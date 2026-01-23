¡ÚºÇ¿·ºî¤Ï¡¢Çë¾Æ¡Û¥ê¥µ¡¦¥éー¥½¥ó¤ÎÇ¤òÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÍÒ¸µ¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡Ø¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î¥ê¥µÇ¡Ù¥·¥êー¥º¤Ë¿·ºî¡¦Çë¾Æ¤Î¡Ö¾®Àã¡×¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ó¥«¥Á¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§¾¡ÌÚÍª¹áÍý¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢¥ê¥µ¡¦¥éー¥½¥ó¤Î¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î¥ê¥µÇ¡×¥·¥êー¥ºÂè»ÍÃÆ¤È¤Ê¤ë¿·ºî¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥ê¥µ¡¦¥éー¥½¥ó¤¬¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤ÇÀ©ºî¤·¤¿Æ«´ï¤ÎÇ¤ò¸¶·¿¤Ë¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÆ«¼§´ï¤Î»ºÃÏ¤Ç¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î¥ê¥µÇ¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÊÌÚ¸©¡¦±×»Ò¾Æ¡¢Ê¼¸Ë¸©¡¦Ã°ÇÈ¾Æ¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¡¢Âè»ÍÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢»³¸ý¸©Çë»Ô¤ÎÍÒ¸µ¤Ë¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Çë¾Æ¤Î¥ê¥µÇ¤¬ÅÐ¾ì¡£
¸½ºß¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥È¥ó¥«¥Á¥¹¥È¥¢¡×¡Êhttps://shop.tonkachi.co.jp¡Ë¤ª¤è¤Ó¥®¥ã¥é¥êー¡Ö¤Î¤³¤®¤ê¡×¡Êhttps://www.nokogiribytonkachi.jp/lisayamametonkachi_26detail-jp.html¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¼·ÈÖ¡¢Çë¤Î¾®Àã
¼«Á³¤Î¶¯¤µ¤È¡¢Í¥²í¤Ê¥ê¥µÇ¡£
Á´¹ñ¤òÎ¹¤¹¤ë¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î¥ê¥µÇ¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£º£²ó¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»³¸ý¸©Çë»Ô¡£
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¾Æ¤Êª¡¦Çë¾Æ¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¼·ÈÖÌÜ¤ÎÇ¡Ö¾®Àã¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î¥ê¥µÇ¡Ê¼·ÈÖ¡¢Çë¡Ë¾®Àã
²Á³Ê¡§6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§W11¡ßH4.5¡ßD3cm
ÁÇºà¡§Æ«´ï¡ÊÇë¾Æ¡Ë
½ÅÎÌ¡§80 g
À¸»º¹ñ¡§ÆüËÜ
»ÅÍÍ¡§ÀìÍÑÈ¢Æþ¤ê
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2338-007
ÀìÍÑ¤Î²½¾ÑÈ¢¤Ë¤¤¤ì¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹
Çë¾Æ¤Ï¡¢¿§¤ä³¨ÉÕ¤±¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÍÑ¤¤¤º¡¢ÅÚ¤ÈîØÌô¡¢¤½¤·¤Æ¾ÆÀ®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¾ð¤ò¤Ä¤¯¤ë¾Æ¤Êª¤Ç¤¹¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÉ÷¹ç¤¤¡£¤±¤ì¤É¤½¤Î±ü¤Ë¤Ï¡¢¼«Á³¤½¤Î¤â¤Î¤¬»ý¤Ä¡¢¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥µÇ¤Ï¡¢½Ì¤ìÌÏÍÍ¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¤«¤¤¤é¤®¡×¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Ãã¤ÎÅò¤ÎÀ¤³¦¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤½¤Î¼Á´¶¤¬¡¢Ç¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¼«Á³¤Ë½Å¤Ê¤ê¡¢Ê½¤Î¾å¤«¤éÃã¼¼¤Þ¤Ç¡¢¤É¤³¤Ç¤â¼«Í³¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¡¢¤É¤³¤«Í¥²í¤ÊÌîÎÉÇ¤Î»Ñ¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£
Çë¾Æ¤Î»×ÁÛ¤È¡¢¥ê¥µ¡¦¥éー¥½¥ó¤Î¤«¤¿¤Á¤¬½Ð²ñ¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«À¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÉ¤¡£
¼·ÈÖ¡¢Çë¤Î¾®Àã¤Ç¤¹¡£
¢¨ ¤«¤¤¤é¤®¤È¤Ï¡¢Çë¾Æ¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÉ½¾ð¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ îØÌô¤¬¾ÆÀ®»þ¤Ë½Ì¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÆÈÆÃ¤Î±úÆÌ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ ÅÚ¤È±ê¤ÎºîÍÑ¤¬¶¯¤¯¸½¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÆ±¤¸·Ê¿§¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ÃãÏÒ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ãã¤ÎÅò¤ÎÀ¤³¦¤ÇÆÃ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¤È¤·¤¿Î©ÂÎ´¶¤È¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤È¤¤ËÅÁ¤ï¤ë¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¤Ì¤¯¤â¤ê¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Æó¼ïÎà¤ÎîØÌô¤ò½Å¤Í³Ý¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¤ÎÌÓ¤Î¡Ö¤â¤³¤â¤³¡×¤È¤·¤¿¼Á´¶¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
îØÌô¤Î³Ý¤«¤êÊý¤äÇ»ÅÙ¤Ï¡¢°ìÉ¤¤º¤Ä¤ï¤º¤«¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾®¤µ¤Ê°ã¤¤¤¬¡¢É½¾ð¤äÊ·°Ïµ¤¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦À©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤â¸ø³«Ãæ¡ª
Çë¾Æ¡ÖÇëÆ«±ñ¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò·ÇºÜÃæ¡£
À©ºîÈëÏÃ¤ä¥ê¥µÇ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Lisa Larson ¡Ê¥ê¥µ¡¦¥éー¥½¥ó¡Ë
1931Ç¯9·î9Æü¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥óÆîÉô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£¥èー¥Æ¥Ü¥êÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©·Ý¹»¤Ë³Ø¤ó¤À¸å¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤ÎÆ«¼§´ï¥áー¥«ー¡¢¥°¥¹¥¿¥Õ¥¹¥Ù¥ê¤Î¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥£¥°¡¦¥ê¥ó¥É¥Ù¥ê¤ËÀÁ¤ï¤ì¥°¥¹¥¿¥Õ¥¹¥Ù¥ê¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£Æ±¼Ò¤Î²«¶â´ü¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ¿´Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤Ê¤ë¡£1952Ç¯¡¢²è²È¤Î¥°¥ó¥Ê¥ë¡¦¥éー¥½¥ó¤È·ëº§¡£1980Ç¯¤Ë¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢°Ê¸å¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È»Å»ö¤ò¤¹¤ë¡£2000Ç¯Âå¤è¤ê³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ó¥«¥Á¡ÊÆüËÜ¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·À¤³¦Åª¤ÊºÆ¥Ö¥ìー¥¯¤Î·Àµ¡¤È¤Ê¤ë¡£2022Ç¯¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤Î·Ý½Ñ¤È¹©·Ý¤òºþ¿·¤·¡¢Ë¤«¤Ë¤·¤¿Ä¹Ç¯¤ÎÍ¥¤ì¤¿»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¤«¤é·®¾Ï¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£2024Ç¯3·î11ÆüË×¡£
