¡ÖFinatext AI ±Ä¶È¥¢¥·¥¹¥È -AI¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°-¡×¤òÊÝ¸±²ñ¼Ò¤äÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¸þ¤±¤ËÄó¶¡³«»Ï
¡¡¼¡À¤Âå¶âÍ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤·¤ÆÁÈ¹þ·¿¶âÍ»¤ò¼Â¸½¤¹¤ëFinatext¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼ÒFinatext¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÌÚ²¼ ¤¢¤«¤Í¡¢°Ê²¼¡ÖFinatext¡×¡Ë¤Ï¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤äÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ê¤É¤ÎÊÝ¸±»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Ë¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿SaaS·¿¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Äー¥ë¡ÖFinatext AI ±Ä¶È¥¢¥·¥¹¥È -AI¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°-¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥µー¥Ó¥¹¡×¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÇØ·Ê
¡¡ÊÝ¸±¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹½å¼é¤Î¹âÅÙ²½¤¬¿Ê¤à°ìÊý¡¢Ï«Æ¯¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ëºÎÍÑÆñ¤ä°éÀ®¥ê¥½ー¥¹¤ÎÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶âÍ»¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤ÎÆ³ÆþÎ¨¤ÏÁ´¶È¼ï¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡Ê¢¨1¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´ûÂ¸¶ÈÌ³¤Ë¥Äー¥ë¤òÂ¤¹¤À¤±¤ÎÆ³Æþ¤Ç¤Ï¸ú²Ì¤¬¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤òºî¤êÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âFinatext¤Ï¡¢ÊÝ¸±±Ä¶È¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë»öÌ³ºî¶È¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¸úÎ¨²½¤òÀ¸À®AI¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢»Ù±çÂÐ¾Ý¤ò°éÀ®ÎÎ°è¤Ë³ÈÂç¤·¡¢ÂÐ¿Í¸¦½¤¤Î¸Â³¦¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç²ò·è¤·¸½¾ì¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÊÑ³×¤¹¤Ù¤¯¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖFinatext AI ±Ä¶È¥¢¥·¥¹¥È -AI¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°-¡×¤Î³µÍ×
¡¡ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢À¸À®AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¡Ö²¾ÁÛ¤Î¸ÜµÒ¡×¤òÁê¼ê¤Ë¡¢²»À¼¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾¦ÃÌÎý½¬¤¬¤Ç¤¤ëSaaS·¿¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£Finatext¥°¥ëー¥×¼«¿È¤¬ÊÝ¸±»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¡Ê¢¨2¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ã±¤Ê¤ë²ñÏÃÎý½¬¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¼ÂÌ³¤ËÂ¨¤·¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æ³Æþ¸å¤¹¤°¤Ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢þÆÃÄ¹
- À¸À®AI¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ë¤è¤ë¼ÂÀïÅª¥¹¥¥ë¤Î½¬ÆÀ
¡¡À¸À®AI¤Çºî¤é¤ì¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¸ÜµÒ¥Ú¥ë¥½¥Ê¤È¡¢²»À¼¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê²ñÏÃ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Î´Ý°Åµ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒ¤ÎÈ¿±þ¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤ÊÂÐÏÃÎÏ¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë±Ä¶È¥¹¥¥ë¤Î´ðÁÃ¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë½¬ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¸½¾ì¤ÎÀ®¸ù¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÁÈ¿¥¤Îµ²±¤È¤·¤ÆÄêÃå
¡¡Finatext¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿Ê£¿ô¤Î¥×¥ê¥»¥Ã¥È¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤è¤ê¡¢·ÀÌóÂ¨Æü¤«¤éÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ¼Ò¤Î°éÀ®²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¸ÜµÒ¥Ú¥ë¥½¥Ê¡¢¿ä¾©¾¦ÉÊ¡¢É¾²Á´ð½à¡ÊºÎÅÀ¥í¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤òÆ³Æþ´ë¶ÈÂ¦¤Ç½ÀÆð¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥È¥Ã¥×±Ä¶È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤äÁÈ¿¥¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤¿¤¤À®¸ù¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ËÉ¸½à²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ¶âÍ»µ¡´Ø¿å½à¤ÎAI¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤è¤ë·øÏ´¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£
¡¡ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Âç¼ê¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê´ðÈ×¤È¤·¤Æ´û¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëFinatext¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥¤¥ó¥Õ¥é¾å¤Ç²ÔÆ¯¤·¤Þ¤¹¡£Finatext¤Ï¡¢¹âÅÙ¤Ê¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹ÂÎÀ©¤È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤òÈ÷¤¨¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Í×·ï¤Î¸·¤·¤¤¶âÍ»µ¡´ØÍÍ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´Æ³Æþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢þÍøÍÑ¥¤¥áー¥¸
¡ãAI¥íー¥×¥ì³«»Ï²èÌÌ¡ä
¡ãAI¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á·ë²Ì¡ä
¡ã²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÄó°Æ¡ä
¢þ¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥ÈURL
¡¡https://lp.finatext-salesassist.com/roleplay
