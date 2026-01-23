ÇöËì¤«¤é¸üËì¤Þ¤ÇÂ¬¤ì¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¤ÎËì¸ü·×¡ØCT3500¡Ù¤ò2026Ç¯1·î28Æü¤ËÈÎÇä³«»Ï
ÈóÇË²õ¸¡ººµ¡´ï¤ÎÈÎÇäµÚ¤Ó¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò¹Ô¤¦NDT¥Þー¥È¡õ¥ì¥ó¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¼ß· µÁÃÎ)¤Ï¡¢3.5mm¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Â¬Äê¤Ç¤¤ë¿·À½ÉÊ¤Î¥Ç¥å¥¢¥ëËì¸ü·×¡ØCT3500¡Ù¤ÎÈÎÇä¤ò2026Ç¯1·î28Æü¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥å¥¢¥ëËì¸ü·×¡ØCT3500¡Ù
¢¡¥Ç¥å¥¢¥ëËì¸ü·×¡ØCT3500¡Ù¤Î³µÍ×
¡ØCT3500¡Ù¤Ï¡¢1Âæ¤ÇÇöËì¤«¤é¸üËì¤Þ¤ÇÂ¬¤ì¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¤ÎËì¸ü·×¤Ç¤¹¡£1mmÌ¤Ëþ¤ÎÅÉÁõ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½Å¤ÍÅÉ¤ê¤·¤¿Êä½¤Éô¤Î¸üËì¤ä¥×¥é¥ó¥ÈÇÛ´É¡¦¥¿¥ó¥¯¤Î¥é¥¤¥Ë¥ó¥°(¼ù»é¡¦¥´¥à)¡¢¶¶ÎÂ¡¦Á¥ÂÎ¡¦³¤ÍÎ¹½Â¤Êª¤Î½ÅËÉ¿©ÅÉËì¡¢¼«Æ°¼Ö¥Ü¥Ç¥£Êä½¤¤Î¥Ñ¥Æ¤äËÉ»¬¥¢¥ó¥Àー¥³ー¥È¤Î¸ü¤ß´ÉÍý¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤ÊËì¸ü·×¤Î2ÇÜÁêÅö¤Î±þÅúÂ®ÅÙ¡¢¤ï¤º¤«0.2ÉÃ¤ÇÂ¬ÄêÃÍ¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹©¾ì¤ÎÀ½ÉÊ¸¡ºº¤«¤éÂçµ¬ÌÏ¥×¥é¥ó¥ÈÊÝÁ´¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¸½¾ì¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂÍÑÀ¤òÄÉµá¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¾åÊý¡¦ÀµÌÌ¤É¤Á¤é¤«¤é¤â¸«¤ä¤¹¤¤·¹¼Ð¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¾å²¼È¿Å¾É½¼¨¤ÈÇØ·Ê¿§(Çò/¹õ)ÀÚÂØ¤Ë¤è¤ê°Å½ê¡¦¶¹½ê¡¦²°³°¤Ç¤âÈ´·²¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÊÝ¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ÆÃÄ§
¡¦ÅÅ¼§¡¦±²Î®¥×¥íー¥ÖÅëºÜ¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿¥¤¥×¡¢Å´¡¦ÈóÅ´¤ò¼«Æ°È½Äê
¡¦3.5mm¤Î¹¤¤Â¬ÄêÈÏ°Ï¡¢1Âæ¤ÇÇöËì¤«¤é¸üËì¤Þ¤ÇÂ¬Äê
¡¡½Å¤ÍÅÉ¤ê¤ÎÊä½¤Éô¡¢ÇÛ´É¡¦¥¿¥ó¥¯¤Î¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¶¶ÎÂ¡¦Á¥ÂÎ¤Î½ÅËÉ¿©ÅÉÁõ¤ËºÇÅ¬
¡¦°ìÈÌÅª¤ÊËì¸ü·×¤Î2ÇÜ¤Î±þÅúÂ®ÅÙ¡¢¤ï¤º¤«0.2ÉÃ¤ÇÂ¬Äê
¡¡¹©¾ì¤ÎÀ½ÉÊ¸¡ºº¤«¤éÂçµ¬ÌÏ¥×¥é¥ó¥ÈÊÝÁ´¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¸½¾ì¤Ç³èÌö
¡¦¾åÊý¡¦ÀµÌÌ¤È¤â¤Ë¸«¤ä¤¹¤¤·¹¼Ð¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
