¡È¥Ó¥ª¥é¥ëÁíÁªµó¡É¼Â»Ü¡ª¥Ó¥ª¥é¥ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¤Ö¡Ö¥ê¥ÔÇã¤¤É¬»ê¡×¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï¡©
¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡É ¡È¥ï¥¯¥ï¥¯¡É ¡È¥Ï¥Ã¥Ôー¡É ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢12·î1Æü¡Ê·î¡Ë～10Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´Ö¡¢¡Ö¥Ó¥ª¥é¥ë¡×¤Î¸ø¼°Instagram¡Ê¡÷bioral_west¡¢¡÷bioral_east¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥©¥í¥ïー¤Î³§ÍÍ¤Ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBIO-RAL¡×¤ÎNO.1¿ä¤·¾¦ÉÊ¤ò¥³¥á¥ó¥È¤¤¤¿¤À¤¯¡Ö¥Ó¥ª¥é¥ëÁíÁªµó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡620·ï¤â¤Î¥Ó¥ª¥é¥ë¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤Î¹þ¤â¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¡È¿ä¤·¾¦ÉÊ¡É¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥ÔÇã¤¤É¬»ê¤Î¿Íµ¤¡ÖBIO-RAL¡×¾¦ÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢Ì©¤«¤Ë¿Íµ¤¾å¾ºÃæ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë"¥Ä¥¦¤Î°ìÉÊ"¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¾¦ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ª¤è¤Ó²Á³Ê¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¢¨³Æ¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤ÏÅ¹Æ¬¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢£¥ê¥ÔÇã¤¤É¬»ê¡ª¥Õ¥¡¥ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ëBIO-RAL¾¦ÉÊ
Âè1°Ì¡§Íµ¡¥¢¥¬¥Ù¥·¥í¥Ã¥×
¡ãÆÃÄ§¡ä·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¤ò´Ë¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¡ÖÄãGI¿©ÉÊ¡×¡£¥á¥¥·¥³¤ÎÎÏ¶¯¤¤ÂÀÍÛ¤È¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤Î·Ã¤ß¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÍá¤Ó¤Æ°é¤Ã¤¿¡Ö¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Ö¥ëー¥¢¥¬¥Ù¡×¤ò100%»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥»¤Î¤Ê¤¤¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤Ç¡¢º½Åü¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ªÎÁÍý¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Âè1°Ì¤Ï¥Ó¥ª¥é¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÖÍµ¡¥¢¥¬¥Ù¥·¥í¥Ã¥×¡×¡£¡ØÍµ¡¥¢¥¬¥Ù¥·¥í¥Ã¥×¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹😋¾ïÈ÷ÉÊ¤Ç¤¹😋¡Ù¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È🎁¤Ë¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡Ù¡ØÊìÌ¼2À¤Âå¤Ç°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹😃¡Ù¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2°Ì¡§¤«¤ë¤¯¤Æ¹á¤Ð¤·¤¤¤³¤áÌý
¡ãÆÃÄ§¡ä¹ñ»º¤ÎÊÆ¤Ì¤«¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ó¥¿¥ß¥óE¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤ó¤ÀÌý¡£»À²½¤Ë¶¯¤¯¡¢É÷Ì£¤¬Ä¹»ý¤Á¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥¯¥»¤¬¤Ê¤¯¤¢¤é¤æ¤ëÎÁÍý¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Âè2°Ì¤Ï¡¢ÎÁÍý¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¤³¤áÌý¡×¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ø¤³¤ì¤ò»È¤Ã¤¿¤éÂ¾¤Î¤Ï»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿😉¡Ù¡ØËÜÅö¤Ë¤«¤ë¤¯¤Æ¹á¤Ð¤·¤¯ÊÊ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ä¥±ー¥¤Ê¤É¥Ç¥¶ー¥ÈÎà¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡Ù¤ÈÂçÀä»¿¡ª
¼óÅÔ·÷Âè3°Ì¡§Íµ¡¥ë¥¤¥Ü¥¹¥Æ¥£ー¡Ú¥Î¥ó¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¡Û
¡ãÆÃÄ§¡äÆî¥¢¥Õ¥ê¥«»º¤ÎÍµ¡¥ë¥¤¥Ü¥¹100¡ó»ÈÍÑ¤Î¥Î¥ó¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥Æ¥£ー¡£¿å½Ð¤·¡¦¤ªÅò½Ð¤·¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍµ¡¥ë¥¤¥Ü¥¹¥Æ¥£ー¡×¤Ï¼óÅÔ·÷¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤«¤éÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¤á¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹😍✨¡Ù¡Ø¾ï¤ËÇã¤¤ÃÖ¤¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹✨¡Ù¡Ø»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ù
