¥ô¥¡¥ì¥ª¤ÈNATIX¡¢ºÇÂçµé¤Î¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¡¦¥Þ¥ë¥Á¥«¥á¥éÀ¤³¦´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄó·È
2026Ç¯1·î22Æü Ê©¥Ñ¥ê/ÆÈ¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥°È¯É½¡§ ¼«Æ°¼Öµ»½Ñ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ë¥ô¥¡¥ì¥ª¤È¡¢¥«¥á¥é¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¬»¶·¿ÊªÍý¥¤¥ó¥Õ¥é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊDePIN¡Ë¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ëNATIX Network¤Ï¡¢ºÇÂçµé¤Î¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¡¦¥Þ¥ë¥Á¥«¥á¥éÀ¤³¦´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¡ÊWFM¡Ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄó·È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Æ°±¿Å¾¤ä¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎµÞÂ®¤Ê¿ÊÊâ¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¥ê¥¢¥ë¥ïー¥ë¥É¡¦¥Çー¥¿¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ô¥¡¥ì¥ª¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤È¡¢NATIX¤ÎÊ¬»¶·¿360¡ë¥ê¥¢¥ë¥ïー¥ë¥É¡¦¥Çー¥¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¾¥Ñー¥È¥Êー¤Ï¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÎÆ°¤¤äÁê¸ßºîÍÑ¤ò³Ø½¬¡¢Í½Â¬¡¢¿äÏÀ¤Ç¤¤ë¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤ÎÀ¤³¦¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¥ô¥¡¥ì¥ª¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ë¥Þー¥¯¡¦¥Ö¥ì¥³ー¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö2018Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¥ô¥¡¥ì¥ª¤ÎAI¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë±¿Å¾»Ù±ç¤È¼«Æ°±¿Å¾¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ÎAI¸¦µæ¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò°ÂÁ´¤«¤ÄÀÕÇ¤¤¢¤ë·Á¤Ç¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ô¥¡¥ì¥ª¤ÎÀ¸À®À¤³¦¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤Î¸¦µæ¼ÂÀÓ¤ÈNATIX¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥«¥á¥é¡¦¥Çー¥¿¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥ÉAI¥â¥Ç¥ë¤ÎÉÊ¼Á¤È¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÎ¾Êý¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¥ê¥µー¥Á¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¶¯ÎÏ¤Ê¥ªー¥×¥ó¥â¥Ç¥ë¤ò´ðÈ×¤Ë³«È¯¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡×
NATIX¤ÎCEO·ó¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ëAlireza Ghods»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀ¤³¦´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¡ÊWFM¡Ë¤Ï¡¢2017Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¤ÎÂæÆ¬¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¡¢°ìÀ¤Âå¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ë¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤ÊÀ¤³¦¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¥Áー¥à¤¬¡¢AI¤Î¼¡¤Ê¤ëÇÈ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¡Ù¤Î´ðÈ×¤òÄêµÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åö¼Ò¤ÎÊ¬»¶·¿¥Þ¥ë¥Á¥«¥á¥é¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢NATIX¤Ë¤ÏÂç¼ê¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¡ÊOEM¡Ë¤è¤ê¤â¿×Â®¤ËÆ°¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤ÊÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¥ªー¥×¥ó¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¥ê¥¢¥ë¥ïー¥ë¥É¡¦¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê´ðÈ×
ÊªÍýÅª¤ÊÀ¤³¦¤Çµ¡Ç½¤¹¤ë¼«Î§·¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢µ¡³£¤¬4¼¡¸µ´Ä¶¡Ê¤¹¤Ê¤ï¤Á¶õ´Ö¤È»þ´Ö¡Ë¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¤³¦´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¡ÊWFM¡Ë¤Ï¡¢À¸À®AI¤Î¶³¦¤ò¥Æ¥¥¹¥È¤òÄ¶¤¨¤Æ¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ø¤È²¡¤·¹¤²¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÊªÍý´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿äÏÀ¤·¡¢¾Íè¤Î¾õÂÖ¤òÍ½Â¬¤·¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
