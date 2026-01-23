¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÎÁà½ÄÂÎ¸³¤â¤Ç¤¤ë¡Ö»ÖËà¤Þ¤Ä¤ê2026Áá½Õ¡Ê¸å±ç¡§»ÖËà»Ô¡¦¶áµ¦ÆüËÜÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¡×³«ºÅ¡ª¶áÅ´¡Ö±Êý¡×±ØÁ°¤Î¸òÎ®µòÅÀ¡Ö°ËÀª»ÖËà¤×¤é¤Ã¤ÈHOME¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö»ÖËà¥°¥êー¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡×¤Ë¤Æ2026Ç¯£²·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î£²Æü´Ö
¶áÅ´ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÅ·²¦»û¶è¡¿¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁÒ¶¶ ¹§Ôè¡Ë¤Ï¡¢»ÖËà»Ô¤ª¤è¤Ó¶áµ¦ÆüËÜÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¸å±ç¤òÆÀ¤Æ¡¢¡Ö»ÖËà¤Þ¤Ä¤ê2026Áá½Õ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö»ÖËà¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ï¡¢¥»¥ß¥Êー¤äÅ¸¼¨¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤òÄÌ¤·¤Æ»ÖËà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·ÃÏ°è³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ÖËà¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±ºî¤ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨Âè1²ó¡Ö»ÖËà¤Þ¤Ä¤ê2025½©¡×¡¡2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é3Æü´Ö³«ºÅ
¡¡¡Ö»ÖËà¤Þ¤Ä¤ê2026Áá½Õ¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢¥³¥ïー¥¥ó¥°¥«¥Õ¥§Åù¤òÈ÷¤¨¤¿ÃÏ°è¤Î¸òÎ®µòÅÀ¤ä´Ñ¸÷µÒ¤Î³§¤µ¤Þ¤Î»þ´ÖÂÔ¤Á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯£´·î¡¢¶áÅ´¡Ö±Êý¡×±ØÁ°¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡Ö°ËÀª»ÖËà¤×¤é¤Ã¤ÈHOME¡×¤ª¤è¤Ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥ê¥¾ー¥È»ÜÀß¡Ö»ÖËà¥°¥êー¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡×¤Î£²²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè1²ñ¾ì¤Î¡Ö°ËÀª»ÖËà¤×¤é¤Ã¤ÈHOME¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡¡¥Õ¥é¥¤¥È¥·¥å¥ß¥ìー¥¿―¡õÌÏ·¿¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¤È»ÖËà»Ô¤òÌó20Ê¬¤Ç·ë¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤Î¾è¤êÊª¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¶ÊÌÌ·¿¤ÎÂç·¿¥¹¥¯¥êー¥ó¤ò»È¤Ã¤¿Áà½ÄÂÎ¸³¤ä¡¢ÌÏ·¿¡Ê10Ê¬¤Î1¥µ¥¤¥º¡Ë¤ÎÅ¸¼¨¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ÖËà¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¥³ー¥Êー¤òÀß¤±¡¢»ÖËà»Ôºß½»¤ÎÊý¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¹©Ë¼»ÖËà¡¡Çþ¤ÎÊæ¡×¤Î¥Ñ¥óÈÎÇä¡¢¡ÖÉ÷¤Î¤¤¤í¡×¤ÎËßºÏ¡¦ÂÝ¥Æ¥é¥ê¥¦¥à¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÁÈ»ÒºÙ¹©¿¦¿Í¹©Ë¼¡ÖÍ¸Â²ñ¼Ò¾®ËÙÌÚ¹©½ê¡×¤ÎÁÈ»ÒºÙ¹©¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Âè2²ñ¾ì¤Î¡Ö»ÖËà¥°¥êー¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡×¤Ç¤Ï¡¢¹Âç¤Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥É¥Ã¥°¥é¥ó²ñ¾ì¤òÌµÎÁ³«Êü¤·¥É¥Ã¥°¥é¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥Ö¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¥É¥Ã¥°¥¹¥Ñ¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°¦¸¤¤È¤Î³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢¨¥É¥Ã¥°¥é¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤Ë¸Â¤ê¥É¥Ã¥°¥¹¥Ñ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö°ËÀª»ÖËà¤×¤é¤Ã¤ÈHOME¡×¤¬Æþµï¤¹¤ë¤¦¤¬¤¿¥Õ¥¡¥ß¥êー¥×¥é¥¶¤Î°û¿©Å¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ë¤â¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡Ö»ÖËà¤Þ¤Ä¤ê2026Áá½Õ¡×¤Ø¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢»ÖËà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÊÌ»æ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