¢£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Finatext¤Ïº£¸å¤â¡¢¥°¥ëー¥×Æâ¤ËÊÝ¸±»ö¶È¤È¥Çー¥¿¡¦AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÊ»¤»»ý¤Ä¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢ÊÝ¸±¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤òAI¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¤â¤Î¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒFinatext¡¡Insurtech»ö¶È
¡¡inspire@finatext.com
¡ÚÃíµ¡Û
¢¨1 ³ô¼°²ñ¼Ò¾ðÊóÄÌ¿®Áí¹ç¸¦µæ½ê¡Ö´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AIÆ³Æþ¤Î¸½¾õ¤ÈÅ¸Ë¾(https://www.icr.co.jp/publicity/5325.html)¡×¡Ê2025Ç¯9·î4Æü ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ë
¢¨2 ¥¹¥Þー¥È¥×¥é¥¹¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.smartplus-insurance.com/)
¡Ú»²¹Í¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Û
- ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤òÀ¸À®AI¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¡ØFinatext Advisory Assist¡Ù¤ËÂÐÌÌ±Ä¶È¸þ¤±¥³¥ó¥×¥é¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã(https://finatext.com/fn/news/20260119)¡×¡Ê2026Ç¯1·î19Æü¡Ë
- ¡ÖÊÝ¸±¤ÎË¡¿Í±Ä¶È¤ò¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥Çー¥¿¤ÈÀ¸À®AI¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¡ØFinatext Advisory Assist for Ë¡¿ÍÊÝ¸±±Ä¶È¡Ù¤òÄó¶¡³«»Ï(https://finatext.com/fn/news/20250404)¡×¡Ê2025Ç¯4·î4Æü¡Ë
- ¡Ö¥Ê¥¦¥¥ã¥¹¥È¤ÈÊÝ¸±¸«Ä¾¤·ËÜÊÞ¥°¥ëー¥×¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Î±Ä¶È³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI³èÍÑ¤Ç¶¨¶È(https://nowcast.co.jp/news/20240905/)¡×¡Ê2024Ç¯9·î5Æü¡Ë
Finatext¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Finatext¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¶âÍ»¤ò¡È¥µー¥Ó¥¹¡É¤È¤·¤ÆºÆÈ¯ÌÀ¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¼¡À¤Âå¶âÍ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤·¤ÆÁÈ¹þ·¿¶âÍ»¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤ò¥æー¥¶ー»ëÅÀ¤«¤é¸«Ä¾¤·¡¢¥Ñー¥È¥Êー»ö¶È¼Ô¤È¶¦¤Ë¿·¤·¤¤¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤¹¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒFinatext¡×¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥Çー¥¿²òÀÏ¥µー¥Ó¥¹¤Î¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥¦¥¥ã¥¹¥È¡×¡¢¾Ú·ô¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þー¥È¥×¥é¥¹¡×¡¢¼¡À¤Âå·¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÝ¸±¤Î¡Ö¥¹¥Þー¥È¥×¥é¥¹¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¶È²ñ¼Ò¤òÍÊ¤·¡¢¡Ö¶âÍ»¤¬¤â¤Ã¤ÈÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦À¤¤ÎÃæ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼ÒFinatext¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ÎÓ ÎÉÂÀ
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì 4419
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§¡¡2013Ç¯12·î
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊËÌ°ìÃúÌÜ8ÈÖ10¹æ ½»Í§ÉÔÆ°»º¶åÃÊ¥Ó¥ë 9³¬
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://finatext.com/
³ô¼°²ñ¼ÒFinatext
³ô¼°²ñ¼ÒFinatext¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¶âÍ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤·¤ÆÁÈ¹þ·¿¶âÍ»¤ò¼Â¸½¤¹¤ë Finatext¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥·¥Õ¥È»ö¶È¤ª¤è¤ÓÊÝ¸±ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¶âÍ»¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã»ö¶È¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖºÇÂ®¤Ç¡¢¶âÍ»¤Î¿·ÎÎ°è¤Ø¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥·¥Õ¥È»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¿Ê²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ¡¢¸½¾õÇÄ°®¤«¤éÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè¤Î¼Â¸½¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÆ³¤¤Þ¤¹¡£¶âÍ»¥µー¥Ó¥µー¤È¤·¤Æ¤ÎËÉÙ¤Ê¼ÂÌ³·Ð¸³¤È¥æー¥¶ーÍý²ò¡¢½ÀÆð¤ÊÂÐ±þÎÏ¤È°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ôー¥É¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¶âÍ»»ö¶È¼Ô¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò1¤Ä¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë»°É©UFJ¶ä¹ÔÍÍ¤Î¡ØMoney Canvas¡Ù¡¢¾¯³ÛÊÑ³ÛÇ¯¶âÊÝ¸±¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë»°°æ½»Í§³¤¾å¥×¥é¥¤¥Þ¥êーÀ¸Ì¿ÍÍ¤Î¡ØAHARA¡Ù¤Ê¤É¡¢³×¿·Åª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¸±ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¶âÍ»¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢SaaS·¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÝ¸±¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖInspire¡Ê¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡Ë¡×¤ò¼´¤Ë¡¢ÊÝ¸±¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÁÈ¹þ·¿ÊÝ¸±¡×¤Î³«È¯¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊÝ¸±»ö¶È¼Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Finatext¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤è¤ê¡¢¶âÍ»¤¬¤â¤Ã¤ÈÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦À¤³¦¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼ÒFinatext
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÌÚ²¼ ¤¢¤«¤Í
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§¡¡2018Ç¯12·î
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊËÌ°ìÃúÌÜ8ÈÖ10¹æ ½»Í§ÉÔÆ°»º¶åÃÊ¥Ó¥ë 9³¬
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://finatext.com/fn