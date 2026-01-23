Âçºå¹Ô²¬°åÎÅÂç³Ø¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤òÌÜ»Ø¤¹¿·ÆþÀ¸¤Ø¡ÖÆþ³ØÁ°¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò¼Â»Ü¡£
¡Ö¶¨Æ±¡×¤ò·ú³Ø¤ÎÀº¿À¤Ë·Ç¤²¤ë³Ø¹»Ë¡¿Í¹Ô²¬ÊÝ·ò±ÒÀ¸³Ø±à¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÉâÅÄ2ÃúÌÜ2-11¡¢Íý»öÄ¹¡§¹Ô²¬ÀµÍº¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢Âçºå¹Ô²¬°åÎÅÂç³Ø¤ÎÆþ³ØÍ½Äê¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö2026Ç¯ÅÙÆþ³ØÁ°¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¹ç³Ê·èÄê¤«¤éÆþ³Ø¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë³Ø½¬°ÕÍß¤Î°Ý»ý¤È¡¢Æþ³ØÀ¸Æ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·ÁÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Á´3²ó¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ç¤¹¡£½é²ó¤Î¡Ö°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÂÎ¸³¤·¤è¤¦¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢2·î¤Ë¤Ï¡Ö¶ÚÆù¤òÃÎ¤í¤¦¡ª¡×¡¢3·î¤Ë¤Ï¡ÖÉ¾²Áµ»½Ñ¤òÂÎ¸³¤·¤è¤¦¡ª¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢4·î¤«¤é¤ÎÂç³ØÀ¸³è¤Ø±ß³ê¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¹ç³Ê¤«¤éÆþ³Ø¤Þ¤Ç¤Î¡Ö³Ø½¬°ÕÍß¤Î°Ý»ý¡×¤È¡ÖÁá´ü¤Î¸òÎ®¡×¤ò»Ù±ç
Âç³ØÆþ»î»î¸³¹ç³Ê·èÄê¤«¤éÆþ³Ø¤Þ¤ÇºÇÂçÌó5¥ö·î¤Î´ü´Ö¤¬¶õ¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢³Ø½¬°ÕÍß¤¬Äã²¼¤·¡¢Æþ³Ø¸å¤Î°ÕÍß¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Ø½¬°ÕÍß¤ÎÄã²¼¤Ï¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤ò»ÖË¾¤¹¤ë°ÕÍß¼«ÂÎ¤ÎÄã²¼¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤ò»ÖË¾¤¹¤ë°ÕÍß¤Î°Ý»ý¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æþ³ØÁ°¤ËÆþ³ØÀ¸Æ±»Î¤¬¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢4·î¤«¤é¤ÎÂç³ØÀ¸³è¤ØÉÔ°Â¤Ê¤¯±ß³ê¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤Ç¤¹¡£
Âçºå¹Ô²¬°åÎÅÂç³Ø¤Ï¡¢¹ç³Ê¤ò¡Ö¥´ー¥ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°åÎÅ¿Í¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥¹¥¿ー¥È¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ³Ø±à¤Ï¡¢³Ø¹»¤ÈÉÂ±¡¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤Î¶¯¤µ¤ò³è¤«¤·¡¢1Ç¯¼¡¤è¤ê¹Ô²¬ÉÂ±¡¤òË¬Ìä¤·¤ÆÎ×¾²¸½¾ì¤Ë¿¨¤ì¤ë¶µ°é¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ëÀìÌçÂÎ¸³¤òÆþ³ØÁ°¤ËÀè¶î¤±¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤³¤Ç³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦³ØÀ¸¤Î°Õ»Ö¤ò´¿·Þ¤·¡¢Æþ³ØÁ°¤«¤éÂ´¶È¤Þ¤Ç¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ø¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë°åÎÅ¿Í¤Î°éÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿´Ä¶À°È÷¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Íý³ØÎÅË¡»Î¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò¿¼¤á¤ë¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÊÀè¼è¤ê³Ø½¬
ËÜ³Ø±à¤Î·ú³Ø¤ÎÀº¿À¡Ö¶¨Æ±¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢µ»½Ñ½¬ÆÀ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡Ö°åÎÅ¼Ô¤È¤·¤Æ¿Í¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¡Ö¶ÚÆù¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¡¢1Ç¯¼¡¤Ë³Ø¤Ö¡Ö¿¨¿Ç¡×¤Ê¤É¤ÎÉ¾²Áµ»½Ñ¤òÀè¼è¤ê¤·¤ÆÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀìÌç³Ø½¬¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¡¢¾Íè¤Î°åÎÅ¤òÃ´¤¦¼«³Ð¤òÁá´ü¤Ë¾úÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥°¥é¥à¼Â»ÜÆâÍÆ¡¦¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
