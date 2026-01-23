¤´·ÀÌó¼Ô¤µ¤Þ¸þ¤±¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ýー¥¿¥ë¡Ö¤Ó¤º¤Ý¡ª¡×¿·µ¡Ç½¥ê¥êー¥¹
¡¡»°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥È¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉÍÌî·É°ì¡Ö°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¥êー¥¹¡¦³äÉêÅù¤´·ÀÌó¼Ô¤µ¤Þ¸þ¤±¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¤Ó¤º¤Ý¡ª¡Ê¢¨1¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯10·î¤è¤ê¿·¤¿¤Ë¡Ö·ÀÌóËþÎ»»þ¼êÂ³¤µ¡Ç½¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥êー¥¹·ÀÌó¤ÎËþÎ»¤Ë¤«¤«¤ë¼êÂ³¤¤òWeb¾å¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Îµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê2025Ç¯12·îËö¤ËÅÐÏ¿¼Ò¿ô¤¬1Ëü¼Ò¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨¡Ë¤Ó¤º¤Ý¡ª¡Ä¡Ö¾®¸ýÈÎÇä¶âÍ»¡×¡¦¡Ö¥Ù¥ó¥Àー¥êー¥¹¡×¤Ë¤ÆÅö¼Ò¤È¼è°ú¤Î¤¢¤ë¤´·ÀÌó¼Ô¤µ¤Þ¸þ¤±¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡ ¥êー¥¹¤ª¿½¹þ¤ß～·ÀÌó¼êÂ³¤¡¢·ÀÌóËþÎ»»þ¤Î¼êÂ³¤¤òWEB¾å¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëTrust Base³ô¼°²ñ¼Ò¤¬´Æ½¤
～·Ð°Þ¡¦ÇØ·Ê～
¡¡¶áÇ¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤Ç¶ÈÌ³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òÌÜ»Ø¤·2024Ç¯10·î¤Ë¥êー¥¹¡¦³äÉêÅù¤´·ÀÌó¼Ô¤µ¤Þ¸þ¤±¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¤Ó¤º¤Ý¡ª¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ó¤¹¤Ý¡ª¡×¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¤´·ÀÌóÆâÍÆ¤Î¾È²ñµ¡Ç½¡×¡¢¡Ö³Æ¼ïÊÑ¹¹¤Î¼êÂ³¤µ¡Ç½¡×Åù¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¹¹¤Ê¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2025Ç¯10·î¤è¤ê¿·¤¿¤Ë¡Ö·ÀÌóËþÎ»»þ¼êÂ³¤µ¡Ç½¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥êー¥¹·ÀÌóËþÎ»»þ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç»æÇÞÂÎ¤ÎÍ¹Á÷¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼êÂ³¤¤òWEB¾å¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¼êÂ³¤¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¡¦¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤Ë¤è¤ë´Ä¶Éé²Ù¤Î·Ú¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
～¡Ö¤Ó¤º¤Ý¡ª¡×¼çÍ×µ¡Ç½¤ÈÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì～
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/138114/table/52_1_06e3abbe0f3614826ed47b3959240d45.jpg?v=202601230251 ]
¡Ö¤Ó¤º¤Ý¡ª¡×¾Ò²ð¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.smtpfc.jp/biz/bizpo.html
¡¡¢¨°ìÉô¡¢³Æ¼ï¤ª¼êÂ³¤¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¤´·ÀÌó¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡Ö¤Ó¤º¤Ý¡ª¡×¤Îµ¡Ç½¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÄÉµá¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£