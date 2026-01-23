¡ÚÏÂ¹ç¼£µ×Çî»Î´Æ½¤¡Û¥½¥ë¥Õ¥§¥¸¥ª963Hz¤Ç¡È°Õ¼±¡É¤òÀ°¤¨¤ë¡£CROIX HEALINGºÇ¿·¥Òー¥ê¥ó¥°¥¢¥ë¥Ð¥àÇÛ¿®³«»Ï
¡ÚÍý³ØÇî»Î¡¦ÏÂ¹ç¼£µ×»á´Æ½¤¡Û
²»¤¬¡¢°Õ¼±¤Î±ü¿¼¤¯¤Ø¤ÈÀÅ¤«¤ËÆÏ¤¯¡£963Hz¥Òー¥ê¥ó¥°¡£
¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー»ö¶È¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸ÍÉôÅÄ ÇÏ½à¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÌþ¤ä¤·¤Î¥ìー¥Ù¥ë¡ÖCROIX HEALING(¥¯¥í¥¢¥Òー¥ê¥ó¥°)¡×¤«¤é¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÃø½ñ¤ä´Æ½¤CD¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë²»³ÚÎÅË¡¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢Íý³ØÇî»Î¤ÎÏÂ¹ç¼£µ×ÀèÀ¸´Æ½¤¤Ë¤è¤ëCROIX HEALING¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØInvisible Consciousness and Another Dimension¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤¬2026Ç¯1·î23Æü¤è¤ê¡¢Apple Music¡¢Amazon Music¡¢Spotify¤Û¤«³ÆÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
CROIX HEALING / Invisible Consciousness and Another Dimension
¸½Âå¼Ò²ñ¤Î»Å»ö¾ì¤ä³Ø¹»¤Ê¤É¤Ï¡¢³èÆ°¤¹¤ë¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë·ë²Ì¡¢¿´¿È¤Ë°±Æ¶Á¤¹¤ëÉÔ²÷¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤¬ÃßÀÑ¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ¯¤²á¤®¤«¤éÀ¸¤¸¤ë¿çÌ²ÉÔÂ¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤ÇÂÎÄ´¤Î°²½¤òÍè¤¿¤¹¿Í¡¹¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¿Í¡¹¤ÎÉÔ°Â¤ä¶²¤ì¡¢Èá¤·¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿Éé¤Î´¶¾ð¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤¦¤Ä¤ä¿´¿È¾É¤ÎÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶²¼¤Ç¤Ï¡¢°Õ»Ö¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤ËºîÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Î§¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¡¢¿´¿È¤äÇ¾¤ò³èÆ°¥âー¥É¤Ë¤¹¤ë¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢·ì´É¤¬¼ý½Ì¤·¤Æ¹â·ì°µ¤äÄãÂÎ²¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÇ´±Õ¤ÎÊ¬ÈçÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ´¥ÁçÈ©¤ä¥É¥é¥¤¥Þ¥¦¥¹¡¢ÊØÈë¾É¤Ê¤É¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀµ¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ç¾¤Î¹â¼¡µ¡Ç½¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¹â¤¤¼þÇÈ¿ô¤Î²»¤¬ÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
963Hz²»¤Ï¡Ö¹â¼¡¸µ¡¢±§Ãè¡¢°Õ¼±¡×¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤Ë¿¼¤¯´Ø·¸¤¹¤ë¼þÇÈ¿ô¤Ç¡¢Æ¬¤Î¾å¤ÎÆ¬ÄºÉô¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÉô°Ì¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ³°³¦¤«¤é¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーµÛ¼ý¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¿·ºî¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ë¤Ï¡¢¹â¼¡¸µ¤Î963Hz¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ç¾¤ä¿ÈÂÎ¤ò°ÂÀÅ¤ËÆ³¤¯Éû¸ò´¶¿À·Ð¤¬ºîÆ°¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¡¢Ç¾µ¡Ç½¤¬¤¦¤Þ¤¯Ä´À°¤µ¤ì¤Æ¸ÆµÛ¤¬À°¤¤¡¢¿ÈÂÎ¤Ë±ê¤Î¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢·ì±Õ½Û´Ä¤â²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£963Hz²»³Ú¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¡¢°Û¼¡¸µ¤ÎÀ¤³¦¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡§ÏÂ¹ç¼£µ×
¾¾ËÜÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡¦ºë¶Ì°å²ÊÂç³ØÃ»´üÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¦Íý³ØÇî»Î
ºîÉÊ¾ÜºÙ
▶https://www.croixhealing.com/release/croix-healing/chdd-1953
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Invisible Consciousness and Another Dimension
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§CROIX HEALING
ÇÛ¿®Æü¡§2026Ç¯1·î23Æü(¶â)
¥ìー¥Ù¥ë¡§CROIX HEALING
YouTube¤Ç´ÊÃ±»îÄ°▶https://lnk.to/ujYiq8as45
ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷▶https://lnk.to/tFyX7Jlb21
¼ýÏ¿¶Ê
01 Opening The Window of Consciousness¡Ê°Õ¼±¤ÎÁë¤ò³«¤±¤Æ¡Ë
02 Tempting into Invisible Power¡Ê¸«¤¨¤Ê¤¤ÎÏ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡Ë
03 Departure Morning¡ÊÎ¹¤¿¤Á¤ÎÄ«¡Ë
04 A Flame of Desire¡Ê´õË¾¤Î±ê¡Ë
05 Feeling of Flame Light¡Ê±ê¤Î¸÷¤ò´¶¤¸¤Æ¡Ë
06 Warmth Hidden Inside¡ÊÆâ¤ËÈë¤á¤¿²¹¤«¤µ¡Ë
07 Toward Endless Ocean¡Ê²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤ÂçÍÎ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ë
08 Surging Energy¡Ê²¡¤·´ó¤»¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¡Ë
09 Brightness of The Will¡Ê°ÕÍß¤Îµ±¤¡Ë
10 Heart Space in Consciousness¡Ê°Õ¼±¤Ë¤¢¤ë¿´¤Î±§Ãè¡Ë
¡ù¥½¥ë¥Õ¥§¥¸¥ª¼þÇÈ¿ô´ØÏ¢¥Úー¥¸
Ä°¤¤¤¿»þ¤Ë¿´ÃÏÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¡¢¿´¿È¤ËÎÉ¤¤¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¥½¥ë¥Õ¥§¥¸¥ª¼þÇÈ¿ô¤Ç¿´¤È¿ÈÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
▶https://www.croixhealing.com/solfeggio-special
ËÜºîÉÊ¤ÏApple Music¡¢Amazon Music¤Ë¤Æ¥É¥ë¥Óー¥¢¥È¥â¥¹¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥É¥ë¥Óー¥¢¥È¥â¥¹¡Û¤Ë¤è¤ë¡¢µæ¶Ë¤Î²»³ÚÂÎ¸³¤ò¡£
º£ºî¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î°ìÎ®¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤âÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¿·¤·¤¤¼¡¸µ¤ÎÁÏÂ¤À¤ò²ò¤Êü¤Á¡¢¤è¤êÌÀÎÆ¤Ç¡¢¤è¤ê¹¡¹¤È¤·¤¿¡¢¤è¤ê¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ú¥É¥ë¥Óー¥¢¥È¥â¥¹¡ÛÂÐ±þºîÉÊ¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¡£
¢¨¥É¥ë¥Óー¥¢¥È¥â¥¹¤Ï¡¢Apple Music¡¢Amazon Music¤Ë¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Dolby Atmos(R)¡Ê¥É¥ë¥Óー¥¢¥È¥â¥¹¡Ë¤È¤Ï±Ç²è¡¦²»³Ú¡¦¥²ー¥à¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¹¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ©ÂÎ²»¶Áµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²»¤¬Æ¬¾å¤ò´Þ¤à¤¢¤é¤æ¤ëÊý¸þ¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁ¯ÌÀ¤«¤ÄË¤«¤ÊÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ªÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥É¥ë¥Óー¥é¥Ü¥é¥È¥êー¥º¡Û
