¡Ú³«ºÅÊó¹ð¡ÛAIÇîÍ÷²ñOsaka2026¡¢Íè¾ì¼Ô¿ô¤¬ºòÇ¯¤ÎÇÜ¤È¤Ê¤ë8,106Ì¾¤òµÏ¿¡ª´ØÀ¾¤ÎAI³èÍÑ¤Ï¡Ö´Ø¿´¡×¤«¤é¡Ö¼ÂÆ³Æþ¡×¤Ø
¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎAI¥Ýー¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖAIsmiley¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¹¥Þ¥¤¥êー¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÈÄ±© ¹¸»Ê¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢¥Þ¥¤¥Éー¥à¤ª¤ª¤µ¤«¤Ë¤Æ¡ÖAIÇîÍ÷²ñ Osaka 2026(https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/osaka-2026/)¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2Æü´Ö¤Ç¹ç·×8,106Ì¾¡Ê1ÆüÌÜ4,306Ì¾¡¢2ÆüÌÜ3,800Ì¾¡Ë¤ÎÊý¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÂçºå³«ºÅ¡ÊÁíÍè¾ì¼Ô¿ô3,393Ì¾¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ2ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤ëÍè¾ì¼Ô¤òµÏ¿¤·¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤Î¥Õ¥§ー¥º¤¬¡Ö´Ø¿´¡×¤«¤é¡Ö¼ÂÆ³Æþ¡×¤Ø¤ÈµÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾¦ÃÌ¤¬³èÈ¯²½
Î¾Æü¤È¤â¡¢³«¾ì¤ÈÆ±»þ¤ËÂ³¡¹¤ÈÍè¾ì¼Ô¤¬Æþ¾ì
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÖAI¤Çá´¤ë¡¢´ØÀ¾¤ÎÄìÎÏ¡ªÆ³Æþ²ÃÂ®¤Ç¼Ò²ñ¡¦·ÐºÑ¤Ë¿·É÷¤ò¡×¤Î¤â¤È¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï50¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤¬½ÐÅ¸¤·¡¢100¤òÄ¶¤¨¤ëAIÀ½ÉÊ¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ºòÇ¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤ÎÂçºå³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ï½ªÆü¡¢Ç®µ¤¤È³èµ¤¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã±¤Ê¤ë¾ðÊó¼ý½¸¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼«¼Ò¤ÎÆÃÄê¶ÈÌ³¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÁêÃÌ¤ò¹Ô¤¦Íè¾ì¼Ô¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
À½Â¤¶È¤ÎÉÊ¼Á´ÉÍý¡¢ÊªÎ®¤ÎºÇÅ¬²½¡¢¾®Çä¶È¤Î¸ÜµÒÂÐ±þ¼«Æ°²½¤Ê¤É¡¢³Æ»º¶È¤Î¸½¾ì²ÝÂê¤ËÂ¨¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òµá¤á¡¢¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¸«Æþ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î»Ñ¤¬Â¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£2²ñ¾ì¤ÇËþÀÊÂ³½Ð¡£¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ¸«¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤¿¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹
¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ï¡¢¶È³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥ÊーÁíÀª36Ì¾¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ëÁ´27¹Ö±é¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸À®AI¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µÞÂ®¤ËÉáµÚ¤¬¿Ê¤à¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¤Î¼ÂÁ©»öÎã¡¢ÁÈ¿¥Åª¤ÊDX¿ä¿Ê¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Ä¾·ë¤Î¥Æー¥Þ¤¬Â¿¤¯¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥× °ëÏÂ ·¼Íº»á
³ô¼°²ñ¼Ò¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÅÄÃæ ²ÆÈþ»á
¥À¥¤¥Ï¥Ä¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò ÂÀ¸Å Ìµ¸Â»á
Î¾Æü¤È¤âÂ¿¤¯¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇËþÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢Î©¤Á¸«¤¬½Ð¤ë²ó¤¬Â³½Ð¡£¹Ö±é½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏÅÐÃÅ¼Ô¤Ø¼ÁÌä¤òµá¤á¤ëÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ¸«¤ò»ý¤Áµ¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë»²²Ã¼Ô¤ÎÇ®°Õ¤¬²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò Ãæ»Ê ·Ë°ì»á¡¢Ê¿°æ Èþ¼Ó´õ»á
Âçºå¥¬¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ½Ð¸÷ ·¼Í´»á
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ß¥å¥«¥ë ¸¶ÅÄ ºÌ»á
Íè¾ì¼Ô¤«¤é¤Ï
