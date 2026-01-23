¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー ¥Þ¥¤¥Ê¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓCM¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É ¥¹¥Þ¥Û¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×ÊÓ¡¢2·î1Æü¤è¤êÁ´¹ñÊü±Ç³«»Ï¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¡Ë
¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤Ï¡¢2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¤¯¼þÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿·CM¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¡¡¥¹¥Þ¥Û¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×ÊÓ¤ÎÁ´¹ñÊü±Ç¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥ÐーPR¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¤Á¤ã¤ó¡×¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë3D¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÆ°²è¤Ç¡¢1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êYouTube¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êYouTube¹¹ð¤Ê¤É¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢2·î°Ê¹ß¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤ÈÆ±»þ¤ËÅÅ¼ÖÆâ¹¹ð¤È¤·¤Æ¤âÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¿·CM³µÍ×
¿·CM¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥Éµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢
´é¤ä»ØÌæ¤Ê¤É¤ÎÀ¸ÂÎÇ§¾Ú¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ë¤Ø¥í¥°¥¤¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ªÌô¤ä°åÎÅÈñ¤Î¾ðÊó³ÎÇ§¡¢°ú±Û¤·¤Ê¤É¤Î¹ÔÀ¯¼êÂ³¤¤¬¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢e-Tax¤Ç¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Î¾ÚÌÀ½ñ¸òÉÕ¤â¥¹¥Þ¥Û¤À¤±¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ÎÊØÍø¤Ê»È¤¤Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÂÐ±þ½àÈ÷¤¬¤È¤È¤Î¤Ã¤¿°åÎÅµ¡´ØÅù¤«¤é½ç¼¡ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CMÆ°²è¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤«¤é¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¡Ã¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£(https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/smartphone-certification)
- ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×ÊÓ¡Ê30ÉÃ¡Ë
- ¥Æ¥ì¥ÓCM¤ÎÊü±Ç³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
- Êü±ÇÃÏ°è¡§Á´¹ñ¥¨¥ê¥¢ ½Ð±é¡§¥Þ¥¤¥Ê¤Á¤ã¤ó¡¡¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£
- ¥Þ¥¤¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ü¥¤¥¹¡ÊCV¡Ë¡§¾®ÁÒ Í£
½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥Þ¥¤¥Ê¤Á¤ã¤ó
¤º¤Ã¤ÈÀÎ¤«¤éÆüËÜ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥·¥í¥¦¥µ¥®¤ÎÍÅÀº¤Î¥Þ¥¤¥Ê¤Á¤ã¤ó¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¤ÎPR¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Á´¹ñ¤ò¹ÔµÓ¤·¤Æ¤´ÅöÃÏ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¶¦±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¤ÎPR³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤ä¼ª¤¬¡Ö1¡×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¤¬¡Ö1¿Í¤Ë1¤Ä¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¼ê¤Ë¡Ö1¡×¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¤³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£
¤¹¤Ê¤ª¤ÇÌÀ¤ë¤¤¡¢Äï»×¤¤¤Î½÷¤Î¥³¡£ÊõÊª¤Ï¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤º¤¤ó¡£
¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¥¯¥Ã¥ー¤ò¾Æ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¡¢¥¢ー¥â¥ó¥É¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±ー¥¡£
¾®ÁÒ Í£¡Ê¤ª¤°¤é ¤æ¤¤¡Ë¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
8·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£·²ÇÏ¸©½Ð¿È¡£
ÂåÉ½ºî¡§
¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ù¡§¥Þ¥ê¥£Ìò
¡ØHUG¤Ã¤È!¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¡§¥¥å¥¢¥¨¥È¥ïー¥ëÌò
¡Ø¥ï¥Ã¥Á¥ã¥×¥ê¥Þ¥¸¡ª¡Ù¡§¤Ï¤Ë¤¿¤óÌò
¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡Ù¡§¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥«¥Õ¥§Ìò
¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤¡¡¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¸¡ª¡¡feat.½é²»¥ß¥¯¡Ù¡§²ÖÎ¤¤ß¤Î¤êÌò¡¡¤Ê¤É
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¡×¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Îµ¡Ç½¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÄÉ²Ã¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ °Å¾ÚÈÖ¹æÆþÎÏ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢´é¤ä»ØÌæ¤Ê¤É¤ÎÀ¸ÂÎÇ§¾Ú¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢´ÊÃ±¤«¤Ä°ÂÁ´¤ËËÜ¿Í¤Î³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ÎÊÝÍ¼Ô¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÃ¼Ëö¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤«¤¿¤Ï¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Î¤Ï¤¸¤á¤«¤¿
