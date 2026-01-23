¡ÚSNS¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤é»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ë¡ÛÃæ³Ø¹»Æþ³ØÁ°¤Î¿Æ»Ò200¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿Ë¡¶µ°é¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

ÊÛ¸î»ÎË¡¿ÍAdIreË¡Î§»öÌ³½ê

2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢¥¢¥Ç¥£ー¥ìË¡Î§»öÌ³½ê¡ÊÅìµþÅÔË­Åç¶è¡¢ÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¡¦ÎëÌÚ½ßÌ¦¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢¥Ç¥£ー¥ì¡×¡Ë¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼é¤ëË¡¶µ°é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ë Ä¹°æ·ò°ìÊÛ¸î»Î¡ÊÂçºåÊÛ¸î»Î²ñ½êÂ°¡Ë¤¬¡¢Ê¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»ÔÎ©µÜ¸¶Ãæ³Ø¹»¤Ë¤ÆË¡¶µ°é¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£



ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢Ãæ³Ø¹»Æþ³Ø¤ò¹µ¤¨¤¿»ùÆ¸¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡¢Ìó200Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äSNS¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿¼ÂºÝ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¤Ë¤â¡¢²Ã³²¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤­¤³¤È¡×¤½¤·¤Æ¡ÖËü¤¬°ì¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤­¡¢¤É¤¦¹ÔÆ°¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡×¤ò¡¢Ë¡Î§¤Î»ëÅÀ¤«¤é¶ñÂÎÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£





¥»¥ß¥Êー¼Â»Ü³µÍ×

¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë¡©¿Æ»Ò¤Ç¹Í¤¨¤è¤¦～¿È¶á¤ËÀø¤àSNS¥È¥é¥Ö¥ë～¡×


¼Â»ÜÆü¡§ÎáÏÂ8Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë


»þ´Ö¡§14:05～14:55¡Ê¹ÖÏÃ40Ê¬¡¿¼Áµ¿±þÅú10Ê¬¡Ë


²ñ¾ì¡§ÂÎ°é´Û


¹Ö»Õ¡§Ä¹°æ·ò°ìÊÛ¸î»Î¡ÊÂçºåÊÛ¸î»Î²ñ½êÂ°¡Ë


ÂÐ¾Ý¡§¿·Æþ³ØÍ½ÄêÀ¸ÅÌ¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô Ìó200Ì¾



¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Î»Ò°é¤Æ¤Ë¡ÖË¡Î§¤Î»ëÅÀ¡×¤ò

¹ÖºÂÌ¾¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë¡©¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Î»Ò°é¤Æ ～¿È¶á¤ËÀø¤àSNS¥È¥é¥Ö¥ë～¡×


Æ¿Ì¾À­¤Î¹â¤¤SNS¡¢µ¤·Ú¤ËÁ÷¤ì¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¢³È»¶¤ÎÂ®¤µ¡¢ÊØÍø¤µ¤ÎÎ¢Â¦¤ËÀø¤à¥ê¥¹¥¯¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤­¤¿»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é²òÀâ¤·¡¢


¡¦¤É¤³¤«¤é¤¬¡Ö°ãË¡¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«


¡¦¤É¤ó¤Ê¹Ô°Ù¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤«


¡¦º¤¤Ã¤¿¤È¤­¡¢Ã¯¤Ë¡¦¤É¤¦ÁêÃÌ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«


¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤âÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤âÍý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£



³Ø¹»¡¦»²²Ã¼Ô¤«¤é¤ÎÀ¼

µÜ¸¶Ãæ³Ø¹» ¹»Ä¹ ¥³¥á¥ó¥È


Ë¡Åª¤ÊÎ©¾ì¤«¤é¶ñÂÎÅª»öÎã¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤âÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äSNS¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤­Â³¤­¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢ÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



»²²Ã¼Ô¡ÊÊÝ¸î¼Ô¡Ë¥³¥á¥ó¥È


»öÎã¤Ë¤È¤Æ¤â¼Â´¶¤¬Í¯¤­¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¡ÖÉÝ¤¤¤Ê¡×¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤­¤ã¡×¤È´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤ÇSNS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯ÏÃ¤¹ÎÉ¤¤¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£



¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー Ä¹°æÊÛ¸î»Î¤Î¥³¥á¥ó¥È

£±. ¥»¥ß¥Êー¤ò½ª¤¨¤Æ


³§¤µ¤ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ïð÷¤­¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£ÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤­¤Á¤ó¤ÈÆÏ¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


£². ¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼é¤ëË¡¶µ°é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤·¤Æ


Èï³²¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²Ã³²¼Ô¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤·¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¡×¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


£³. º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


¹Ö±é¤Î²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¡¢º¤¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë¡Ö²¿¤È¤«¤Ê¤ë¡×¡Ö¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤ò1¿Í¤Ç¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ë¡Î§¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¡¢¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂè°ìÊâ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£





¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼é¤ëË¡¶µ°é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤Ï

¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÃ¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤½¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£


Ë¡Î§¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°Â¿´¤·¤ÆÀ¸¤­¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¡£


»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡¦¶µ¿¦°÷¡¦ÃÏ°è¤ÎÂç¿Í¤â´Þ¤á¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¹ÔÆ°¤Ç¤­¤ë¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¡¦ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÂ»¤ò¤·¤Ê¤¤


¡¦¹ÔÆ°¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤


¡¦µã¤­¿²Æþ¤ê¤·¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ø


▶ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾ÜºÙ


https://www.official.adire.jp/our-mission/child-education/




¡Ú¥¢¥Ç¥£ー¥ìË¡Î§»öÌ³½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û


Ë¡¿ÍÌ¾¾Î¡§ÊÛ¸î»ÎË¡¿ÍAdIreË¡Î§»öÌ³½ê¡ÊÂè°ìÅìµþÊÛ¸î»Î²ñ½êÂ°¡Ë


ÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¡§ÎëÌÚ½ßÌ¦¡Ê°¦ÃÎ¸©ÊÛ¸î»Î²ñ½êÂ°¡Ë


ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§¢©170-6033 ÅìµþÅÔË­Åç¶èÅìÃÓÂÞ»°ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó60


URL¡§https://www.official.adire.jp/


ºÄÌ³À°Íý¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÈï³²¡¢É×ÉØÌäÂê¡¢Ï«Æ¯ÌäÂê¡¢B·¿´Î±ê¤ÎµëÉÕ¶âÀÁµá¡¢¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È·ò¹¯Èï³²¤ÎÇå½þ¶âÀÁµá¡¢°ä»ºÁêÂ³¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¸¢Íø¿¯³²¤Ê¤É¤ÎË¡Î§¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²ò·è¤ò¹Ô¤¦Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Ç¤¹¡£Ë¡Î§¥È¥é¥Ö¥ë¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢²¿¤ò¤¹¤Ù¤­¤«Ê¬¤«¤é¤ºÆ°¤±¤Ê¤¤¡£¥¢¥Ç¥£ー¥ìË¡Î§»öÌ³½ê¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤Î²òÊü¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÊÛ¸î»Î¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¿Æ¿È¤ÊÂÐ±þ¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÈñÍÑÂÎ·Ï¤Ç¡¢²ò·è¤Þ¤Ç´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£