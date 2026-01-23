SamsungÀ½32¥¤¥ó¥ÁE-Paper¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿¶ÈÌ³ÍÑ¥Õ¥í¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¿·È¯Çä¡ª
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¡¢°Ê²¼¡§J21¡Ë¤Ï¡¢SamsungÀ½32¥¤¥ó¥ÁE-Paper¡ÊEM32DX-A¡¿EM32DX¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡ÖSamsung E-PaperÍÑVESA¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÂÐ±þ¥Õ¥í¥¢¥¹¥¿¥ó¥É - BrandMe¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¾ÊÅÅÎÏ¤«¤Ä»ëÇ§À¤ËÍ¥¤ì¤¿E-Paper¤òÈþ¤·¤¯¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤¿ÀìÍÑ¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¡¢´ë¶È¼õÉÕ¡¢Å¹ÊÞ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤Î³èÍÑ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¹½À®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖSamsung E-PaperÍÑVESA¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÂÐ±þ¥Õ¥í¥¢¥¹¥¿¥ó¥É - BrandMe¡×¤Ï¡¢¡¦VESA¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÂÐ±þ¥Õ¥í¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊSKU¡§140B¡¿140W¡Ë¡¦¥¹¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥ìー¥È¡ÊSKU¡§LBPB¡¿LBPW¡Ë¡¦¿·È¯Çä¤ÎVESAÊÑ´¹¥×¥ìー¥È¡ÊSKU¡§VESA200ADPB¡Ë¤Î3ÅÀ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹½À®¤Ç¤¹¡£
ÇØÌÌ¤Ë200 ¡ß 200mm¤ÎVESA¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò»ý¤ÄSamsungÀ½32¥¤¥ó¥ÁE-Paper¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ç¥â¥À¥ó¤Ê¥µ¥¤¥Íー¥¸Å¸¼¨¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ¹
Âç·¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¹â¤¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÊµá
¥¹¥¿¥ó¥ÉÁ°ÌÌ¤Ë¤ÏÂç·¿¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥Í¥ë¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥´¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÂç¤¤¯·Ç¼¨¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼õÉÕ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¡¢ÈÎÇä¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÊµá¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¥±ー¥Ö¥ë¥ì¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¤Ê¹½Â¤
ÇÛÀþ¤òÆâÉô¤Ë¼ý¤á¤ë¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÇÀ°Á³¤È¤·¤¿³°´Ñ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë°õ¾Ý¤ò¹â¤á¤ë¡Ö¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¥Ã¥È¡×ÂÐ±þ
¤è¤ê¹â¤¤»ëÇ§À¤äÁÊµáÎÏ¤òµá¤á¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°õºþ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò²¼¤«¤é¾È¤é¤¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¥Ã¥È¡ÊSKU¡§LK01¡Ë¡×¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤É½¼¨¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¶¯Ä´¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
J21¤Ïº£¸å¤â¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¥í¥Ã¥¯¥¹À½ÉÊ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤È¥µ¥Ýー¥È¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÂÐ±þ¡¢À½ÉÊÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ¼ï¥ê¥ó¥¯
¥³¥ó¥Ô¥å¥í¥Ã¥¯¥¹¼ÒÀ½ÉÊWeb¡§https://www.japan21.co.jp/products/compulocks/Áí¹ç¥«¥¿¥í¥°¡§https://shop.japan21.co.jp/catalogs/compulocks-2025/EC¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢»ö¶ÈWeb¡§https://www.japan21.co.jp/products/#ec-software
À½ÉÊ»ÅÍÍ
