HPV¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ø¤Î·üÇ°¤Îº¬µò¤È¤Ê¤ë¡ÖÊ¬»ÒÁêÆ±À²¾Àâ¡×¤ò¸¡¾Ú¡¡¿À·Ð¾É¾õ¤ä¼«¸ÊÌÈ±ÖÈ¿±þ¤Îº¬µò¤È¤µ¤ì¤ëÊ¬»ÒÁêÆ±À¤òÈÝÄê
¶áµ¦Âç³Ø°å³ØÉô¡ÊÂçºåÉÜºæ»Ô¡Ë»º²ÊÉØ¿Í²Ê³Ø¶µ¼¼¼çÇ¤¶µ¼ø¡¡¾¾Â¼¸¬¿Ã¤È¡¢ÈùÀ¸Êª³Ø¶µ¼¼¼çÇ¤¶µ¼ø¡¡³ÑÅÄ°êÀ¸¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥Ò¥È¥Ñ¥Ô¥íー¥Þ¥¦¥¤¥ë¥¹¡ÊHPV¡Ë¥ï¥¯¥Á¥ó¤¬¿À·Ð¾É¾õ¤ä¼«¸ÊÌÈ±ÖÈ¿±þ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹º¬µò¤È¤·¤Æ¼çÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÊ¬»ÒÁêÆ±À¢¨1 ²¾Àâ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー²òÀÏ¤òÍÑ¤¤¤Æ¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢È¿¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÊ¬»ÒÁêÆ±À²¾Àâ¡×¤Ï¡¢HPV¥ï¥¯¥Á¥ó¹³¸¶¤¬¥Ò¥È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÈÎà»÷¤·¤¿¥¢¥ß¥Î»ÀÇÛÎó¤òÍ¤¹¤ë¤¿¤á¼«¸ÊÌÈ±ÖÈ¿±þ¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÌÈ±ÖÈ¿±þ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëHPV¥ï¥¯¥Á¥ó¹³¸¶¤È¥Ò¥È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¡¢¤³¤Î¡ÖÊ¬»ÒÁêÆ±À²¾Àâ¡×¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤ÈÆ±°ì¤Î²òÀÏ¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ËÈæ³Ó¤·¤¿·ë²Ì¡¢¿À·Ð¾É¾õ¤ä¼«¸ÊÌÈ±ÖÈ¿±þ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·ÆÀ¤ëÊ¬»ÒÁêÆ±À¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÀÊ¸¤¬¡¢ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢ÆüËÜ´â¼£ÎÅ³Ø²ñ¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Ê³Ø½Ñ»ï"International Journal of Clinical Oncology¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¡¥¸¥ãー¥Ê¥ë¡¡¥ª¥Ö¡¡¥¯¥ê¥Ë¥«¥ë¡¡¥ª¥ó¥³¥í¥¸ー¡Ë"¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û¡üHPV¥ï¥¯¥Á¥ó¤¬¿À·Ð¾É¾õ¡¦¼«¸ÊÌÈ±ÖÈ¿±þ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹º¬µò¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÊ¬»ÒÁêÆ±À²¾Àâ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤Î¼çÄ¥¤ÈÆ±°ì¤Î¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¸¡¾Ú¡üHPV¥ï¥¯¥Á¥ó¹³¸¶¤È¥Ò¥È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢¼«¸ÊÌÈ±ÖÈ¿±þ¤ä¿À·Ð¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹Ê¬»ÒÁêÆ±À¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¡üËÜ¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¬»ÒÁêÆ±À¤Ë¤è¤êHPV¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î°ÂÁ´À¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤¹¼çÄ¥¤Î²Ê³ØÅªº¬µò¤¬ÈÝÄê¤µ¤ì¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÀµ³Î¤ÊÍý²òÂ¥¿Ê¤Ë¹×¸¥¡ÚËÜ·ï¤ÎÇØ·Ê¡Û»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Ï¡¢¥Ò¥È¥Ñ¥Ô¥íー¥Þ¥¦¥¤¥ë¥¹¡ÊHPV¡Ë¤Î»ýÂ³´¶À÷¤¬¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏËèÇ¯Ìó1Ëü¿Í¤¬¿·¤¿¤Ë¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Ìó3,000¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¶À÷Á°¤ËHPV¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÀÜ¼ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢HPV´¶À÷¤ª¤è¤Ó»ÒµÜðô¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾É¤ò¹â¤¤³ÎÎ¨¤ÇÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¹ñÆâ³°¤ÎÂ¿¤¯¤Î¸¦µæ¤Ç¼¨¤µ¤ì¡¢À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤â°ÂÁ´À¤ÈÍ¸úÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Ê¿À®25Ç¯¡Ê2013Ç¯¡Ë°Ê¹ß¡¢HPV¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¸å¤Ë¿À·Ð¾É¾õ¤ä¼«¸ÊÌÈ±ÖÈ¿±þ¤¬ÉûÈ¿±þ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬¼Ò²ñÅª¤Ë¹¤¬¤ê¡¢ÀÜ¼ïÎ¨¤¬Ãø¤·¤¯Äã²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿·üÇ°¤ÎÍýÏÀÅªº¬µò¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢HPV¥ï¥¯¥Á¥ó¹³¸¶¤È¥Ò¥È¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬Ê¬»Ò¥ì¥Ù¥ë¤ÇÎà»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¹³ÂÎ¤¬ºî¤é¤ì¤ë¼«¸ÊÌÈ±ÖÈ¿±þ¤¬ÉûÈ¿±þ¤È¤·¤Æµ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÊ¬»ÒÁêÆ±À²¾Àâ¡×¤¬Äó¾§¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²¾Àâ¤Ï¡¢HPV¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë¤è¤ë¿À·Ð¾É¾õ¤ä¼«¸ÊÌÈ±ÖÈ¿±þ¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÍýÏÀÅªº¬µò¤È¤·¤Æ¡¢HPV¥ï¥¯¥Á¥óÌô³²ÁÊ¾Ù¤Ê¤É¤Ç¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼«¸ÊÌÈ±ÖÈ¿±þ¤Ï¡¢¹³¸¶¤¬¹³ÂÎ¤Ë·ë¹ç¤¹¤ëÉô°Ì¡Ê¥¨¥Ô¥Èー¥×¢¨2¡Ë¤¬HPV¥ï¥¯¥Á¥ó¹³¸¶¤È¥Ò¥È¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ç´°Á´¤Ë°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ßµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊ¬»ÒÁêÆ±À²¾Àâ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¹³ÂÎ¤¬Ç§¼±¤·¤Ê¤¤ÎÎ°è¤ò´Þ¤á¤¿²òÀÏ¤ä¡¢¥¨¥Ô¥Èー¥×¤Î°ìÉôÊ¬¤Î¤ß¤Î°ìÃ×¤òº¬µò¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÅÅöÀ¤Î¸¡¾Ú¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÚËÜ·ï¤ÎÆâÍÆ¡Û¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡ÖÊ¬»ÒÁêÆ±À²¾Àâ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀè¹Ô¸¦µæ¤ÈÆ±°ì¤Î¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢HPV¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¹³¸¶¤Ç¤¢¤ëHPV16 L1¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÈ±Ö±þÅú¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë22¼ïÎà¤Î¥¨¥Ô¥Èー¥×¤òÃê½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥¢¥ß¥Î»ÀÇÛÎó¤ò¥Ò¥È¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î¥¨¥Ô¥Èー¥×¤ÈÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢HPV16 