¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³°¿©¡¦°û¿©¶È³¦ÀìÌç»ï¤ÎºÇ¿·¹æ¤Ë¤Æ¡¢°ìÀÐ»°Ä»¥°¥ëー¥×ÂåÉ½¡¢ÊÆÅÄÂó»Ë¤¬É½»æµÚ¤Ó¥È¥Ã¥×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢°û¿©¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¹Êó¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¡Ö°ì²áÀ¤ÎÏÃÂê¤Å¤¯¤ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ð±Ä¤½¤Î¤â¤Î¤ò»Ù¤¨¤ëµ¡Ç½¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤¹»ëÅÀ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çä¾å¤ä½¸µÒ¤È¤¤¤Ã¤¿Ã»´üÀ®²Ì¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë»ÜºöÏÀ¤ËÊÐ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Íºâ¡¢¸½¾ì¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¤½¤·¤ÆÁÈ¿¥Ê¸²½¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤á¤¿ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¹½Â¤¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀß·×¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤½¤Î»×¹Í¤Î¼´¤ò¡¢¼ÂÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡Ö°û¿©¶È³¦¤Î¾ï¼±¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿´·½¬¤ä¸ÇÄê´ÑÇ°¤ËÂÐ¤·¡¢¤¢¤¨¤Æµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¾ðÊóÈ¯¿®¤Î¤¢¤êÊý¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î´Ø·¸À¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤Î¸½¾ì¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤ëÁªÂò¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡¡£¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨Êý¤òËÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ïÌÌ»£±Æ¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿·¶¶¤Ë¹½¤¨¤ë¡ÖBar ÇõÍè Mixology Station ¿·¶¶¡×¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ÈÇõÍè¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¶õ´Ö¤¬¡¢»ïÌÌ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ÇºÜµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¤Î·ÇºÜ¤òµÇ°¤·¡¢»£±ÆÃÏ¤Ç¤¢¤ëBar ÇõÍè Mixology Station ¿·¶¶¤Ë¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ
¤´Í½Ìó»þ¤Ë¡Ö°û¿©Å¹·Ð±Ä¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤ª²ñ·×¤è¤ê30¡ó¥ª¥Õ¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼Â»Ü´ü´Ö
2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç¡Ê2·îËöÆü¤Þ¤Ç¡Ë
¢£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
Bar ÇõÍè Mixology Station ¿·¶¶
ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶4-22-1 ¿·¸×¤¢¤º¤Þ¥Ó¥ë 3F
18:00～3:00¡ÊL.O.2:00¡Ë¡¡ÉÔÄêµÙ
¢¨Â¾³ä°ú¡¦¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÊ»ÍÑÉÔ²Ä
¢¨¤´Í½Ìó»þ¤Î¿½¹ð¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¤Î»ïÌÌ·ÇºÜ¤ª¤è¤Ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°û¿©¶È³¦¤Ë·È¤ï¤ë³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÅ¹¤ò»Ù¤¨¤ë¸½¾ì¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥Ò¥ó¥È¤ä»É·ã¤È¤Ê¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢¸½¾ì¤Ëº¬¤¶¤·¤¿È¯¿®¤È¼ÂÁ©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°û¿©¶È³¦¤Î²ÁÃÍ¤ò¹¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£