¶áµ¦·÷Âè3°Ì¡§¤ªÊÆ¤Î¥·¥åー¥¯¥êー¥à¡¿¤ªÊÆ¤Î¥¨¥¯¥ì¥¢
¡ãÆÃÄ§¡ä¾®ÇþÊ´¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¹ñ»ºÊÆÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¤Î¥·¥åー¥¯¥êー¥à¤È¥¨¥¯¥ì¥¢¡£¥·¥åー¥¯¥êー¥à¤Ï¡¢ÁÇºà¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»»º¤Î¤Æ¤óºÚÅü¡×¡ÖËÌ³¤Æ»»ºÀ¸¥¯¥êー¥à¡×¡Ö¹ñ»º¥Ð¥¿ー¡×¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¡£¥¨¥¯¥ì¥¢¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥¿ー¤Ç¹á¤êË¤«¤ÊÇ»¤¤É÷Ì£¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áµ¦·÷¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÉ¼¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤ªÊÆ¤Î¥·¥åー¥¯¥êー¥à¡×¡õ¡Ö¤ªÊÆ¤Î¥¨¥¯¥ì¥¢¡×¤Ç¤¹¡£¡ØÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ù¡Ø¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êーÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¼¤ÎÂç¹¥Êª¤Ç¤¹♡¡Ù¡Ø¾®Çþ¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Ê¤Î¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ´¶Æ°¡Ä♡¡Ù
¢£Â¾¤Ë¤â¤³¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¿Íµ¤¡ª
¤³¤áÌý¤È¥ê¥ó¥´¿Ý¤Çºî¤Ã¤¿Ê¿»ô¤¤¤¿¤Þ¤´¤Î¥Þ¥è¥Íー¥º
¡ãÆÃÄ§¡äBIO-RAL¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¤³¤áÌý¡×¤ÈÍÀºÍñ¤ÎÊ¿»ô¤¤¤¿¤Þ¤´¡¢¥ê¥ó¥´¿Ý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Þ¥è¥Íー¥º¡£¡ã¥Õ¥¡¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä¡ØÍ¥¤·¤¤Ì£¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ù¡Ø²æ¤¬²È¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤Î¥»¥ó¥¿ー¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡Ù
ËÌ³¤Æ»»º¹õÆ¦Ãã¡Ú¥Î¥ó¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¡Û
¡ãÆÃÄ§¡ä¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó¤ä¥¢¥ó¥È¥·¥¢¥Ë¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ëËÌ³¤Æ»»º¹õÂçÆ¦¤ò100¡ó»ÈÍÑ¡£¹á¤Ð¤·¤¯¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¡ã¥Õ¥¡¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä¡Ø²¿²ó¥ê¥Ô¤·¤¿¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó☺️ ÍèµÒ»þ¤Ë½Ð¤¹¤È¡¢¤ß¤ó¤Êµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤É¤³¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¿Ò¤Í¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ù¡Ø¥Î¥ó¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤ª¤ä¤¹¤ßÁ°¤Ë¤â°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ù
Ê¿»ô¤¤¤¿¤Þ¤´¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ê¤á¤é¤«¥×¥ê¥ó
¡ãÆÃÄ§¡äÆý²½ºÞ¡¦¹áÎÁÉÔ»ÈÍÑ¡£»ô°éÊýË¡¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Ê¿»ô¤¤¤¿¤Þ¤´¤ò»ÈÍÑ¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Î¥×¥ê¥ó¡£¡ã¥Õ¥¡¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä¡Ø¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¤³¤Î²Á³Ê¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Ç¤¹❤️¡Ù¡Ø2ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤â¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡Ù
Íµ¡JAS¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×
¡ãÆÃÄ§¡ä´°½Ï¤·¤¿Íµ¡¥È¥Þ¥È¡¢Íµ¡º½Åü¤Î¥³¥¯¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤ÎÍµ¡¤ê¤ó¤´¿Ý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡£¡ã¥Õ¥¡¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä¡ØËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¿ä¤·¤Æ¤Þ¤¹🍅✨¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯Ç»¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹☺️¡Ù
¸½ºß¡ÖBIO-RAL¡×¤Ï550¼ïÎà°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¡È¿ä¤·¾¦ÉÊ¡É¤ò¤¼¤Ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