L1¤Î¤¤¤º¤ì¤Î¥¨¥Ô¥Èー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ò¥È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÈÁ´Ä¹¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ìÃ×¤¹¤ë¥¢¥ß¥Î»ÀÇÛÎó¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢¼«¸ÊÌÈ±ÖÈ¿±þ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÊ¬»ÒÁêÆ±À¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ã»¤¤ÉôÊ¬ÇÛÎó¤¬¶öÁ³°ìÃ×¤¹¤ëÎã¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÂ¾¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¹³¸¶¤äÌµºî°Ù¤ËÀ¸À®¤·¤¿ÇÛÎó¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ë´Ñ»¡¤µ¤ì¡¢ÌÈ±Ö³ØÅª¤Ë°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëÇÛÎó¤Î°ìÃ×¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢Ê¬»ÒÁêÆ±À¤òº¬µò¤È¤·¤ÆHPV¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î°ÂÁ´À¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤¹¼çÄ¥¤¬¡¢²Ê³ØÅª¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÀµ³Î¤ÊÍý²ò¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÚÏÀÊ¸·ÇºÜ¡Û·ÇºÜ»ï¡§International Journal of Clinical Oncology¡Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥¡¥¯¥¿ー¡§2.8@2024¡ËÏÀÊ¸Ì¾¡§Lack of molecular mimicry between HPV vaccine L1 antigen and human proteins by a computational analysis¡Ê¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿²òÀÏ¤Ë¤è¤ëHPV¥ï¥¯¥Á¥óL1¹³¸¶¤È¥Ò¥È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤È¤Î´Ö¤ÎÊ¬»ÒÁêÆ±À¤Î·çÇ¡¡ËÃø¼Ô¡¡¡§À¾²¬ÏÂ¹° 1¡¢´Ø»³·òÂÀÏº 1¡¢¾ëÎè±ûÆà 1¡¢³ÑÅÄ°êÀ¸ 2¡¢¾¾Â¼¸¬¿Ã 3½êÂ°¡¡¡§1 ¶áµ¦Âç³ØÆàÎÉÉÂ±¡»ºÉØ¿Í²Ê¡¢2 ¶áµ¦Âç³Ø°å³ØÉôÈùÀ¸Êª³Ø¶µ¼¼¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡3 ¶áµ¦Âç³Ø°å³ØÉô»º²ÊÉØ¿Í²Ê³Ø¶µ¼¼URL ¡¡¡§https://link.springer.com/article/10.1007/s10147-026-02961-zDOI ¡¡¡§10.1007/s10147-026-02961-z¡ÚËÜ·ï¤Î¾ÜºÙ¡ÛÊ¬»ÒÁêÆ±À¤È¤Ï¡¢ÉÂ¸¶ÂÎÍ³Íè¤Î¹³¸¶¤È¥Ò¥È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬Ê¬»Ò¥ì¥Ù¥ë¤ÇÎà»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÌÈ±Ö±þÅú¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ºÀ¸¤µ¤ì¤¿¸òº¹È¿±þÀ¼«¸Ê¹³ÂÎ¢¨3 ¤¬¡¢¼«¸Ê¤ÎÁÈ¿¥¤ò¸í¤Ã¤Æ¹¶·â¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë²¾Àâ¤Ç¤¹¡£HPV¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¸å¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¿À·Ð¾É¾õ¤ä¼«¸ÊÌÈ±ÖÈ¿±þ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë²¾Àâ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÊ¬»ÒÁêÆ±À²¾Àâ¤¬°úÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÈ±Ö³ØÅª¤Ë½½Ê¬¤Ê¸¡¾Ú¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£HPV¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¹³¸¶¤Ï¡¢HPV¤ÎL1¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¹³ÂÎ¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃÄê¤Î¥¢¥ß¥Î»ÀÇÛÎó¤«¤é¤Ê¤ë¥¨¥Ô¥Èー¥×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉô°Ì¤òÇ§¼±¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼«¸ÊÌÈ±ÖÈ¿±þ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢HPV