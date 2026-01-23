¡Ú¸µ³ÚÅ·¥¤ー¥°¥ë¥¹´ÆÆÄ¡¦º£¹¾ÉÒ¹¸»á ¡ß Ê¿ÀÐÍÎ²ð»áÅÐÃÅ¡Û ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×HR¥Õ¥©ー¥é¥à2026 Winter¤Ë¤ÆÆÃÊÌ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥Ã¥¯¥éー¥ó¡ÊÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¡ËÜ ±Ñ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î16Æü(·î)¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×HR¥Õ¥©ー¥é¥à2026 Winter¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¸µ¥×¥íÌîµå´ÆÆÄ¤Îº£¹¾ÉÒ¹¸»á¤ÈÊ¿ÀÐÍÎ²ð»á¤ÎÅÐÃÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×HR¥Õ¥©ー¥é¥à2026 Winter¡×¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ºÎÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤äÀè¿Ê»öÎã¤¬¡¢1Æü¤Ç³Ø¤Ù¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁÏ¶È½é´ü¤ÎºÎÍÑ´ðÈ×¹½ÃÛ¡×¡Ö¾å¾ì¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¡×¡ÖVC¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÏ¢·È¡×¡ÖºÎÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¡×¡Ö¶¯¤¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑ¡×¤Î 5¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ºÎÍÑ～ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÞ¤¨¤ë¤Ù¤ºÇÁ°Àþ¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤³¤ì¤é¤ÎÌÜÅª¤Ë¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¡¢ÁÏÀß20Ç¯¤Î¿·¶½µåÃÄ¤ÇºÇÇ¯¾¯¥¯¥é¥¹¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿Î¾»á¤¬¡¢ÉÔ³Î¼Â¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤Î°Õ»×·èÄê¤ä¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥Ðー¤ÎÅýÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Ë±þÍÑ²ÄÇ½¤Ê¼ÂÁ©ÅªÃÎ¸«¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
HR¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://hrforum.recboo.com/
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Î¤´¾Ò²ð
º£¹¾ ÉÒ¹¸»á
Âçºå¡¦PL³Ø±à¤«¤é2001Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È3½äÌÜ¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¡£2005Ç¯¤È2010Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥êー¥º¤ÇMVP¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢2ÅÙ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¡£
2006Ç¯¤ÎÂè1²óWBC¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó1²ó¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ4²ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2016Ç¯¤«¤é³ÚÅ·¤Ë¤Æ¥×¥ìー¤·¡¢2019Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡£
°úÂà¸å¤Ï³ÚÅ·¤Ç¥³ー¥Á¤ò·Ð¤Æ2024Ç¯¤Ë´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢µåÃÄ¤ÎÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤àÁª¼ê¡¦»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ ¸½ºß¤ÏÌîµå´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤òÃæ¿´¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¹Ö±é¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤ËÄ©ÀïÃæ¡£
Ê¿ÀÐ ÍÎ²ð»á
PL³Ø±à¤Ç¤Ï¹â3²Æ¤Ë¼ç¾¤È¤·¤Æ¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡ÖÊ¿À®¤Î²øÊª¡×¾¾ºäÂçÊå¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£Â´¶È¸å¤ÏÆ±»Ö¼ÒÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¡¢Âç³Ø4Ç¯»þ¤Ï¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢Âè1²óÀ¤³¦Âç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¡£
¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤Ï¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ç¥×¥ìー¸å¡¢µåÃÄÁÏÀß½éÇ¯ÅÙ¤Î³ÚÅ·¤Ë2004Ç¯¥É¥é¥Õ¥È7°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£
2011Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï³ÚÅ·¤Ç1·³ÂÇ·âÊäº´¡¢1·³¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢2019Ç¯¤Ë1·³´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤Î¸å¡¢Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¤Èºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ê2022～¡Ë¤Ç°ì·³¥Ø¥Ã¥É¡¿ÂÇ·â¡¦Ìî¼êÁí¹ç¡ÊÂÇ·âÀïÎ¬¡Ë¥³ー¥Á¤Ê¤É¤òÌ³¤á¡¢2025Ç¯¤«¤é¤ÏÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£
ÅöÆüÍè¾ì¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤ËÃêÁª¤Ç¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤òÇÛÉÛ
ÅöÆü¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÊýË¡¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åù¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¿½¹þ¼Ô¸þ¤±¤ËÏ¢Íí¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò»²²ÃÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
HR¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://hrforum.recboo.com/
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥ÈÂÐÃÌ¡§ÁÏÀß20Ç¯¤ÎµåÃÄ¤òÎ¨¤¤¤¿Æó¿Í¤¬¸ì¤ë"¼ã¤¤ÁÈ¿¥"¤Î°é¤ÆÊý¡Ê2·î16Æü¡Ê·î¡Ë19:30-20:00¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡Ë
¥×¥íÌîµå³¦¤ÇºÇ¤â¼ã¤¤ÁÈ¿¥¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë³ÚÅ·¥¤ー¥°¥ë¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢30Âå¡¦40Âå¤Î¼ã¤µ¤Ç´ÆÆÄ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿Î¾»á¡£
PL³Ø±à¤È¤¤¤¦Ì¾Ìç¤ÎÁÈ¿¥ÏÀ¤ò¸¶ÅÀ¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥Ðー¤ò¤É¤¦ÅýÎ¨¤·¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ÎÃæ¤Ç°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î·Ð±Ä¡¦¿Í»ö¤Ë¤âÄÌ¤º¤ë¡ÖÀµ²ò¤Î¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤ÎÁÈ¿¥¹½ÃÛ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
HR¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://hrforum.recboo.com/
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×HR¥Õ¥©ー¥é¥à2026 Winter
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î16Æü(·î) 14:00-21:00¡Ê¼õÉÕ³«»Ï¡§13:45¡Ë
¢¨18:35-19:30¡¦20:00~20:05¤Ï²ñ¾ì¤Ë¤Æ¸òÎ®²ñ¤òÍ½Äê
³«ºÅ·Á¼°¡§ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó / ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°
¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó²ñ¾ì¡§Tokyo Innovation Base¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ3-8-3¡Ë
¢¨1F¤ÎSQUARE-1¤Ç¼Â»Ü
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§Zoom
ÁÛÄê»²²Ã¼Ô¿ô¡§200～300Ì¾µ¬ÌÏ
»²²ÃÈñ¡§ ÌµÎÁ
¼çºÅ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥Ã¥¯¥éー¥ó(Recboo)
HR¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://hrforum.recboo.com/
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦ÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶ÈÍÍ
¡¦ºÎÍÑ¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÍÍ
¡¦VC¤ÎÊý¤È¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤ò¤·¤¿¤¤´ë¶ÈÍÍ
¡¦¤³¤ì¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËºÎÍÑ¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶ÈÍÍ
¾åµ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ï¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÀ§Èó¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡ª
HR¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://hrforum.recboo.com/
ÅöÆü¤Î¥×¥í¥°¥é¥à
ÅöÆü¤Ï¡¢³ÆÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëHR¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎºÎÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ä¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤ÎÁÛÄê¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://hrforum.recboo.com/
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ê¤É¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://recboo.com/contact
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§info@knocklearn.com
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥Ã¥¯¥éー¥ó
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÂç¿¹ËÜÄ®1ÃúÌÜ5ÈÖÃÏ1¹æ 2³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¡ËÜ ±Ñ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ºÎÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°»ö¶È
ÀßÎ©Æü¡§2022Ç¯3·î14Æü
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://recboo.com/