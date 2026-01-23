ºåµÞºå¿À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È±èÀþ6Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¤È¤Î¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö´Ä¶ÌäÂê¤Î¼«Ê¬¥´¥È²½¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿4¼ïÎà¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éºåµÞÅÅ¼Ö¡¦ºå¿ÀÅÅ¼Ö¤Ç·Ç½Ð
ºåµÞºå¿À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ºåµÞÅÅÅ´¡¦ºå¿ÀÅÅµ¤Å´Æ»¤Î±èÀþ¤Ë¤¢¤ë6Âç³Ø¡ÊÂçºåÂç³Ø¡¢´ØÀ¾Âç³Ø¡¢´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¡¢¿À¸ÍÂç³Ø¡¢Éð¸ËÀî½÷»ÒÂç³Ø¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¡Ë¤Î³ØÀ¸¤È¶¦ÁÏ¤·¡¢¡Ö´Ä¶ÌäÂê¤Î¼«Ê¬¥´¥È²½¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¤òÀ©ºî¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é½ç¼¡¡¢´°À®¤·¤¿4¼ïÎà¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤ò¡ÖºåµÞºå¿ÀÁ´Àþ¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë±¿¹ÔµÇ°¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Îó¼Ö¡×¤Ê¤É¤Ç·Ç½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ò³è¤«¤·¡¢´Ä¶¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥³³è¡Ê¢¨¡Ë¡×¤Î¥Æー¥Þ¤Î¤¦¤Á¡Ö°ÜÆ°¼êÃÊ¡×¡Ö¿©¤ÙÊª¡×¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Î3¤Ä¤ò·¡¤ê²¼¤²¡¢´Ä¶ÌäÂê¤ò¡È¼«Ê¬¥´¥È²½¡É¤·¤Æ¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÂ¥¤¹4¼ïÎà¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥¿ー¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìó40Ì¾¤Î³ØÀ¸¤¬¡¢2¤«·îÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁ´5²ó¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¡¢´Ä¶ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡È¼«Ê¬¥´¥È²½¡É¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´ë²èÎ©°Æ¤äÀ©ºî¤Ë¡¢ºåµÞºå¿ÀÅìÊõ¥°¥ëー¥×¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ç¤¢¤ëºåµÞºå¿À¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤È¤â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨¡ËÆó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡Ë¤ò¸º¤é¤¹Ã¦ÃºÁÇ¡ÊDecarbonization,DE¡Ë¤È¡¢´Ä¶¤ËÎÉ¤¤¥¨¥³¡ÊEco¡Ë¤ò´Þ¤à¡È¥Ç¥³¡É¤È³èÆ°¡¦À¸³è¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£ËÜ¼èÁÈ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿3¥Æー¥Þ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¡ÖËèÆü¤ÎÀ¸³è¡×¡Ö½»¤Þ¤¤¡×¡ÖÊë¤é¤·¡×¡Ö¿¦¾ì¤äÆ¯¤Êý¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ý¥¹¥¿ー¤òÀ©ºî¤·¤¿³ØÀ¸¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¥°¥ëー¥×¡Ê1¡Ë¡Ö°ÜÆ°¼êÃÊ¡× ÂçºåÂç³Ø ·ÐºÑ³ØÉô 1Ç¯À¸ ¾®ÅÄ³ÀÍÛ¿Í¡Ê¤ª¤À¤¬¤¤Ï¤ë¤È¡Ë¤µ¤ó
¡ÖÅÅ¼ÖÄÌ³Ø¤ÏÃ¦ÃºÁÇ¡£°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
ºåµÞÅÅ¼Ö¤ÇÄÌ³Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅ¼Ö¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤¬¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ÎÌó1/8¤Ç¡¢ÅÅ¼Ö¤¬ÃÏµå´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÅÅ¼Ö¤òÁª¤Ö¿Í¤ò¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤¬¡¢¥Áー¥àÆâ¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Î¼ÖÆâ¤Ç²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¤æ¤È¤ê»þ´Ö¡×¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤í¤¦¤È»×¤¦Êý¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÁý¤¨¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥°¥ëー¥×¡Ê2¡Ë¡Ö°ÜÆ°¼êÃÊ¡× Î©Ì¿´ÛÂç³Ø »º¶È¼Ò²ñ³ØÉô 3Ç¯À¸ ¿¹¸µÎçÈþ¡Ê¤â¤ê¤â¤È¤ì¤ß¡Ë¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ºåµÞÅÅ¼Ö¡¦ºå¿ÀÅÅ¼Ö¤Î¼ÖÁë¤«¤é»Íµ¨¤ò´¶¤¸¤¿¤¤¡×
2025Ç¯¤Î¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë¡ÖÆóµ¨¡×¤¬¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤ÇÇ¯¡¹½Õ¤ä½©¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¡Ö»Íµ¨¡×¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¸½¾õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊ²¿µ¤¤Ê¤¯ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤â¡¢¼Â¤Ï´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¤Íè¤Î¡Ö»Íµ¨¡×¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¨¡¨¡¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤â¡¢ÅÅ¼Ö¤Î¼ÖÁë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»Íµ¨¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥ëー¥×¡Ê3¡Ë¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡× ¿À¸ÍÂç³Ø ¹ñºÝ¿Í´Ö²Ê³ØÉô 3Ç¯À¸ ÉÛ±º¡Ê¤Ì¤Î¤¦¤é¡Ë¤³¤È¤Î¤µ¤ó
¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Éþ¤ÎÂçÎÌÇÑ´þ¤¬¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢»ä¤¿¤Á¤¬É¬Í×°Ê¾å¤ËÉþ¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Í¤ÎÌÜ¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÂ¾¿Í¼´¤ÎÀ¸¤Êý¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£Î®¤µ¤ì¤¹¤®¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÉþ¤ò¡Ö°¦Ãå¡×¤ò»ý¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ËÃå¤ë¡£¡Ö°¦¤òÃå¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¼´¤ÎÉþÁª¤Ó¤¬´Ä¶ÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥°¥ëー¥×¡Ê4¡Ë¡Ö¿©¤ÙÊª¡× ´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø ¿Í´ÖÊ¡»ã³ØÉô 3Ç¯À¸ ¾å¸¶°¦¡Ê¤¦¤¨¤Ï¤é¤¢¤¤¡Ë¤µ¤ó
¡Ö¥Õー¥É¥í¥¹¤Ï°Õ¼±¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¤³¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òµ¡¤Ë¡¢»ä¼«¿È¡¢¿©¤Ù»Ä¤·¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¿´¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿´¤¬¤±¤ò»ä¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤À¤±¤¬°ì¿ÍÊâ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õー¥É¥í¥¹ÌäÂê¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤¿¡È¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¦¡¦¡¦¡×¤ÇÃíÊ¸¤·¤¹¤®¤Æ¤Ê¤¤¡©¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ç¡¢¡È¼«Ê¬¥´¥È²½¡É¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ý¥¹¥¿ー¤Î·Ç½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú·Ç½Ð´ü´Ö¡Û2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é½ç¼¡
¡Ú·Ç½Ð¾ì½ê¡ÛºåµÞÅÅ¼Ö¡¦ºå¿ÀÅÅ¼Ö¤Î¡ÖºåµÞºå¿ÀÁ´Àþ¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë±¿¹ÔµÇ°¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Îó¼Ö¡×¤Î¼ÖÆâÃæÄß¤ê¤Ê¤É