L1¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î¥¨¥Ô¥Èー¥×¤È¥Ò¥È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î¥¨¥Ô¥Èー¥×¤¬¡¢¹³ÂÎ¤¬Ç§¼±¤Ç¤¤ëÄ¹¤µ¤ÇÁ´Ä¹¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´°Á´¤Ë°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Ê¬»ÒÁêÆ±Àâ¤òÄó¾§¤·¤¿Àè¹Ô¸¦µæ¤ÈÆ±°ì¤Î¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿²òÀÏ¼êË¡¤òÍÑ¤¤¡¢ºÆ¸½À¤¬¤¢¤ë¤«¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÌÈ±Ö¥¨¥Ô¥Èー¥×¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëHPV16 L1¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î22¼ïÎà¤ÎÀþ¾õ¥¨¥Ô¥Èー¥×¤òÃê½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥ß¥Î»ÀÇÛÎó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ò¥È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î¥¨¥Ô¥Èー¥×¤ÈÁ´Ä¹¤¬´°Á´¤Ë°ìÃ×¤¹¤ëÇÛÎó¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤òÌÖÍåÅª¤Ë¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢HPV16 L1¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î¤¤¤º¤ì¤Î¥¨¥Ô¥Èー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ò¥È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÈÁ´Ä¹¤Ç´°Á´¤Ë°ìÃ×¤¹¤ë¥¢¥ß¥Î»ÀÇÛÎó¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢HPV¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ºÀ¸¤µ¤ì¤ë¹³ÂÎ¤¬¥Ò¥È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ë¸òº¹È¿±þ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¡¢¥¢¥ß¥Î»ÀÇÛÎó¤Î¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿²òÀÏ¤Ç¤Ï¼¨¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¨¥Ô¥Èー¥×¤Î°ìÉôÊ¬¤Î¤ß¤¬¶öÁ³°ìÃ×¤¹¤ëÃ»¤¤ÇÛÎó¤Ï°ìÄê¿ôÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ã»¤¤ÇÛÎó¤Î°ìÃ×¤Ï¡¢B·¿´Î±ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤äRS¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¹³¸¶¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ë´Ñ»¡¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÌµºî°Ù¤ËÀ¸À®¤·¤¿¥¢¥ß¥Î»ÀÇÛÎó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢À¸Êª³ØÅª¤ËÌµ°ÕÌ£¤Ê¶öÁ³¤Î°ìÃ×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÈ±Ö³ØÅª¤Ê¸òº¹È¿±þ¤ä¼«¸ÊÌÈ±ÖÈ¿±þ¤òÀâÌÀ¤¹¤ëº¬µò¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª¡¢Àè¹Ô¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢HPV¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¸å¤Ë¥Ò¥ÈÁÈ¿¥¤È¸òº¹È¿±þ¤¹¤ë¹³ÂÎ¤¬¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥Ò¥È·ì±Õ¤«¤é¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¼Â¸³Åª¾Úµò¤ÏÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢Ê¬»ÒÁêÆ±À¤òº¬µò¤È¤·¤ÆHPV¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î°ÂÁ´À¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤¹¼çÄ¥¤¬¡¢²Ê³ØÅª¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢HPV¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸í²ò¤ÎÀ§Àµ¤È¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Àµ³Î¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ú¸¦µæ¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û¾¾Â¼¸¬¿Ã¡Ê¥Þ¥Ä¥à¥é¥Î¥ê¥ª¥ß¡Ë½êÂ°¡¡¡¡¡§¶áµ¦Âç³Ø°å³ØÉô»º²ÊÉØ¿Í²Ê³Ø¶µ¼¼¿¦°Ì¡¡¡¡¡§¼çÇ¤¶µ¼ø³Ø°Ì¡¡¡¡¡§Çî»Î¡Ê°å³Ø¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡§ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢HPV¥ï¥¯¥Á¥ó¤È¿À·Ð¾É¾õ¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¤ëº¬µò¤È¤·¤Æ°úÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ê¬»ÒÁêÆ±À²¾Àâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±°ì¤Î²òÀÏ¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ²Ê³ØÅª¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼«¸ÊÌÈ±ÖÈ¿±þ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·ÆÀ¤ëÊ¬»ÒÁêÆ±À¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤º¡¢¤³¤Î²¾Àâ¤Ï»Ù»ý¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤¬¡¢HPV¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸í²ò¤Î²ò¾Ã¤È¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Àµ³Î¤ÊÍý²ò¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÍÑ¸ì²òÀâ¡Û¢¨1¡¡Ê¬»ÒÁêÆ±À¡Êmolecular mimicry¡Ë¡§ÉÂ¸¶ÂÎÍ³Íè¤Î¹³¸¶¤È¥Ò¥È¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬Ê¬»Ò¥ì¥Ù¥ë¤Ç»÷¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÉÂ¸¶ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÈ±ÖÈ¿±þ¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿¹³ÂÎ¤¬¼«¸Ê¤ÎÁÈ¿¥¤ò¸í¤Ã¤Æ¹¶·â¤¹¤ë¸½¾Ý¡Ê¼«¸ÊÌÈ±ÖÈ¿±þ¡Ë¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢HPV¥ï¥¯¥Á¥ó¹³¸¶¤È¥Ò¥È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î´Ö¤Ë¡¢¼«¸ÊÌÈ±ÖÈ¿±þ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·ÆÀ¤ëÊ¬»ÒÁêÆ±À¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¢¨2¡¡¥¨¥Ô¥Èー¥×¡§¹³ÂÎ¤äÌÈ±ÖºÙË¦¤¬¹³¸¶¤òÇ§¼±¤¹¤ëºÝ¤Ë·ë¹ç¤¹¤ëÉô°Ì¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÃæ¤ÎÆÃÄê¤Î¥¢¥ß¥Î»ÀÇÛÎó¤äÎ©ÂÎ¹½Â¤¤¬¥¨¥Ô¥Èー¥×¤È¤Ê¤ë¡£¥¢¥ß¥Î»ÀÇÛÎó¤Î¾ì¹ç¡¢¹³ÂÎ¤¬Ç§¼±¤·¤¦¤ëºÇ¾®¤Î¥¢¥ß¥Î»À¤ÎÊ¸»úÎó¤È¤Ê¤ë¡£¼«¸ÊÌÈ±ÖÈ¿±þ¤¬µ¯¤³¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÉÂ¸¶ÂÎÍ³Íè¤Î¥¨¥Ô¥Èー¥×¤È¥Ò¥È¤Î¥¨¥Ô¥Èー¥×¤¬ÌÈ±Ö³ØÅª¤Ë°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë·Á¤Ç°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£°ìÊý¡¢Î©ÂÎ¹½Â¤¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢HPV¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ï¥Ò¥È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÈÎà»÷À¤Ï¤Ê¤¤¡£¢¨3¡¡¸òº¹È¿±þÀ¼«¸Ê¹³ÂÎ¡§ËÜÍè¤ÏÉÂ¸¶ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¹½Â¤¤ÎÎà»÷À¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¥Ò¥È¼«¿È¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ë¤âÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¹³ÂÎ¤Î¤³¤È¡£¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û°å³ØÉô¡¡°å³Ø²Ê¡¡¶µ¼ø¡¡¾¾Â¼¸¬¿Ã¡Ê¥Þ¥Ä¥à¥é¥Î¥ê¥ª¥ß¡Ëhttps://www.kindai.ac.jp/meikan/2124-matsumura-noriomi.html°å³ØÉô¡¡°å³Ø²Ê¡¡¶µ¼ø¡¡³ÑÅÄ°êÀ¸¡Ê¥Ä¥Î¥À¥¤¥¯¥ª¡Ëhttps://www.kindai.ac.jp/meikan/1503-tsunoda-ikuo.html°å³ØÉôhttps://www.kindai.ac.jp/medicine/