Á´3²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤Î»Å»ö¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤òÃÊ³¬Åª¤ËÂÎ¸³¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¼Â»Ü»þ´Ö¡§ ³Æ²ó 10:00～11:30¡Ê90Ê¬ÄøÅÙ¡Ë
¡¦»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§ Æþ³ØÁ°¶µ°é¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â¹»¤Î¹Ô»ö¤ä³Ø¶È¤òÍ¥Àè¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢³ØÀ¸¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÀÆð¤Ê»²²Ã·ÁÂÖ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Âè1²ó¡¡1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥Æー¥Þ¡§¡Ö°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÂÎ¸³¤·¤è¤¦¡×
Íý³ØÎÅË¡»Î¤Ë¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÃÎ¼±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¿Í¤ÈÏÃ¤¹ÎÏ¡×¤â¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¼ÂºÝ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÂÎ¸³¤·¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ë·Ò¤¬¤ë¡ÖÅ¬ÀÚ¤ÊÀ¼¤«¤±¡×¤ä¡ÖÁê¼ê¤ÎÏÃ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÊ¹¤¯»ÑÀª¡×¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£ÀìÌçÍÑ¸ì¤ò»È¤ï¤º¡¢¡Ö°åÎÅ¼Ô¤È¤·¤Æ¿Í¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤«¡×¤ò¶¦¤Ë¹Í¤¨¤ë´ðÁÃ¸¦½¤¤Ç¤¹¡£
¡¦Âè2²ó¡¡2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥Æー¥Þ¡§¡Ö¶ÚÆù¤òÃÎ¤í¤¦¡ª¡×
¥¯¥é¥Ö³èÆ°Åù¤Ç¡Ö¶ÚÆù¡×¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤ÎÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤Ë±þ¤¨¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¶ÚÆù¤¬¿ÈÂÎ¤Î¤É¤ÎÉô°Ì¤ËÉÕÃå¤·¡¢¼ý½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ò¡¢¼Âµ»¤ò¸ò¤¨¤Æ¥¤¥áー¥¸½Å»ë¤Ç³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£Âç³ØÆþ³Ø¸å¤ËËÜ³Ê²½¤¹¤ëÀìÌç³Ø½¬¤Ø¤Î¶¶ÅÏ¤·¤È¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡¦Âè3²ó¡¡3·î16Æü¡Ê·î¡Ë
¥Æー¥Þ¡§¡ÖÉ¾²Áµ»½Ñ¤òÂÎ¸³¤·¤è¤¦¡ª¡×
Íý³ØÎÅË¡»Î¤Î¶ÈÌ³¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¡ÖÁê¼ê¤Î¿ÈÂÎ¤òÀµ¤·¤¯ÃÎ¤ë¡×¤¿¤á¤ÎÉ¾²Áµ»½Ñ¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤¹¡£1Ç¯¼¡¤Ë³Ø¤ÖÀìÌç²ÊÌÜ¤Î°ìÉô¤òÀè¼è¤ê¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö¿¨¿Ç¡Ê¤·¤ç¤¯¤·¤ó¡Ë¡×¤ä¡Ö·ÁÂÖÂ¬Äê¡Ê¤±¤¤¤¿¤¤¤½¤¯¤Æ¤¤¡Ë¡×¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£¶µ²Ê½ñ¾å¤Î¹ü¤ä¶ÚÆù¤ÎÌ¾Á°¤¬¼ÂºÝ¤Î¿ÈÂÎ¤Î¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤ò³Î¤«¤á¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹Ô²¬ÊÝ·ò±ÒÀ¸³Ø±à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
1932Ç¯¤ÎÁÏÀß°ÊÍè¡¢90Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä°åÎÅ·Ï¶µ°éµ¡´Ø ¡£Âçºå¹Ô²¬°åÎÅÂç³Ø¡¢¹Ô²¬°å³Øµ»½ÑÀìÌç³Ø¹»¡¢Âçºå¹Ô²¬°åÎÅÀìÌç³Ø¹»Ä¹ÊÁ¹»¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ú³Ø¤ÎÀº¿À¡Ö¶¨Æ±¡×¤Î²¼¡¢·ÏÎó¤Î¹Ô²¬ÉÂ±¡¤ÈÏ¢·È¤·¤¿Î×¾²½Å»ë¤Î¶µ°é¤ò¹Ô¤¤ ¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡¢´Ç¸î»Õ¡¢»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤ò»Ù¤¨¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
