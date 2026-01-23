³¤³°¥Ëー¥º¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¹â±¿Æ°Éé²ÙHADO¡×¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤Ç¥¨¥Ê¥¸ー¤¬Î¯¤Þ¤ë¡ª
³ô¼°²ñ¼Òmeleap¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¡ÅÄ ¹À»Î¡Ë¤Ï¡¢AR¥¹¥Ýー¥Ä¡ÖHADO¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±¿Æ°Éé²Ù¤ò¹â¤á¤¿¿·¥âー¥É¡ÖHADO ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥âー¥É¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
HADO ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥âー¥É¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎHADO¤È¥ëー¥ë¡¦»î¹ç¿Ê¹Ô¡¦¹¶·âÊýË¡¤ÏÆ±°ì¤Ç¤¢¤ê¡¢°Û¤Ê¤ëÅÀ¤Ï¡Ö¥¨¥Ê¥¸ー¥Üー¥ë¤Î¥Á¥ãー¥¸ÊýË¡¡×¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢HADO¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÂÎ¸³·¿¡¦¶¥µ»·¿¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¦±¿Æ°¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤ÎHADO¤È¤Î°ã¤¤
HADO ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥âー¥É¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¥¨¥Ê¥¸ー¥Üー¥ë¤¬Î¯¤Þ¤ëHADO¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤ÎHADO¤Ç¤Ï¡¢ÏÓ¤ò¾å¤²¤ëÆ°ºî¡Ê¥¬¥Ã¥Ä¥Ýー¥º¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¨¥Ê¥¸ー¥Üー¥ë¤Î¥Á¥ãー¥¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢HADO ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥âー¥É¤Ç¤Ï¡¢ÏÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤â¥Á¥ãー¥¸¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÆ°¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¨¥Ê¥¸ー¥Üー¥ë¤Î¥Á¥ãー¥¸¥²ー¥¸¤¬Î¯¤Þ¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ãー¥¸ÊýË¡¤Î°ã¤¤
²¼È¾¿È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿±¿Æ°¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢¼«Á³¤È±¿Æ°ÎÌ¤¬Áý¤¨¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
±¿Æ°¶¯ÅÙÀßÄê¤òÊÑ¹¹²ÄÇ½
HADO ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥âー¥É¤Ç¤Ï¡¢±¿Æ°¶¯ÅÙ¤ò1～10ÃÊ³¬¤ÇÀßÄê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¿ôÃÍ¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É¡¢¥Á¥ãー¥¸¥²ー¥¸¤¬Î¯¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¡¦ÂÎÎÏ¡¦ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤ËÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹
¢¨ ¥Á¥ãー¥¸¥²ー¥¸¤ÎÎ¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤µ¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥¹¥¥ë¥Ñ¥é¥áー¥¿ー¡ÖCharge Speed¡Ê1～5¡Ë¡×¤Î±Æ¶Á¤â¼õ¤±¤Þ¤¹
¢¨ CPU¤ÎµóÆ°¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ÀßÄê¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤»¤ó
³¤³°¥Ëー¥º¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ØÅ¸³«
HADO ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥âー¥É¤Ï¡¢²¤ÊÆ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³¤³°»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤è¤ê±¿Æ°Éé²Ù¤Î¹â¤¤HADO¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»ÜÀß¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤òÇØ·Ê¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³¤³°¤Ç¤Î¥Ëー¥º¸¡¾Ú¡¦»ÅÍÍ¸¡Æ¤¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
HADO¡Ê¥Ï¥Éー¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖHADO¡×¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¤Î·Á¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤Ç¤¹¡£Æ¬¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡¢ÏÓ¤Ë¥»¥ó¥µー¤òÁõÃå¤·¡¢¥¨¥Ê¥¸ー¥Üー¥ë¤ä¥·ー¥ë¥É¤ò¶î»È¤·¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ëー¥ë¤Ê¤¬¤éÀïÎ¬À¤¬¹â¤¯¡¢¥Áー¥à¤ÇºîÀï¤òÎ©¤Æ¤ëÃæ¤Ç»×¹ÍÎÏ¡¦¶¨Æ¯ÎÏ¡¦È½ÃÇÎÏ¤¬¼«Á³¤Ë°é¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
±¿Æ°¤¬ÆÀ°Õ¡¦ÉÔÆÀ°Õ¤òÌä¤ï¤º¡¢Ã¯¤â¤¬Æ±¤¸¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡È¼¡À¤Âå¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¡É¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦39¥«¹ñ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://hado-official.com/