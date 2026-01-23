¡ÚJAFÊ¡Åç¡Û¥¹¥ー¥ê¥Õ¥È1Æü·ô¤¬1,000±ß°ú¤Ë¡ª
JAF¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡ËÊ¡Åç»ÙÉô¡Ê»ÙÉôÄ¹ Âç¾Â ·ò¹°¡Ë¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥Ç¥³¥¹¥Îー¥ê¥¾ー¥È¡ÊÊ¡Åç¸©ÌíËã·´ËÌ±ö¸¶Â¼¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥¹¥ー¥ê¥Õ¥È1Æü·ô¤¬1,000±ß°ú¤Ë¤Ê¤ëJAF¥¢¥×¥ê¥¯ー¥Ý¥ó¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥¹¡¡¥¤¥áー¥¸
¥¥Ã¥º¥Ñー¥¯¡¡¥¤¥áー¥¸
¥°¥é¥ó¥Ç¥³¥¹¥Îー¥ê¥¾ー¥È¤È¤Ï
¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Ñ¥¦¥Àー¥¹¥Îー¤ò¸Ø¤ë¥¹¥ー¾ì¤Ç¤¹¡£½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥³ー¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢²ÈÂ²¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥¥Ã¥º¥Ñー¥¯¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Õ¥È¤Ï¥´¥ó¥É¥é¤È¥Õー¥ÉÉÕ¤¹âÂ®¥¯¥ï¥Ã¥É¥ê¥Õ¥È¤ò±¿¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´¨¤¤Æü¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë°ÜÆ°¡¦³êÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£½¼¼Â¤·¤¿ÀßÈ÷¤È¡¢Çò¶ä¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ëÁÔÂç¤Ê·Ê¿§¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
JAF¥¢¥×¥ê¥¯ー¥Ý¥óÆâÍÆ
ÂÐ¾Ý´ü´Ö
2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë～ 2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Í¥ÂÔÆâÍÆ
¥¹¥ー¥ê¥Õ¥È1Æü·ô ÅÚÆü½Ë¡¦Ê¿ÆüÎÁ¶âÌä¤ï¤º 1,000±ß°ú
Ãí°Õ»ö¹à
¢¨¸á¸å·ô¡¦¥·ー¥º¥ó·ô¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢¨Â¾¤Î³ä°ú¡¦Í¥ÂÔ¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÍøÍÑÊýË¡
¥ê¥Õ¥È·ô¹ØÆþ»þ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ØJAF¥¢¥×¥ê¥¯ー¥Ý¥ó¤òÄó¼¨
ÂÐ¾Ý
JAF²ñ°÷ËÜ¿Í´Þ¤à5Ì¾¤Þ¤ÇÂÐ¾Ý
½êºßÃÏ
Ê¡Åç¸©ÌíËã·´ËÌ±ö¸¶Â¼ÛØ¸¶¹Óº½Âô»³1082
JAFÊ¡Åç»ÙÉô¤´ÅöÃÏ¾ðÊó¥Úー¥¸ :
https://jaf.link/fukushima-2025-019
JAF¥¢¥×¥ê¥¯ー¥Ý¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