ÉÊÌ¾¡§Samsung E-PaperÍÑVESA¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÂÐ±þ¥Õ¥í¥¢¥¹¥¿¥ó¥É - BrandMeÉÊÈÖ¡§140B+VESA200ADPB+LBPB¡¢140W+VESA200ADPB+LBPW¡Ú¿·È¯Çä¡ÛURL¡§https://shop.japan21.co.jp/product/brand-me-200-vesa/ÉÊÌ¾¡§VESAÊÑ´¹¥×¥ìー¥ÈÉÊÈÖ¡§VESA200ADPB¡Ú¿·È¯Çä¡ÛURL¡§https://shop.japan21.co.jp/product/100-200-vesa-adapter/ÉÊÈÖ¡§140B¡¢140WÉÊÌ¾¡§VESA¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÂÐ±þ¥Õ¥í¥¢¥¹¥¿¥ó¥É - BrandMeÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¡§¥³¥ó¥Ô¥å¥í¥Ã¥¯¥¹¼ÒÀ½³Æ¼ï¥¨¥ó¥¯¥íー¥¸¥ãー¡¢75 x 75mm / 100 x 100mm VESA¥Þ¥¦¥ó¥ÈÅëºÜ¥â¥Ë¥¿ーURL¡§https://shop.japan21.co.jp/product/brandable-vesa-mount-security-floor-stand-tiltable-display-floor-stand-2024/ÉÊÈÖ¡§LBPB¡¢LBPBWÉÊÌ¾¡§¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÂÐ±þ¥Õ¥í¥¢¥¹¥¿¥ó¥ÉÍÑ¥¹¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥ìー¥ÈÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¡§VESA¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÂÐ±þ¥Õ¥í¥¢¥¹¥¿¥ó¥É - BrandMeURL¡§https://shop.japan21.co.jp/product/lbp/ÉÊÈÖ¡§LK01ÉÊÌ¾¡§¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÂÐ±þ¥Õ¥í¥¢¥¹¥¿¥ó¥ÉÍÑ¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¥Ã¥ÈÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¡§VESA¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÂÐ±þ¥Õ¥í¥¢¥¹¥¿¥ó¥É - BrandMeURL¡§https://shop.japan21.co.jp/product/brandme-lighting-kit/¡Ú¶¦ÄÌ»ÅÍÍ¡ÛÊÝ¾Ú´ü´Ö¡§1Ç¯
¥³¥ó¥Ô¥å¥í¥Ã¥¯¥¹À½ÉÊ ÈÎÇä¸µ
ÊÀ¼ÒWeb¥·¥ç¥Ã¥×¡Êhttps://shop.japan21.co.jp/product/brand-me-200-vesa/¡ËÈÎÇäÅ¹³Æ¼Ò¡Ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
Compulocks Brands Inc.¡Ê¥³¥ó¥Ô¥å¥í¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥ó¥Ô¥å¥í¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¼Ò¤Ï¡¢Éý¹¤¤PC¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¸þ¤±¤ÎÅðÆñËÉ»ßÀ½ÉÊ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢À½Â¤¤ª¤è¤ÓÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦ÊÆ¹ñ¤Î´ë¶È¤Ç¤¹¡£¶È³¦¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤È¿×Â®¤«¤ÄÌÊÌ©¤Êºî¶È¤Ï¡¢¥áー¥«ー¤ÎºÇ¿·À½ÉÊ¤ËÅ¬¤·¤¿³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢ÉÂ±¡¡¢¶µ°é¡¢À¯ÉÜ¡¦¼«¼£ÂÎ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶È¼ï¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Á´À¤³¦¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¤³¦Ãæ¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÈ¯¸«¡¢Äó¶¡¤·¡¢¿Í¤¬¶¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£ »ä¤¿¤Á¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»ö¶È¡×¡Ö¥¹¥Þー¥È¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¡×¡Ö EC¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢»ö¶È¡×¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶È¡×4¤Ä¤Î»ö¶ÈÎÎ°è¤ò¤â¤È¤Ë¹ñÆâ³°¤Î´ë¶È¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤Ó¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³«È¯µÚ¤ÓÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ³¤³°¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤ÎÀ½ÉÊ¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤ËÉáµÚ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£Web¡§https://www.japan21.co.jp/
¢¨ À½ÉÊÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ê¤É¤Ï°ìÈÌ¤Ë³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¢¨ ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-19-13 J-6¥Ó¥ë4FTel¡§03-6775-7450E-mail¡§compulocks@japan21.co.jpWeb¡§https://www.japan21.co.jp/products/compulocks/Webshop¡§https://shop.japan21.co.jp/