎÅ¡¦²ð¸î¸½¾ì¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã«ß·»á¤â³Ú¶ÊÀ©ºî¸å¤Ë¡Ö¸½¾ì¤Ç´èÄ¥¤ëÊý¡¹¤ÎÎå¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡¡§Ã«ß·ÃÒÊ¸¸ø¼°¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
- ±ÇÁüºîÉÊ¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×(https://www.youtube.com/watch?v=FCZr0teAhGs)
- ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ #¤ä¤µ¤·¤¤ÈôÂÍ»Ô ¼Ì¿¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó(https://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/12/77432.html)
- Ã«ß·ÃÒÊ¸¸ø¼°Instagram(https://www.instagram.com/tanizaworld/)
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥Áー¥à
- ³Ú¶ÊÀ©ºî¡§Ã«ß·ÃÒÊ¸¡ÊÈôÂÍ»Ô½Ð¿È¡¿²»³Ú²È¡Ë
- ¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡§Ìî¾å¡Ê¹â»³»Ôºß½»¡¿¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡Ë
- Æ°²èÀ©ºî¡§.new¡Ê°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ôºß½»¡¿±ÇÁüÀ©ºî²ñ¼Ò¡Ë
- ¥Èー¥¿¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡§kongcong Inc.¡ÊÈôÂÍ»Ô¡Ë
¤¼¤Ò±ÇÁüºîÉÊ¤Èº£¸å´°À®¤¹¤ë¼Ì¿¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÈôÂÍ»Ô¤Î°åÎÅ¡¦²ð¸î¸½¾ì¤ËÂ©¤Å¤¯¡È¤ä¤µ¤·¤µ¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
´ôÉì¸©ÈôÂÍ»Ô¡¡ÃÏ°èÊñ³ç¥±¥¢²Ý¡¡ÈôÂÍ»ÔÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡¡
ÅÅÏÃ¡§0577-73-6233
´ôÉì¸©ÈôÂÍ»Ô
ÈôÂÍ»Ô¤Ï¡¢¿Í¸ýÌó21,500¿Í¤Î¾®¤µ¤Ê»Ô¤Ç¡¢¼þ°Ï¤òËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤Ê¤É¤Î»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢ÁíÌÌÀÑ¤ÎÌó94¡ó¤ò¿¹ÎÓ¤¬Àê¤á¤ë¤Ê¤ÉË¤«¤Ê¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÉÙ¤Ê¼«Á³»ñ¸»¤Î¤Û¤«¡¢¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Ç¤¢¤ë¸ÅÀîº×¡¦µ¯¤·ÂÀ¸Ý¡¢¥Îー¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¡Ö¥¹ー¥Ñー¥«¥ß¥ª¥«¥ó¥Ç¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë±§ÃèÊªÍý³Ø¸¦µæ»ÜÀß¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡×¤Î¥â¥Ç¥ëÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄ¼ËÄ®¤ÎÉ÷·Ê¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ç¸ÄÀË¤«¤ÊÃÏ°è»ñ¸»¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¤¹¡£
ÈôÂÍ»Ô¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.city.hida.gifu.jp/
PRTIMESÈôÂÍ»Ô¥Úー¥¸¡¡https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/120394