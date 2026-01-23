ÇÀ³ØÉôÀ¸¤¬¡Ö¤Ê¤é¶áÂçÇÀË¡¡×¤ÇºÏÇÝ¤·¤¿¡Ö¶áÂçICT¥¤¥Á¥´¡×¤òÆ»¤Î±Ø¡Ö¥¯¥í¥¹¥¦¥§¥¤¤Ê¤«¤Þ¤Á¡×¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç½é¤á¤ÆÈÎÇä
¶áµ¦Âç³ØÇÀ³ØÉô¡ÊÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô¡Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬¡Ö¤Ê¤é¶áÂçÇÀË¡¡ÊICTÇÀË¡¡Ë¡×¤Ç¼ÂÁ©ºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶áÂçICT¥¤¥Á¥´¡×¤ò¡¢ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢Æ»¤Î±Ø¡Ö¥¯¥í¥¹¥¦¥§¥¤¤Ê¤«¤Þ¤Á¡×¡ÊÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô¡Ë¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç½é¤á¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï¤Ï¡¢ÇÀ¶ÈÀ¸»ºÊª¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦ÂçÏÂ¥¢¥°¥í¥Õ¥¡ー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÆàÎÉ¸©µÈÌî·´¡Ë¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢ÇÀ³ØÉôÀ¸¤Ë¤è¤ëÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤ÈºÏÇÝ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾Ò²ð¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û¡üÇÀ³ØÉôÀ¸¤¬ºÏÇÝ¤·¤¿¡Ö¶áÂçICT¥¤¥Á¥´¡×¤ò¡¢Æ»¤Î±Ø¡Ö¥¯¥í¥¹¥¦¥§¥¤¤Ê¤«¤Þ¤Á¡×¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡üÇÀ³ØÉôÀ¸¤¬Å¹Æ¬ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¡¢ICT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥Á¥´ºÏÇÝ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¡ü³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñÅª»ëÌî¤ò¹¤²¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡ÚËÜ·ï¤ÎÆâÍÆ¡Û¶áµ¦Âç³ØÇÀ³ØÉô¤Ï¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¦ÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤Î¸º¾¯¤ä¡¢µÙ¹ÌÃÏ¡¦¹ÌºîÊü´þÃÏ¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆàÎÉ¸©¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡ÖÇÀ¤ÎÆþ¸ý¡×¥â¥Ç¥ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢ÇÀ¶È¤Î¼«Æ°²½¤È¾ÊÎÏ²½¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡Ö¤Ê¤é¶áÂçÇÀË¡¡ÊICTÇÀË¡¡Ë¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿ºÏÇÝ´ÉÍýÊýË¡¤Î³ÎÎ©¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ÆàÎÉ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤ÎICTÀßÃÖ²¹¼¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÇÀ³ØÉôÇÀ¶ÈÀ¸»º²Ê³Ø²Ê¶µ¼ø¡¡Ìî¡¹Â¼¾ÈÍº¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¤Ê¤é¶áÂçÇÀË¡¡ÊICTÇÀË¡¡Ë¡×¤òÍÑ¤¤¤ÆÇÀºîÊª¤ÎºÏÇÝ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÀ¶ÈÌ¤·Ð¸³¤ÎÇÀ³ØÉôÀ¸¡Ê3Ç¯À¸¡Ë16Ì¾¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¶áÂçICT¥¤¥Á¥´¡×¤ÎÄê¿¢¤«¤é¼ý³Ï¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤ÎºÏÇÝ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¡Ö¼Â³Ø¡×¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ÇÀ¶ÈÀ¸»ºÊª¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦ÂçÏÂ¥¢¥°¥í¥Õ¥¡ー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢ÎáÏÂ4Ç¯¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ë¶áµ¦Âç³Ø¡ÊÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¡Ë¤ÈÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥¢¥¯¥·¥¹¡ÊÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¡Ë¤¬´ÉÍý¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ»¤Î±Ø¡Ö¥¯¥í¥¹¥¦¥§¥¤¤Ê¤«¤Þ¤Á¡×¤Ë¤Æ¡¢³ØÀ¸¤¬ºÏÇÝ¤·¤¿¡Ö¶áÂçICT¥¤¥Á¥´¡×¤ò100¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç½é¤á¤ÆÈÎÇä¤·¡¢°ìÈÌ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñÅª»ëÌî¤ò¹¤²¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÚÈÎÇä³µÍ×¡Û¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