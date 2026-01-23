ËÉ±Ò¡¦°åÎÅ¡¦LiDAR»º¶È¤Î²ÃÂ®¤ò»Ù±ç¡£UV¤«¤éÀÖ³°¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÍ×Ë¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¸÷³ØÉôÉÊ¤Î¥«¥¹¥¿¥à¡¦ÎÌ»º¤ËÂÐ±þ¡£¥¤¥®¥ê¥¹ Knight Optical¼ÒÀ½ÉÊ¤ÎÍ¢Æþ¡¦ÈÎÇä³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¸÷¶Á¤Ï¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¹âÀºÅÙ¤Ê¸÷³ØÁÇ»Ò¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ë¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥®¥ê¥¹ Knight Optical¡Ê¥Ê¥¤¥È¥ª¥×¥Æ¥£¥«¥ë¡Ë¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÍ¢Æþ¡¦ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Knight Optical¼Ò¤Ï1991Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¡¢°ÊÍè¡¢ËÉ±Ò¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¡¢°åÎÅ¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢ LiDAR¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»º¶ÈÊ¬Ìî¤ØÀºÌ©¸÷³Ø¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤Ë¹âÅÙ¤Ê¥á¥È¥í¥í¥¸ー¡ÊÂ¬Äê¡¦¸¡ºº¡Ë¥é¥Ü¤ò´°È÷¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Zygo´³¾Ä·×¤äÊ¬¸÷¸÷ÅÙ·×¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·ÀßÈ÷¤òÍÑ¤¤¤¿¸·³Ê¤ÊÉÊ¼Á´ÉÍý¤Ë¤è¤ê¡¢Í×µá¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò³Î¼Â¤ËËþ¤¿¤¹¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Knight Optical¼Ò¤Ï¡¢3,000¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ëÉ¸½àºß¸ËÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢»îºî¤ä¸¦µæ³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëÃ»Ç¼´ü¥Ëー¥º¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªµÒÍÍÆÈ¼«¤Î»ÅÍÍ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥«¥¹¥¿¥à¸÷³ØÁÇ»Ò¤ÎÀ½ºî¤Ë¤â¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¡¢ºàÎÁÁªÄê¤«¤é¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°Àß·×¤Þ¤ÇºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¼ç¤Ê¼è°·À½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¡§
¡ü ¥ì¥ó¥º¡§ Ê¿ÆÌ¡¢Î¾ÆÌ¡¢ÈóµåÌÌ¡¢¿§¾Ã¤·¡Ê¥¢¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¥ì¥ó¥º¡¢¥Õ¥ì¥Í¥ë¥ì¥ó¥ºÅù
¡ü ¸÷³Ø¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡§ ¥Ð¥ó¥É¥Ñ¥¹¡¢¥·¥çー¥È¥Ñ¥¹¡¢¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¡¢¥À¥¤¥¯¥í¥¤¥Ã¥¯¡¢ND¥Õ¥£¥ë¥¿ーÅù
¡ü Áëºà¡Ê¥¦¥£¥ó¥É¥¦¡Ë¡§ ¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¢ÀÐ±Ñ¡¢BK7¡¢¥²¥ë¥Þ¥Ë¥¦¥à¡¢¥·¥ê¥³¥óÅù
¡ü ¥×¥ê¥º¥à¡¦¥ß¥éー¡§ Ä¾³Ñ¥×¥ê¥º¥à¡¢¥¦¥§¥Ã¥¸¥×¥ê¥º¥à¡¢¹âÀºÅÙ¥ß¥éーÅù
¡ü ¤½¤ÎÂ¾¡§ ¥Éー¥à¡¢¥Óー¥à¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿ー¡¢²óÀÞ³Ê»Ò¡¢¥ª¥×¥È¥á¥«¥Ë¥«¥ëÉôÉÊ
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Knight Optical¼Ò¤ÎÁ´À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¼è¤ê°·¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥ªー¥Àー¤ÎÁëºà¤ä¹âÀºÅÙ¥ì¥ó¥º¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î»º¶È¡¦¸¦µæÍÑÅÓ¤ËºÇÅ¬¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¡¢Åö¼Ò¤Îµ»½Ñ¥µ¥Ýー¥È¤È¤È¤â¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Knight Optical¼Ò¤Î¤½¤ÎÂ¾À½ÉÊ¤äÆ±¼Ò°Ê³°¤Î300¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë³¤³°¥áー¥«ー¤Î¡¢10ËüÅÀ°Ê¾å¤Î¥ìー¥¶ー¡¦¸÷³Ø´ØÏ¢À½ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ À½ÉÊURL
https://www.symphotony.com/manufacturers/knight-optical/
¢£ À½ÉÊ¥¤¥áー¥¸
¢£ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò ¸÷¶Á
¥°¥íー¥Ð¥ë¥½ー¥·¥ó¥°Éô Ã´Åö¡§É©ÅÄ
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡Êhttps://www.symphotony.com/other_contact/¡Ë
Tel : 070-6925-5558 ¡ÊÊ¿Æü9»þ～18»þ¡¢ÅÚÆü½ËÆü¤Ï½ü¤¯¡Ë
Mail : gs-inquiry@symphotony.com