´ûÂ¸¤ÎÇ§¼±ÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Á¥«¥á¥éÀ¤³¦´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¤Ï¡Öº£²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼¡¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¡×¤òÍ½Â¬¤·¤Þ¤¹¡£·ÑÂ³Åª¤Ë¥¥ã¥×¥Á¥ã¤µ¤ì¤ë¥ê¥¢¥ë¥ïー¥ë¥É¡¦¥Þ¥ë¥Á¥«¥á¥é¡¦¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥ô¥¡¥ì¥ª¤ÈNATIX¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡¢AI¤¬¿¿¤Î¥¨¥Ã¥¸¥±ー¥¹¤«¤é³Ø½¬¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¼«Î§·¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ÂÁ´¤ÊÆ³Æþ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Î²¼¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤ë¥ô¥¡¥ì¥ª¤ÈNATIX¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¤È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥Äー¥ë¤ò¸ø³«¤·¡¢³«È¯¼Ô¤¬À¤³¦¥â¥Ç¥ë¤ÎÈùÄ´À°¤ä¡¢ÃÏ°è¤äÁö¹Ô¾ò·ï¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯Â¬Äê¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄó·È¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ÈÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¤Ç³Ø½¬¤µ¤»¤¿¥ô¥¡¥ì¥ª¤Î2¤Ä¤Î¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¡¦¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡ÖVaViM¡ÊVideo Autoregressive Model¡Ë¡×¤È¡ÖVaVAM¡ÊVideo-Action Model¡Ë¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NATIX¤Ï¡¢²áµî7¥ö·î´Ö¤Ç10Ëü»þ´Ö°Ê¾å¤Î¥Þ¥ë¥Á¥«¥á¥éÁö¹Ô¥Çー¥¿¡Ê60Ëü»þ´Ö¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥Çー¥¿¡Ë¤ò¼ý½¸¤·¡¢ÊÆ¹ñ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢Á´°è¤Î¼ÂºÝ¤Î¼ÖÎ¾¤«¤é·ÑÂ³Åª¤Ë¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ë¥Á¥«¥á¥é¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤òÊä´°¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦¥â¥Ç¥ë¤òÁ°Êý»ë³¦¤«¤é¥Þ¥ë¥Á¥«¥á¥éÆþÎÏ¤Ø¤È³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AI¤Ï¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Î´°Á´¤Ê¶õ´ÖÇ§¼±Ç½ÎÏ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
NATIX¤È¥ô¥¡¥ì¥ª
¥ô¥¡¥ì¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤È¥Ë¥åー¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥ô¥¡¥ì¥ª¤Ï¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë¡¢¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¤Ë¡¢¤è¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¿¤æ¤Þ¤º¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥ô¥¡¥ì¥ª¤Ï¡¢ÅÅÆ°²½¤Î²ÃÂ®¡¢ADAS¤Î²ÃÂ®¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤ÎºÆÁÏ½Ð¤È¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¨¥Ö¥ê¥¦¥§¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µ»½ÑÅª¡¦¹©¶ÈÅª¤Ê¥êー¥Àー¤Ç¤¹¡£¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÊÑ³×¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¤³¤ì¤é¤Î4Ê¬Ìî¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÀ®Ä¹¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¹¡£¿ô»ú¤Ç¸«¤ë¥ô¥¡¥ì¥ª¡§2024Ç¯¤Î¥°¥ëー¥×Çä¾å¤Ï215²¯¥æー¥í¡£2025Ç¯ 2 ·î 28Æü»þÅÀ¤Ç106,100¿Í¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¡¢28¥«¹ñ¤Ç155¥«½ê¤Î¹©¾ì¡¢64¥«½ê¤Î¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー¡¢19¥«½ê¤ÎÊªÎ®µòÅÀ¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ô¥¡¥ì¥ª¤Ï¥Ñ¥ê¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NATIX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2020Ç¯¤Ë¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿NATIX Network¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¬»¶·¿ÊªÍý¥¤¥ó¥Õ¥é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊDePIN¡Ë¤Ç¤¹¡£NATIX¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖVX360¡×¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥é¼Ö¤Î¥«¥á¥é¤òÍøÍÑ¤·¤Æ360¡ë¥Þ¥ë¥Á¥«¥á¥é±ÇÁü¤ò¼ý½¸¤·¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¡Ê¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ä¼«Æ°±¿Å¾¡Ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ²è´üÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±À½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖDrive&¡×¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¥«¥á¥é¤ò¥¯¥é¥¦¥É¥½ー¥¹²½¤·¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÃÏÍý¶õ´Ö¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¤·¡¢¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¤ÊÃÏ¿ÞºîÀ®¤ä¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£265,000¿Í°Ê¾å¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÍÊ¤·¡¢ÁíÁö¹Ôµ÷Î¥¤¬2²¯2,000Ëü¥¥í¥áー¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëNATIX¤Ï¡¢Messari¼Ò¤Î¥ì¥Ýー¥È¡ÖState of DePIN 2024¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤ÎÊ¬»¶·¿¥Þ¥ë¥Á¥«¥á¥é¡¦¥Çー¥¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢NATIX.network ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£