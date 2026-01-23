¡Ú¿·¾¦ÉÊ¡Û¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¾å¤¬¤ê¤Î¡Èµß±ç¡É¤È¡ÈÍ½ËÉ¡É¤¬¤³¤ì1Âæ¡ª¥¹ー¥Ñー¥¥ã¥Ñ¥·¥¿ÅëºÜ¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥¿ー¥¿ー¡ÖIgnic Neo¡×È¯Çä³«»Ï¡ª
¥«ーÍÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSPEEDER¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë»°¶â¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¹ー¥Ñー¥¥ã¥Ñ¥·¥¿ÅëºÜ¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥¿ー¥¿ー¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖIgnic Neo¡Ê¥¤¥°¥Ë¥Ã¥¯ ¥Í¥ª¡×¤ò¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://item.rakuten.co.jp/mitsukinshoji/mtk-ce215-bk/
Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¼¡À¤Âå¤Î1Âæ¡×
½¾Íè¤Î¥¹ー¥Ñー¥¥ã¥Ñ¥·¥¿¼°¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥¿ー¥¿ー¤Ï¡¢¡Ö»öÁ°¤ÎËÜÂÎ½¼ÅÅ¤¬ÉÔÍ×¡×¤È¤¤¤¦ÍøÊØÀ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¡ÖIgnic Neo¡×¤Ï¡¢´ó¤»¤é¤ì¤¿Â¿¤¯¤Î»Ù±ç¤È¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤â¤È¤Ë¡¢½¾Íè¤Î¡Öµß±ç¡Ê¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥¿ー¥È¡Ë¡×µ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥Á¥ãー¥¸¥ãー¡Ë¡×µ¡Ç½¤òÅý¹ç¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¾å¤¬¤ê¤ÎºÝ¤Î¶ÛµÞÂÐ±þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æüº¢¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Þ¤Ç¤³¤ì1Âæ¤Ç´°·ë¤¹¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖIgnic Neo¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë3¤Ä¤ÎÍýÍ³
1. ¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓÈóÅëºÜ¤Ë¤è¤ë°µÅÝÅª¤Ê°ÂÁ´À¤ÈÂÑµ×À
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²ÐºÒ¡¢ËÄÄ¥¡¢ÇËÎö¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¾¼ÍÆü¸÷¤Ç¹â²¹¤Ë¤Ê¤ë¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Ê¤É¤Ø¤ÎÊüÃÖ¤äÊÝ´É¤â°ÂÁ´¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¾ï¤Ë¼ÖÆâ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ÈÍÑ¡¦½¼ÅÅ²ó¿ô¤Ï100Ëü²ó°Ê¾å¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÄ¹¼÷Ì¿¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ÂÔË¾¤Î¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥Á¥ãー¥¸¥ãーµ¡Ç½¡×¤ò¿·ÅëºÜ
¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥¿ー¥Èµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ë¥Á¥ãー¥¸¥ãーµ¡Ç½¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£AC¥¢¥À¥×¥¿ー¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢12V±ôÅÅÃÓ¤Ø¤Î¼«Æ°½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Îµß±ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ëÍ½ËÉ¤Þ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
3. ºÇÂç1000A¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥ïー¤Ê¤¬¤é¶È³¦ºÇ¾®¥¯¥é¥¹¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×
¥Ôー¥¯ÅÅÎ®1000A¤Î¶¯ÎÏ¤Ê½ÐÎÏ¤òÈ÷¤¨¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö7,000cc¡¢¥Ç¥£ー¥¼¥ë¼Ö4,000cc¤Þ¤Ç¤ÎÂç·¿¼ÖÎ¾¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆËÜÂÎ½ÅÎÌ¤Ï¤ï¤º¤«780g¡£A4ÍÑ»æ¤è¤ê¤â¾®¤µ¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢ÀìÍÑ¤Î¥Ïー¥É¥±ー¥¹¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¼ýÇ¼¤Ë¤âº¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
4¤Ä¤Î½¼ÅÅÊýË¡
ÁÇÁá¤¯½¼ÅÅ½ÐÍè¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹ÃÎ¤é¤º¡ª
³Æ½¼ÅÅÊýË¡¤È¤â¡¢Ìó3Ê¬¤Û¤É¤Ç¥¥ã¥Ñ¥·¥¿¤Ë½¼ÅÅ²ÄÇ½¡ª
¥¹ー¥Ñー¥¥ã¥Ñ¥·¥¿¼°¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥¿ー¥¿ー¡õ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥Á¥ãー¥¸¥ãー
SPEEDER
Ignic Neo¡Ê¥¤¥°¥Ë¥Ã¥¯ ¥Í¥ª¡Ë
- À½ÉÊËÜÂÎ ¡ß1
- USB Type-C¥±ー¥Ö¥ë(60Wµ¬³Ê) ¡ß1
- ¥Öー¥¹¥¿ー¥±ー¥Ö¥ë ¡ß1
- ¥Ïー¥É¥±ー¥¹ ¡ß1
- ¼è°·ÀâÌÀ½ñ
¡Ã²ñ¼Ò³µÍ×¡Ã
Ì¾¾Î¡§»°¶â¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊMITSUKIN SHOJI Co., Ltd.¡Ë
ÀßÎ©Ç¯¡§ 2011Ç¯4·î
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§ ÅÄÃæ¡¡¿·°ì
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»ÔÀÙÅÄÄ®3-1-35
https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)