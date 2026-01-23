¡Ö¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º¡ù¥Ý¥ó¥¿ ¥«¥ÁÀ±¥«¥Õ¥§ ～¥Ð¥Õ¥¡¡ù¥Ý¥ó Loves Again¡ª～¡× ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º¤ÎËÜµòÃÏ¡ÈÂçºå¡É¤Ç3·î¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¥ªー¥×¥ó
¡¡¶¦ÄÌ¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖPonta¡Ê¥Ý¥ó¥¿¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£ ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¡ Ê¸É§¡¢°Ê²¼¡ÖLM¡×¡Ë¤Ï¡¢2016Ç¯¥·ー¥º¥ó¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ï¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ±þ±ç´ë²è¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î7Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º¡ù¥Ý¥ó¥¿ ¥«¥ÁÀ±¥«¥Õ¥§ ～¥Ð¥Õ¥¡¡ù¥Ý¥ó Loves Again¡ª～¡×¤ò¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ëÂçºå¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥«¥Õ¥§¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥«¥ÁÀ±¥«¥Õ¥§¤Î³«ºÅ¡¦¥«¥Õ¥§ÆâÍÆ¤Î½¼¼Â¡ÊÁõ¾þ¡¢±é½Ð¤Ê¤É¡Ë¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ºÇ½ªÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ù±ç¶â¤ò³èÍÑ¤·¡¢½¾Íè¤Î¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º¡ù¥Ý¥ó¥¿¥«¥Õ¥§¤è¤ê¤â¡¢Í½Ìó¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¼ïÎà¤ò³È½¼¤¹¤ëÂ¾¡¢¥«¥Õ¥§³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Î¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º¡ù¥Ý¥ó¥¿¤ÎÅÐ¾ì²ó¿ô¤òÁý²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥«¥Õ¥§¤Î¥Æー¥Þ¡Ö¥Ð¥Õ¥¡¡ù¥Ý¥ó Loves Again!¡×¤Ë¤Ï¡¢10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º¡ù¥Ý¥ó¥¿¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò²¿ÅÙ¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹ÆâÁõ¾þ¤Ë¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥ー¥«¥éー¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö¾¡º°¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º¡ù¥Ý¥ó¥¿¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÅ¹Æâ¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º¡ù¥Ý¥ó¥¿°ì¿§¤È¤Ê¤Ã¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂ¾¡¢¥«¥Õ¥§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥Õ¥§¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ¤«¤éÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÍ½Ìó¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï»þ´ÖÀ©¤Ç¡¢Á´Æü¡¢»öÁ°Í½Ìó¡ÊÍÎÁ¡Ë¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½Ìó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊÁ´2¼ï¡Ë¡¢¥³ー¥¹¥¿ー¡ÊÁ´10¼ï¡Ë¡¢¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç£±¤Ä¤º¤ÄÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡LM¤Ï¡ÖPonta¡ß¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢´¶Æ°¡¦Ì´¤ò±þ±ç¤¹¤ëPonta¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖPonta¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¤ä¥Áー¥à¤ò±þ±ç¤¹¤ëÂ¾¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î²ÁÃÍ¤äÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º¡ù¥Ý¥ó¥¿ ¥«¥ÁÀ±¥«¥Õ¥§～¥Ð¥Õ¥¡¡ù¥Ý¥ó Loves Again¡ª～¡¡³µÍ×[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/4376/table/868_1_07cfcf8140a0417b693301b5107a9e8a.jpg?v=202601230221 ]
¢¨19:45³«»Ï¤Î²ó¤Î¤ß¡¢105Ê¬´Ö¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢£»öÁ°Í½Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/4376/table/868_2_16e26496a088880f049d63adbc1d7b0c.jpg?v=202601230221 ]
¢£Í½Ìó¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Í½Ìó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊÁ´2¼ï¡Ë¡¢¥³ー¥¹¥¿ー¡ÊÁ´10¼ï¡Ë¡¢¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç£±¤Ä¤º¤ÄÉÕ¤¤Þ¤¹¡£