ÈØÅÄ»Ô¤ÈGcom¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢EBPM¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë
Gcom¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¿ÀÐ Âç½õ¡Ë¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§ÁðÃÏ Çî¾¼¡Ë¤È¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯À¯ºöÎ©°Æ¡ÊEBPM¡§Evidence-Based Policy Making¡Ë¤Î¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Ï¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¶¨Äê¤Ë¤è¤ê¡¢ÈØÅÄ»Ô¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¯ºö¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ª¤è¤Ó¹ÔÀ¯±¿±Ä¤Î¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¶¨Äê¤ÎÄù·ë¼°¤Ï¡¢2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈØÅÄ»ÔÌò½êËÜÄ£¼Ë¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¶áÇ¯¡¢¼«¼£ÂÎ±¿±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯À¯ºöÎ©°Æ¡ÊEBPM¡§Evidence-Based Policy Making¡Ë¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈØÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¡¢À¯ºö·èÄê¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊºâÀ¯±¿±Ä¤ä»ÔÌ±¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î¹âÅÙ²½¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¶¨Äê¤Ë¤è¤ê¡¢Gcom¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ëEBPM»Ù±ç¥Äー¥ë¡ÊAcrocity¡ßBI¡Ë¤È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯À¯ºö·ÁÀ®¥×¥í¥»¥¹¤Î³ÎÎ©¤ÈÄêÃå¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¶¨ÄêÆâÍÆ
- EBPM¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ»Ù±ç
- ¹ÔÀ¯±¿±Ä¤Î¸úÎ¨²½¤Ë»ñ¤¹¤ëAI¡¦BI¥Äー¥ë¤Î³èÍÑ
- À¯ºöÎ©°Æ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¶¯²½¤ÈÀºÅÙ¸þ¾å
´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì
ËÜ¶¨Äê¤Ë¤è¤ê¡¢ÈØÅÄ»Ô¤ÏÀ¯ºö¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊºâÀ¯±¿±Ä¤äÀ¯ºö±¿±Ä¤ÎÆ©ÌÀÀ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼«¼£ÂÎ±¿±Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Gcom¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÃÏÊý¹ÔÀ¯·Ð±Ä¸¦µæ½ê¡ÊÃ´Åö¡§¾®²Ï¡Ë
¥áー¥ë¡§ebpm@gyoseiq.co.jp
ÅÅÏÃ¡§¡ÊÂåÉ½¡Ë092-629-2266¡ÊÃ´ÅöÄ¾ÄÌ¡Ë070-4419-5644
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://lg-institute.gyoseiq.co.jp/public/research/ebpm
¡ÚÊäÂ¡Û
¡Ú¡ÖAcrocity¡ßBI¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ÖAcrocity¡ßBI¡×¤ÏÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î½»Ì±¥Çー¥¿¤òÆ¿Ì¾²½¤·¡¢¥°¥é¥Õ¤ä¥Þ¥Ã¥×¤ò¼«Æ°À¸À®¤¹¤ëEBPM»Ù±ç¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£´ð´´¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê½»Ì±¾ðÊó¡¢Ê¡»ã¾ðÊó¡¢¿åÆ»¾ðÊó¡¢ÆâÉô¾ðÊó¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë¥Çー¥¿¤ò¼«Æ°½¸·×¤·¡¢Éô¶É²£ÃÇ¤Ç½¸·×·ë²Ì¤ò¸«¤¨¤ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Çー¥¿¥ê¥Æ¥é¥·ー¤¬Äã¤¤¿¦°÷¤Ç¤â¥Çー¥¿¤ÎÍø³èÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£