HP: https://www.dolby.com/ja
ÏÂ¹ç¼£µ×ÀèÀ¸ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Íý³ØÇî»Î¡§ÏÂ¹ç¼£µ×ÀèÀ¸
ÏÂ¹ç¼£µ×(Haruhisa Wago)
¾¾ËÜ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÇÀ¹©Âç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¸å¡¢µþÅÔÂç³Ø¤Ë¤ÆÍý³ØÇî»Î¼èÆÀ¡£ºë¶Ì°å²ÊÂç³ØÃ»´üÂç³Ø¶µ¼ø¡¦³Ø²ÊÄ¹¡¦³ØÄ¹Êäº´¤ò·Ð¤Æºë¶Ì°å²ÊÂç³Ø¡¦Âç³Ø±¡¶µ¼ø¡¦½éÂå³Ø²ÊÄ¹ÎòÇ¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃæ¹ñ¡¦Ä¹½ÕÃæ°åÌôÂç³Ø¡¢¤ª¤è¤ÓÅìËÌ»ÕÈÏÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡¢ÅìµþÇÀ¹©Âç³Ø¡¢¼óÅÔÂç³ØÅìµþ¡¢Ì¾¸Å²°Âç³Ø¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¡¢¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂç³Ø¡¢¾°Èþ³Ø±àÂç³Ø¡¢ÊüÁ÷Âç³Ø¤Ê¤É¤ÇÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡£¸½ºß¡¢ºë¶Ì°å²ÊÂç³ØÃ»´üÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢¾¾ËÜÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡¢ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø¡¢¿·ÅÏ¸ÍÊ¸²½Ã»´üÂç³Ø¤Ç¹Ö»Õ¤ò·óÌ³¡£¹ñºÝ¸ÄÊÌ²½°åÎÅ³Ø²ñ¸ÜÌä¡¢ÆüËÜºî²È¥¯¥é¥ÖÌ¾ÍÀÍý»ö¡¢ÆüËÜÎ×¾²²»³Ú¸¦µæ²ñÍý»ö¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖÆú¤Î²ñ¡×Íý»öÄ¹¡¢USENÊüÁ÷ÈÖÁÈ¿³µÄ²ñ°Ñ°÷¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö¤Þ¤Ä¤â¤È¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ²ñ¡×Íý»öÄ¹¡¢¡ÖUNIV H&HÂç³Ø±¡¡×¸ÜÌä¡¢¡Ö¥¨¥¢¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¡×¸ÜÌä¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡£ÀìÌç¤ÏÌÈ±Ö²»³Ú°åÎÅ³Ø¡¢Èæ³ÓÌÈ±ÖÀ¸Êª³Ø¤Ç¿Í´Ö¤ò´Þ¤á¤¿Æ°Êª¤Î·ò¹¯°Ý»ýµ¡¹½¤ò¸¦µæ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¹ñºÝÈæ³ÓÌÈ±Ö³Ø²ñ¥¢¥¸¥¢¡¦¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢²ñÄ¹¡¢ÆüËÜÈæ³ÓÌÈ±Ö³Ø²ñÉû²ñÄ¹¡¢ÆüËÜÀ¸ÂÎËÉ¸æ³Ø²ñÍý»ö¡¢ÆüËÜÎ×¾²¸¡ºº³Ø¶µ°é³Ø²ñÍý»ö¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£
Ãø½ñ¤Ë¡Ö21À¤µª¤Î²»³ÚÎÅË¡¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¡Ö²»³ÚÎÅË¡¸µÇ¯¡×¡Ö¿´¤ÈÂÎ¤¬°Â¤Þ¤ë¼þÇÈ¿ô528Hz CD¥Ö¥Ã¥¯¡×¡ÖÌÈ±ÖÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¥¢¥Þ¥Ç¥¦¥¹¤ÎËâË¡¤Î²»¡×¡ÖÇ´ËìÎÏ¤Ç¤¼¤ó¤Ö¤è¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖºÇ¶²¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤Î¼«Î§¿À·Ð¤ò¼é¤ê¤Ì¤¯CD¥Ö¥Ã¥¯¡×¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎCD¥Ö¥Ã¥¯¡×¡ÖÆ°ÊªÌÈ±Ö³ØÆþÌç¡×¡Öº«Ãî¤ÎÀ¸ÂÎËÉ¸æ¡×¡ÖÆ°Êª¤Î·ì±ÕºÙË¦¤ÈÀ¸ÂÎËÉ¸æ¡×¤Ê¤ÉÂ¾Â¿¿ô¡£
²»³ÚÎÅË¡´Æ½¤CD¤Ë¡ÖºÇ¿··ò¹¯¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È²»³ÚÎÅË¡¡×¡Ö¼£¡¦Ì¤ÉÂ²»³ÚÎÅË¡CD¡×¡Ö¿´¤ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë～°¦¤Î¼þÇÈ¿ô528Hz¡×¡ÖÌþ¤ä¤·¤Î¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¥·¥êー¥º¡×¡Ö°éÇ¾¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¡×¡Ö¿´¤ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë°¦¤Î¼þÇÈ¿ô528Hz¡×¡ÖÇ¾³èÀ¤Î¤¿¤á¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥»¥é¥Ôー¡×¡Ö¿´¤ÎÉÔ°Â¤òÏÂ¤é¤²¤ë¼þÇÈ¿ô396Hz¡×¤Ê¤ÉÂ¾Â¿¿ô¡£
