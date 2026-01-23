·§Âç¤Þ¤Á¤Ê¤«¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¡ÖÌÀ¼£¤ÎÃÏ¼Á³Ø³Ý¿Þ¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë²½ÀÐ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
·§ËÜÂç³Ø¤Ï¥Ë¥åー¥³¡¦¥ï¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¢¨¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¤Ç¡¢
·§Âç¤Þ¤Á¤Ê¤«¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÖÌÀ¼£¤ÎÃÏ¼Á³Ø³Ý¿Þ¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë²½ÀÐ¡×¤ò¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²èÅ¸¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ¼£35Ç¯¡Ê1902Ç¯¡Ëº¢¡¢ÅìµþÄë¹ñÂç³Ø¤Î²£»³Ëô¼¡ÏºÇî»Î¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÔ½¸¡¦½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡ÖÃÏ¼Á³Ø³Ý¿Þ¡×Á´ 8 ´¬¤ò°ìÈÌ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³Ý¿Þ¤Ï¡¢¼¨½àÀ¤ä¼¨ÁêÀ¤¬¹â¤¯¡¢ÃÏÁØ¤ÎÂÐÈæ¤ä¸Å´Ä¶¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê²½ÀÐ¤¬ÃÏ¼ÁÇ¯Âå¤´¤È¤Ë¿Þ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µìÀ©¹âÅù³Ø¹»¤Ê¤É¤Ë¸½Â¸¤¹¤ë´¬¿ô¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´´¬¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï·§ËÜÂç³Ø¤Î¤ß¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢ÂçÊÑµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î³Ý¿Þ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë²½ÀÐ¤Î¼ÂÊª¤ä¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤·¡¢³Ý¿Þ¤È¶¦¤Ë²òÀâ¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤òÅº¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢£²·î£²£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¾®¾¾¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²èÅ¸¤Ï¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯£±£±·î£±Æü～£±£²·î£²£¶Æü¤Ë·§ËÜÂç³Ø²½³Ø¼Â¸³¾ì¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ÖÌÀ¼£¤ÎÃÏ¼Á³Ø³Ý¿Þ¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë²½ÀÐ¡×¤ò¡¢Å¸¼¨ÆâÍÆ¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤·¡¢ºÆÅÙÄÕ²°½ñÅ¹·§ËÜ»°Ç¯ºä¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
³§ÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ë¥åー¥³¡¦¥ï¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢·§ËÜ¸©Æâ16Å¹ÊÞ¤ÎTSUTAYA¤Î±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§ÎáÏÂ£¸Ç¯£²·î£±£³Æü¡Ê¶â¡Ë～£²·î£²£¶Æü¡ÊÌÚ¡Ë
»þ´Ö£±£°¡§£°£°～£±£¸¡§£°£°¾ì½êÄÕ²°½ñÅ¹·§ËÜ»°Ç¯ºä¡¡ÃÏ²¼1³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¡Ê·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è°ÂÀ¯Ä®1-2¡ËÂÐ¾Ý°ìÈÌ¤ÎÊý¡Ê¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¡Ë»²²ÃÈñÌµÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È
¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡§
ÎáÏÂ£¸Ç¯£²·î£²£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë£±£´¡§£°£°～£±£µ¡§£°£°
¡Ö³Ý¿Þ¤È²½ÀÐ¤Ç¤Ò¤â²ò¤¯¸ÅÂåÀ¸Êª¤ÎÀ¤³¦¡×
ÅÐÃÅ¼Ô¡§·§ËÜÂç³ØÂç³Ø±¡ÀèÃ¼²Ê³Ø¸¦µæÉô¡ÊÍý³Ø·Ï¡Ë¾®¾¾¡¡½ÓÊ¸¡¡¶µ¼ø
¥¤¥Ù¥ó¥È¿½¹þ¡§·§Âç¤Þ¤Á¤Ê¤«¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¿½¹þ(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbVwWrp_o4TPo0BtTMsWVls7dFpgMgWbdIuNSJcPe9Jr6FeQ/viewform)
30Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡Ë¢¨Äê°÷¤Ë¶õ¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤Ê¤·¤Ç¤ÎÅöÆü»²²Ã¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
²¼µ URL ¤Þ¤¿¤Ï¥Á¥é¥·¤ËµºÜ¤Î£Ñ£Ò¥³ー¥É¤è¤êÀìÍÑ¤ª¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¾å¡¢ ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÅÏÃ¤Ç¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
ÁíÌ³²Ý¡¡¹ÊóÀïÎ¬¼¼
096-342-3269