§¶áÂçICT¥¤¥Á¥´¡ÊÉÊ¼ï¡¡¤È¤Á¤ª¤È¤á¡¢¹È¤Û¤Ã¤Ú¡ËÈÎÇäÆü¡¡¡§ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë9¡§00～20¡§00¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÇÀ³ØÉôÀ¸¤Ë¤è¤ë¡Ö¶áÂçICT¥¤¥Á¥´¡×¤Î¾Ò²ð¤Ï10¡§00º¢¤òÍ½Äê¡£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Æ»¤Î±Ø¡Ö¥¯¥í¥¹¥¦¥§¥¤¤Ê¤«¤Þ¤Á¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»ÔÃæÄ®4694-1¡¢ÆàÎÉ¸òÄÌ¥Ð¥¹¡Ö´Ý»³¶¶¡×¤«¤éÅÌÊâÌó10Ê¬¡ËÈÎÇä²Á³Ê¡§1¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê120g¡Ë250±ß¡ÊÀÇÊÌ¡ËÈÎÇä¸Ä¿ô¡§1Æü100¥Ñ¥Ã¥¯¸ÂÄê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÈÎÇä¿ô¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£»²²ÃÍ½Äê¡§¶áµ¦Âç³ØÇÀ³ØÉôÀ¸3¿Í¤ªÌä¹ç¤»¡§ÂçÏÂ¥¢¥°¥í¥Õ¥¡ー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ã´Åö¡§ÃÝÅç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TEL¡Ê0747¡Ë54-5018¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼õÉÕ»þ´Ö¡§9¡§00～17¡§00¡ÊÅÚÆü½Ë¤ò½ü¤¯¡Ë¡ÚÂçÏÂ¥¢¥°¥í¥Õ¥¡ー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡Û½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ÆàÎÉ¸©µÈÌî·´ÂçÍäÄ®Âç»úÉ°³ÀËÜ2047ÈÖÃÏ¤Î6ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÃÝÅçÏÂ¹¨²ñ¼ÒÀßÎ©¡¡¡¡¡§Ê¿À®26Ç¯¡Ê2014Ç¯¡Ë4·î14Æü»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§ÇÀ¶ÈÀ¸»ºÊª¤Ë´Ø¤ï¤ë»ÅÆþ¡¢ÈÎÇä¡¢ÊªÎ®µÚ¤ÓÊÝ´É¶ÈÌ³¡¡Â¾»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡§500Ëü±ß¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://yaf-nara.com/¡Ú¤Ê¤é¶áÂçÇÀË¡¡ÊICTÇÀË¡¡Û¤Ê¤é¶áÂçÇÀË¡¤Ï¡¢ÇÀºîÊª¤ÎºÏÇÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê²¹ÅÙÄ´À°¤Ê¤É¤Î´ÉÍýµ¡Ç½¤ËICT¡Ê¾ðÊóÄÌ¿®µ»½Ñ¡Ë¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÀºî¶È¤Î¼«Æ°²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÇÀ¶È½é¿´¼Ô¤Ç¤âÍÆ°×¤ËºÏÇÝ´ÉÍý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚ¾í¥»¥ó¥µー¤ÈÆü¾È¥»¥ó¥µー¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤¿ÁõÃÖ¤Ë¤è¤ê¡¢ºîÊª¤Ë¿åÊ¬¤È±ÕÈî¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤ÏÃßÀÑ¤µ¤ì¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ±ó³ÖÃÏ¤«¤é¤â³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥¦¥¹Â¦Áë¤Î¼«Æ°´¬¾å¤²µ¡¤Ï²¹ÅÙ¥»¥ó¥µー¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥¦¥¹Æâ¤Î²¹ÅÙ¤ò¤Û¤Ü°ìÄê¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¼«Æ°Åª¤Ë³«ÊÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´°Á´¼«Æ°²½¤·¤¿ÈîÇÝ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÀºî¶È¤Î»þ´Ö¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿å¤ä±ÕÈî¤Î»ÈÍÑÎÌ¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢¼ý³ÏÎÌ¤ÎÁý²Ã¤ÈÉÊ¼Á¤Î°ÂÄê²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ê¿À®29Ç¯ÅÙ¡Ê2017Ç¯ÅÙ¡Ë¤«¤é¡¢¶áµ¦Âç³ØÇÀ³ØÉôÇÀ¶ÈÀ¸»º²Ê³Ø²Ê¶µ¼ø¡¡Ìî¡¹Â¼¾ÈÍº¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢ÆàÎÉ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤ÎICTÀßÃÖ²¹¼¼¤Ç¡¢ÇÀ³ØÉôÀ¸¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤Ê¤é¶áÂçÇÀË¡¡ÊICTÇÀË¡¡Ë¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡Ö¶áÂçICT¥á¥í¥ó¡×¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎáÏÂ3Ç¯¡Ê2021Ç¯¡Ë9·î¤«¤é¤Ï¡Ö¶áÂçICT¥¤¥Á¥´¡×¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë5·î¤«¤é¤Ï¡Ö¶áÂçICT¥¹¥¤¥«¡×¤ÎºÏÇÝ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎºÏÇÝ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢ËèÇ¯¡¢¼¡¤Î¿·¤¿¤ÊÇÀ³ØÉôÀ¸¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡ÛÇÀ³ØÉô¡¡ÇÀ¶ÈÀ¸»º²Ê³Ø²Ê¡¡¶µ¼ø¡¡Ìî¡¹Â¼¾ÈÍº¡Ê¥Î¥Î¥à¥é¥Æ¥ë¥ª¡Ëhttps://www.kindai.ac.jp/meikan/162-nonomura-teruo.htmlÇÀ³ØÉôhttps://www.kindai.ac.jp/agriculture/