¡¡É½¼¨È¿Å¾¤ÈÇØ·Ê¿§(Çò/¹õ)ÀÚÂØ¤Ç°Å½ê¡¦¶¹½ê¡¦²°³°¤É¤³¤Ç¤âÈ´·²¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ
¡¦Â¿ºÌ¤ÊÂ¬ÄêÉ½¼¨¥âー¥É(É¸½à¡¢ºÇÂç¡¦ºÇ¾®¡¢º¹¸ü)
¡¦2ÃÊ³¬¤Î¾å¸Â¡¦²¼¸Â¥¢¥éー¥àÀßÄê(°Û¾ïÃÍ¤Î·Ù¹ðÉ½¼¨)
À½ÉÊ¸¡ºº¤«¤é¥×¥é¥ó¥ÈÊÝÁ´¤Þ¤Ç
¼ÂÍÑÀ¤òÄÉµá¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
Â¿ºÌ¤ÊÂ¬ÄêÉ½¼¨¥âー¥É
2ÃÊ³¬¤Î¾å¸Â¡¦²¼¸Â¥¢¥éー¥à
¢¡¼ç¤Ê»ÅÍÍ
Â¬ÄêÊý¼°¡¡¡¡¡¡¡§ ÅÅ¼§¼°¡¦±²Î®¼°
Â¬ÄêÈÏ°Ï¡¡¡¡¡¡¡§ 0～3,500¦Ìm
Ê¬²òÇ½¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 100¦ÌmÌ¤Ëþ¡Ä0.1¦Ìm¡¢100¦Ìm°Ê¾å¡Ä1¦Ìm
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1,000¦Ìm°Ê¾å¡Ä0.01mm
ÀºÅÙ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 100¦ÌmÌ¤Ëþ¡¡¡Ä¡Þ(1¡ó+2)¦Ìm
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 100¦Ìm°Ê¾å¡¡¡Ä¡Þ(2¡ó+2)¦Ìm
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1,000¦Ìm°Ê¾å¡Ä¡Þ(3¡ó+3)¦Ìm
ºÇ¾®ÁÇÃÏ¸ü¤µ¡¡¡§ ÅÅ¼§¼°(Å´)¡Ä0.2mm¡¢±²Î®¼°(ÈóÅ´)¡Ä0.05mm
ºÇ¾®Â¬ÄêÈÏ°Ï¡¡¡§ ¦µ25mm
ºÇ¾®¶ÊÌÌ(È¾·Â)¡§ ÆÌÌÌ¡Ä5mm¡¢±úÌÌ¡Ä25mm
Â¬Äê¥âー¥É¡¡¡¡¡§ ÄÌ¾ïÂ¬Äê¥âー¥É¡¢Ï¢Â³Â¬Äê¥âー¥É¡¢Ê¿¶ÑÃÍÂ¬Äê¥âー¥É
É½¼¨¥âー¥É¡¡¡¡¡§ ÄÌ¾ï¥âー¥É¡¢ºÇÂç¡¦ºÇ¾®¥âー¥É¡¢º¹¸ü¥âー¥É
¥á¥â¥êー¡¡¡¡¡¡¡§ 2,000·ï
ÅÅ¸»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Ã±4¥¢¥ë¥«¥êÅÅÃÓ¡ß2ËÜ
À£Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 112¡ß63¡ß29mm
½Å¤µ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Ìó90g(ÅÅÃÓ´Þ¤à)
¢¡¤ª¸«ÀÑ¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§NDT¥Þー¥È¡õ¥ì¥ó¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¡ãËÜ¼Ò¡ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©338-0002¡¡ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÃæ±û¶è²¼Íî¹ç5ÃúÌÜ10ÈÖ5¹æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ãËÜÀ½ÉÊ¤ò´É³í¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÌç¡ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©330-0802¡¡ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èµÜÄ®4ÃúÌÜ150ÈÖ1¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¼ß· µÁÃÎ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ÈóÇË²õ¸¡ººµ¡´ï¤ÎÈÎÇä¡¦¹»ÀµµÚ¤Ó¥ì¥ó¥¿¥ë
¥µ¥¤¥ÈURL ¡§ÈÎÇä https://www.ndtmart.jp/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ì¥ó¥¿¥ë https://www.ndtrental.jp/