- iPhone¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É
iPhone¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ë¥¢¥×¥ê(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AB/id1476359069)¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢iPhone¤ËÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊiOS 18.5°Ê¹ß¤òÅëºÜ¤·¤¿iPhone XS°Ê¹ß(https://faq.myna.go.jp/faq/show/11995?site_domain=default)¡Ë
»öÁ°¤Ë¡¢½ðÌ¾ÍÑ¥Ñ¥¹¥ïー¥É¡Ê±Ñ¿ô»ú6～16Ê¸»ú¡Ë¡¢·ôÌÌ»ö¹àÆþÎÏÊä½õÍÑ°Å¾ÚÈÖ¹æ¡Ê¿ô»ú4·å¡Ë¡¢¼ÂÊª¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÆ°²è¡ËiPhone¤Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤òÄÉ²Ã¤¹¤ëÊýË¡(https://www.youtube.com/watch?v=dxE1pXGqKz4&t=1s)
- Android¥¹¥Þ¥ÛÍÑÅÅ»Ò¾ÚÌÀ½ñÅëºÜ¥µー¥Ó¥¹
Android¥¹¥Þ¥ÛÍÑÅÅ»Ò¾ÚÌÀ½ñ¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ë¥¢¥×¥ê(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.cas.mpa&hl=ja)¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÅëºÜ¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢200°Ê¾å¤Îµ¡¼ï¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÂÐ±þµ¡¼ï(https://faq.myna.go.jp/faq/show/7261?site_domain=default)¡Ë¡£»öÁ°¤Ë¡¢½ðÌ¾ÍÑ¥Ñ¥¹¥ïー¥É¡Ê±Ñ¿ô»ú6～16Ê¸»ú¡Ë¡¢¼ÂÊª¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÆ°²è¡ËAndroid¥¹¥Þ¥ÛÍÑÅÅ»Ò¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÍøÍÑ³«»ÏÊýË¡(https://www.youtube.com/watch?v=xn_HfjmcOhU)
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È
¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¡×¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£»È¤¨¤ë¾ì½ê¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¿ï»þ³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ë¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´é¤ä»ØÌæ¤Ê¤É¤ÎÀ¸ÂÎÇ§¾Ú¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ë¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ìô¤ä°åÎÅÈñ¡¢Ç¯¶â¤ÎµÏ¿¤Î³ÎÇ§¤ä°ú±Û¤·¼êÂ³¤¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ³ÎÄê¿½¹ð
³ÎÄê¿½¹ð¤ÎºÝ¤Ë¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´é¤ä»ØÌæ¤Ê¤É¤ÎÀ¸ÂÎÇ§¾Ú¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¿½¹ð½ñ¤ÎºîÀ®¡¦e-Tax¤Ç¤ÎÁ÷¿®¤¬¤Ç¤¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ê¿½¹ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤Î¼èÆÀ
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÊ£¹çµ¡¤Ë¤«¤¶¤¹¤³¤È¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢½»Ì±É¼¤Î¼Ì¤·¤ä°õ´ÕÅÐÏ¿¾ÚÌÀ½ñ¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï¾ÚÌÀ½ñ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¢¨¤ª½»¤Þ¤¤¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¸òÉÕ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ÎÍøÍÑµ¡´ï¤Î½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿°åÎÅµ¡´Ø¤äÌô¶É¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ò·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ëÅÐÏ¿¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢iPhone¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¡¢¤Þ¤¿¤ÏAndroid¥¹¥Þ¥ÛÍÑÅÅ»Ò¾ÚÌÀ½ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÊÝ¸±¾Ú¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°åÎÅµ¡´Ø¤äÌô¶É¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¼õ¿ÇÅù¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖiPhone¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¡×¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¡ÖiPhone¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É(https://services.digital.go.jp/mynumbercard-iphone/)¡×¥Úー¥¸Æâ¤Î¡Ö»È¤¨¤ë¾ì½ê¤È»È¤¤¤«¤¿(https://services.digital.go.jp/mynumbercard-iphone/#%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%82%8B%E5%A0%B4%E6%89%80%E3%81%A8%E4%BD%BF%E3%81%84%E3%81%8B%E3%81%9F)¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Android¥¹¥Þ¥ÛÍÑÅÅ»Ò¾ÚÌÀ½ñÅëºÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¡ÖAndroid¥¹¥Þ¥ÛÍÑÅÅ»Ò¾ÚÌÀ½ñÅëºÜ¥µー¥Ó¥¹(https://services.digital.go.jp/mynumbercard-android/)¡×¥Úー¥¸Æâ¤Î¡Ö»È¤¨¤ë¾ì½ê¤ä¥µー¥Ó¥¹(https://services.digital.go.jp/mynumbercard-android/#%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%82%8B%E5%A0%B4%E6%89%80%E3%82%84%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9)¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£