ºòÇ¯¡¢2Æü´Ö¤ÇÎß·×1Ëü¿Í°Ê¾åÆ°°÷¤·¤¿¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬º£Ç¯¤â¡ª¡Ö¥·¥²¥«¥º¤Ç¤¹¡ß¤Ò¤é¥Ñー³ÐÀÃ¥¯¥»¶¯¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂè»°ÃÆ～¹ë²ÚµÈËÜ¥¯¥»·Ý¿Í¤È¤Ò¤é¥Ñー¤¬µæ¶Ë¿Ê²½¤Î2Days～¡×
¤Ò¤é¤«¤¿¥Ñー¥¯(ÂçºåÉÜËçÊý»ÔËçÊý¸ø±à1-1)¤Ï¡¢2·î28Æü(ÅÚ)¡¦3·î1Æü(Æü)Ìî³°¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Æ¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¡Ö¥·¥²¥«¥º¤Ç¤¹¡×¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥·¥²¥«¥º¤Ç¤¹¡ß¤Ò¤é¥Ñー³ÐÀÃ¥¯¥»¶¯¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂè»°ÃÆ ～¹ë²ÚµÈËÜ¥¯¥»·Ý¿Í¤È¤Ò¤é¥Ñー¤¬µæ¶Ë¿Ê²½¤Î2Days～¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢²ñ¾ì¤¬Ä¶Ëþ°÷¤Ë¤Ê¤ê2Æü´Ö¤ÇÎß·×1Ëü¿Í°Ê¾å¤È¡¢°ìºòÇ¯¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¿Íµ¤¤Ö¤ê¡£ËÜÇ¯¤Ï¡¢¹¹¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¡ª¡¡¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025Í¥¾¡¼Ô¤Î¥í¥ó¥°¥³ー¥È¥À¥Ç¥£¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾åÊýÌ¡ºÍÂç¾Þ¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢M-1¤Ç³èÌö¤·¤¿¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ä¡¢ÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¡¢¥Õー¥¹ー¥ä¡¢¹õÂÓ¤Ê¤É¡¢¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Î·Ý¿ÍÃ£¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±àÆâ³Æ½ê¤Ç¤ÎËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ò³«ºÅ³µÍ×¡Ó
¡Ú³«ºÅÆü¡Û2·î28Æü(ÅÚ)¡¦3·î1Æü(Æü) ¡Ú»þ´Ö¡Û11¡§30～¡¢14¡§45～¡¡³ÆÆüŽ¥³Æ²óÌó60Ê¬¡¡¡¡¢¨»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÚÎÁ¶â¡Û¤Ò¤é¤«¤¿¥Ñー¥¯¡¡Ìî³°¥¹¥Æー¥¸¡Ú¾ì½ê¡ÛÌµÎÁ¡¡¢¨ÊÌÅÓ¤Ò¤é¤«¤¿¥Ñー¥¯Æþ±àÎÁ¤¬É¬Í×¡ÚWEB¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.hirakatapark.co.jp/topics/kusehirapa2025/¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¾ÜºÙ¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡ÂèWEB¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ò½Ð±é¼Ô¡Ó
¡¦2·î28Æü(ÅÚ)¥·¥²¥«¥º¤Ç¤¹¡¢ÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¡¢¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢¹õÂÓ¡¢µÀ±à¡¢¤Ê¤Ê¤Þ¤¬¤ê¡¢»°Í·´Ö¡¢¾¾°æ¥±¥à¥ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦3·î1Æü(Æü)¥·¥²¥«¥º¤Ç¤¹¡¢¥Õー¥¹ー¥ä¡¢9ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¡¢¥í¥ó¥°¥³ー¥È¥À¥Ç¥£¡¢20À¤µª¡¢¥Éー¥Ê¥Ä¡¦¥Ôー¥Ê¥Ä¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¢³¿Äâ¥¤¥ï¥¯¥é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨½Ð±é¼Ô¤ÏÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨½Ð±é¼Ô¤Ï³Æ²ó¤¤¤º¤ì¤«¤Î¤ß¤Î½Ð±é¤Î¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥¹¥Æー¥¸¥·¥çーÆâÍÆ¡Ó
¡¦¥é¥ó¥À¥à3ÁÈ¤Ë¤è¤ëÌ¡ºÍ¤òÈäÏª ¢¨ÅÐÃÅ¼Ô¤ÏÅöÆü¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡¦¡Ö¥·¥²¥«¥º¤Ç¤¹¡×¹Í°Æ¤Î¥²ー¥à¤ò¥¯¥»¶¯·Ý¿ÍÃ£¤¬Á´ÎÏ¼Â»Ü¡¡¢¨¾Ü¤·¤¯¤ÏWEB¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ò¥·¥²¥«¥º¤Ç¤¹¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Ó
¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë·ÝÎò17Ç¯ÌÜ¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¡£ ¼«¿È¤¬´ë²è¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥·¥²¥«¥º´ë²è¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ìÃæ¿´¤Ë³«ºÅÃæ¡£¤Þ¤¿¡¢Äê´üÅª¤ËÅìµþ¤Ç¤Î¸ø±é¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏËè²ó¤Û¤Ü´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£https://newscast.jp/attachments/lXyKLWCV1hSlx9g8IXoS.pdf