- ¡Ö³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¸þ¤±¤ÎÆüËÜ¸ì³Ø¹»¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥³¥¹¥Èºï¸º¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤·¤ËÍè¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¿Í¤ÎÂ¿¤µ¤ÈÇ®µ¤¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢AIÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¶ÈÌ³Éé²Ù¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ë¥¤¥áー¥¸¤¬Í¯¤¡¢Èó¾ï¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê¶µ°é´ØÏ¢¡¦2¿ÍÁÈ¡Ë
- ¡Ö¥Çー¥¿´ðÈ×¤ÎÀ°È÷¤äAI³èÍÑ¤Î»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ÐÅ¸´ë¶È¤ÎÊý¡¹¤Ë¾Ü¤·¤¯»Ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´ØÀ¾¤Ç¤Î³«ºÅ¤ÏÈó¾ï¤ËÍ°ÕµÁ¤Ç¡¢¥»¥ß¥Êー¤Ç¤â´ØÀ¾´ë¶È¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑ»öÎã¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÃÏ°è¤ÎÀª¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£2Æü´ÖÄÌ¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÎ¸«¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦ÃËÀ¡Ë
- ¡ÖAI¤Î¿ÊÊâ¤ÏÁá¤¤¤¿¤á¡¢ºÇ¿·Æ°¸þ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´ôÉì¤«¤éÍè¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ò4～5¤ÄÄ°¹Ö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Î»²²Ã°ÕÍß¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò³Î¿®¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢Äê´üÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¾ðÊó¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê¼«Æ°¼ÖÀ½Â¤¶È¡¦½÷À¡Ë
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢AIÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤ë2Æü´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼¡²ó³«ºÅ¡§¡ÖAIÇîÍ÷²ñ Spring 2026¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼¡²ó¤Ï2026Ç¯4·î¤Ë¡¢Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ë¤Æ¡ÖAIÇîÍ÷²ñ Spring 2026¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¿Ê²½¤¹¤ëAI¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÂÎ´¶¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î¡§AIÇîÍ÷²ñ Spring 2026
²ñ´ü¡§2026Ç¯4·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë～4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë10:00～18:00¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï17:00¤Þ¤Ç¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¡Ê¥Ûー¥ëE¡Ë
½»½ê¡§¢©100-0005 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ3ÃúÌÜ5ÈÖ1¹æ
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¹¥Þ¥¤¥êー
ÁÛÄêÍè¾ì¼Ô¿Í¿ô¡§10,000Ì¾
½ÐÅ¸¼Ò¿ô¡§100¼Ò200À½ÉÊ
¢£AI¥Ýー¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖAIsmiley¡×¤Î³µÍ×
AIsmiley¤Ï¡¢·î´Ö300ËüPV¡¦·ÇºÜÀ½ÉÊ¿ô500°Ê¾å¤ò¸Ø¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎAI¥Ýー¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£
Web¥µ¥¤¥È¾å¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ëµ»½Ñ¤ä¶È¼ï¡¦¶ÈÂÖ¤Î»öÎã¤«¤éAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÁª¤Ó¡¢¤Þ¤È¤á¤ÆÌµÎÁ¤Ç»ñÎÁÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤ÎAIÆ³Æþ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://aismiley.co.jp/
¢£¥¢¥¤¥¹¥Þ¥¤¥êー¤Î²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¹¥Þ¥¤¥êー
½êºßÃÏ¡§¢©150-0021 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷À¾£±-20－2 À¾Éð¿®ÍÑ¶â¸Ë·ÃÈæ¼÷¥Ó¥ë 9F
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2018Ç¯3·î9Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÈÄ±© ¹¸»Ê
»ñËÜ¶â¡§14,990Àé±ß
URL¡§https://aismiley.co.jp/company/
¢£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¹¥Þ¥¤¥êー
Ã´Åö¡§¥á¥Ç¥£¥¢±¿±ÄÉô
TEL¡§03-6452-4750
Email¡§event@aismiley.co.jp