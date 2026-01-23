¤¤¤Ö¤Ê¡»ã²ñ¡Ö¤Û¤È¤ê¡×¤Ë¤Æ¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Ø¤ª¤ä¤Ä¤òÂ£¤ë¡Ö¤³¤É¤â±þ±ç¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ò³«»Ï¡ª
¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤¤¤Ö¤Ê¡»ã²ñ¡ÊËÜÉô¡§´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡§²¬ËÜ¹ÀÌÀ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤Û¤È¤ê¡×¡Ê´ôÉì»ÔÆü¸÷Ä®¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÂç¿Í¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤ª¤ä¤Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤³¤É¤â±þ±ç¥Á¥±¥Ã¥È¡×À©ÅÙ¤ò¡¢2026Ç¯1 ·î¤è¤êËÜ³Ê»ÏÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê¡§¤ªÅ¹¤ä±ïÂ¦¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢¿·¤·¤¤¡ÖÃÏ°è¤Î¸«¼é¤ê¡×¤Î·Á
¡Ö¤Û¤È¤ê¡×¤äÎÙÀÜ¤¹¤ë¡ÖÆü¸÷Ä®¤Î²È¡×¤Ë¤Ï¡¢Êü²Ý¸å¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª²Û»Ò¤òÇã¤¤¤ËÍè¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ä¹©ºî¡¢¼ÇÀ¸¤ÎÄí¤ÇÁö¤ê²ó¤ë¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¡ÖÊü²Ý¸å¤Îµï¾ì½ê¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¤ËÍè¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢¤À¤ì¤â¤¬·ò¤ä¤«¤Ë¾Ð´é¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£
¤½¤ó¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´ê¤¤¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÃÏ°è¤ÎÂç¿ÍÁÛ¤¤¤ò·Ò¤°¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÅÙ¡Ö¤³¤É¤â±þ±ç¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¡Ö¤³¤É¤â±þ±ç¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß
Âç¿Í¤¬¹ØÆþ¡§ 1Ëç200±ß¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¡¢Ì¾Á°¤òµÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬»È¤¦¡§ ·î¤Ë°ìÅÙ¤Î¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¥Çー¡×¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤ò ¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÅÏ¤¹¤³¤È¤Ç¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¤ä¤Ä¡×¤È¸ò´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥á¥Ë¥åー¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ïµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë´î¤Ó¡×¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°Â¿´´¶¡×¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢½Û´Ä·¿¤Î»Ù±ç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â»Ü³µÍ×
¡¦ÈÎÇäÊýË¡¡§¤Û¤È¤ê¡¦EC¥µ¥¤¥È¡Ö¤¨¤ó¤¬¤ï¥Þ¥ë¥·¥§¡×
¡¦Äó¶¡¾ì½ê¡§¤Û¤È¤ê¡Ê´ôÉì»ÔÆü¸÷Ä®3-47-1¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¡§Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¡§ 1Ëç 200±ß / 10Ëç 2,000±ß / 50Ëç 10,000±ß
¡¦¾ÜºÙ¹ðÃÎ¡§¤Û¤È¤ê¸ø¼°Instagram¡Ê@hotori_ibuki(https://www.instagram.com/hotori_ibuki/)¡Ë¤Ë¤Æ¡¢
¡¡³«ºÅÆü¤ä¤ª¤ä¤Ä¥á¥Ë¥åー¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤¤¤Ö¤Ê¡»ã²ñ Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¤Û¤È¤ê¤Î¤ªÅ¹¤ä¡¢Æü¸÷Ä®¤Î²È¤Î¤¨¤ó¤¬¤ï¤äÄí¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ï¡¢
»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸µµ¤¤Î¸»¤Ç¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤È¤Ä¤¯¤ëÈþÌ£¤·¤¤¤ª¤ä¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ØÃÏ°è¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂç¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¤³¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ú½é¤Î¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¥Çー¡×¤Î³«ºÅ¤Ï¡¢2·î²¼½Ü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
▶¹ØÆþ¥Úー¥¸¡§https://ibuki-engawa.com/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤¤¤Ö¤Ê¡»ã²ñ¡¡
Ã´Åö¡§»³ËÜÍ§Èþ
te¡§058 233 7445¡¡fax¡§ 058 232 9140¡¡
mail¡§ibuki1@ibuki-komado.com
Ë¡¿Í¥µ¥¤¥È¡§http://ibuki-komado.com/(http://ibuki-komado.com/)
EC¥µ¥¤¥È¡§https://ibuki-engawa.com/(https://ibuki-engawa.com/)