¼õ¾ÞÎò¤Ë¡¢Ê¸ÉôÂç¿Ã¾Þ¡¢ÆüËÜ±þÍÑÆ°Êªº«Ãî³Ø²ñ¾Þ¡¢ÆüËÜÎ×¾²¸¡ºº³Ø¶µ°é³Ø²ñÀºÎå¾Þ¡¢ÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ´ë²è¾Þ¡Ê´Æ½¤CD¡Ë¡£
¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ªÅù½Ð±éÂ¿¿ô¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç²»³Ú¥»¥é¥Ôー¥³¥ó¥µー¥È¤ò³«ºÅ¤·¼£Ì¤ÉÂ³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÏÂ¹ç¼£µ×ÀèÀ¸´Æ½¤ºîÉÊ ÆÃ½¸¥Úー¥¸¡§https://www.croixhealing.com/haruhisawago-special
¡ãCROIX HEALING¡ä¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
CROIX HEALING
¥Òー¥ê¥ó¥°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È
ËèÆü¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¡¦¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¼ª¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤ë·ò¹¯Ë¡¡ÖSOUND TREATMENT¡×¤Ë¤è¤ë²»³Ú¤òÄÉµæ³èÆ°¤¹¤ë²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£
ÍÍ¡¹¤Ê±éÁÕ²È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¾¡¢²»³Ú¤Î»ý¤ÄÀ¸ÍýÅª¡¢¿´ÍýÅª¡¢¼Ò²ñÅªÆ¯¤¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿´¿È¾ã³²¤Î²óÉü¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î²ò¾Ã¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤Ø²»³Ú¤«¤é¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¿¼¤á¹¤²¤Æ¤¤¤¯»ö¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢°å»Õ¤ä°åÎÅµ¡´Ø¡¢ÀìÌç²È¤é¤È¤â³èÆ°Ãæ¡£
Ì²¤ì¤ë²»³Ú¡¢¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó²»³Ú¡¢¥á¥Ç¥£¥Æー¥·¥ç¥ó(âÔÁÛ)²»³Ú¡¢Ìþ¤ä¤·¤Î¼«Á³²»¡¢¥è¥¬¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¢Áµ²»³Ú¡¢¤Ê¤É¤ÎÂ¾¡¢¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¤ä¥Ð¥Ã¥Ï¤Ê¤É¤òÉ®Æ¬¤ËÌþ¤ä¤·¤Î¼þÇÈ¿ô¤òÊü¤Ä¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤âÂ¿¤¯À©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2009Ç¯6·î29Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÃæ¿´¤Ë³«È¯¤¹¤ëÁÏ¶È16Ç¯¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£°å³ØÇî»Î¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤¿µ¡Ç½À¤Î¹â¤¤¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£´û¤Ë¹ñÆâ¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤ë¡£¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÆ°²èÇÛ¿®³Æ¼Ò¤Ë¤Æ¹â²è¼Á¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹Æ°²è¤òÅ¸³«Ãæ¡£À¤³¦¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¸þ¤±¤¿ÅìÍÎÈ¯¿®¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³ÎÎ©Ãæ¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¢
½êºßÃÏ ¡§ ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è²¼ÌÜ¹õ3-7-2-7F
ÀßÎ© ¡§ 2009Ç¯6·î29Æü
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¸ÍÉôÅÄ ÇÏ½à
³°Éô¥ê¥ó¥¯¡§ https://croix.asia/
