¡ÚËÌÀÝ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¸¦µæ½ê¡¡¥ë¥¯¥¢ÂçºåÅ¹¡Û1»®¤Ç2ÅÙÈþÌ£¤·¤¤¿·´¶³Ð¥¹ー¥×¥«¥ìー¤¬ÃÂÀ¸¡ªºÇ¸å¤Ï¡º¤Î¥«¥ìー½Ð½Á¤Ç´°À®¤¹¤ë¿·¤·¤¤¿©ÂÎ¸³¡ª
Âçºå¡¦ËÌÀÝ¥¨¥ê¥¢È¯¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹ÎÁÍýÀìÌçÅ¹¡ÖËÌÀÝ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¸¦µæ½ê¡¡¥ë¥¯¥¢ÂçºåÅ¹¡×¤Ï2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¥é¥ó¥Á¸ÂÄê¤Î¿·¥á¥Ë¥åー¡Ö9ÉÊ¤Î¤ª¤Ð¤ó¤¶¤¤¤È¥«¥ìー½Ð½Á¤Î¥¹ー¥×¥«¥ìー¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µû²ðÎà¤òÃæ¿´¤ËÁÇºà¤Î»ÝÌ£¤ò¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÇÂ¸Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¤ª¤Ð¤ó¤¶¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤â¸«¤¿ÌÜ¤âìÔÂô¤Ê1»®¤Ç¤¹¡£¡¡
¤Þ¤º¤Ï9ÉÊ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ª¤Ð¤ó¤¶¤¤¤ò¥¿ー¥á¥ê¥Ã¥¯¥é¥¤¥¹¤È°ì½ï¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¡º¤Ë¤Ï³ïÀá¤ä¥¤¥ê¥³¤ò¥Ùー¥¹¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥«¥ìー½Ð½Á¤ò¤ª¹¥¤ß¤Î¤ª¤Ð¤ó¤¶¤¤¤È¥¿ー¥á¥ê¥Ã¥¯¥é¥¤¥¹¤Ë¤«¤±¤Æ½Ð½ÁÃãÄÒ¤±É÷¤Î¥¹ー¥×¥«¥ìー¤È¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¡¢1»®¤Ç2ÅÙÈþÌ£¤·¤¤¥ë¥¯¥¢ÂçºåÅ¹¤Î¥é¥ó¥Á¸ÂÄê¥«¥ìー¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
9ÉÊ¤Î¤ª¤Ð¤ó¤¶¤¤¤È¥«¥ìー½Ð½Á¤Î¥¹ー¥×¥«¥ìー¡¡1580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
9ÉÊ¤Î¤ª¤Ð¤ó¤¶¤¤¤È¥«¥ìー½Ð½Á¤Î¥¹ー¥×¥«¥ìー
ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤¿ÏÂÉ÷¤Î¥«¥ìー½Ð½Á¤ò¤«¤±¤Æ¥¹ー¥×¥«¥ìー¤È¤·¤Æ
12ÉÊ¤Î¤ª¤Ð¤ó¤¶¤¤¤È¥«¥ìー½Ð½Á¤Î¥¹ー¥×¥«¥ìー¡¡1980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
9ÉÊ¤Î¤ª¤Ð¤ó¤¶¤¤¤Ë¥¿¥ó¥É¥êー¥Á¥¥ó¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹¼Ñ¶Ì»Ò¡¦¥Ñ¥¯¥Áー¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡Ö12ÉÊ¤Î¤ª¤Ð¤ó¤¶¤¤¤È¥«¥ìー½Ð½Á¤Î¥¹ー¥×¥«¥ìー¡×
ËÌÀÝ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¸¦µæ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2013Ç¯¤ËÂçºå¡¦Ì§ÌÌ¤ÇÃÏ¸µ¤Î¥Óー¥ë¤ä¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Î©¤Á°û¤ß¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ³«¶È¡£
2017Ç¯¤è¤ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ËÆÃ²½¤·¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¤â¤Ã¤ÈÆü¾ï¤Ë¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÆü¡¹¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Ì§ÌÌ¥Óー¥ë¤ò»Ï¤á¡¢½ý¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤ËËÜÍèÇÑ´þ¤µ¤ì¤ëÍ®»Ò¤ä»³Ü¥¤Ê¤É¤òÇÀ²È¤µ¤ó¤«¤éÇã¤¤¼è¤ê¡ÖÍ®»Ò¥½ー¥»ー¥¸¡×¡Ö»³Ü¥¥½ー¥»ー¥¸¡×¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥³ー¥é¡×¤Ê¤ÉÃÏ¸µ³èÀ²½¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì§ÌÌ¥Óー¥ë¤ÏËèÆü5¼ï¤òÃ®À¸¤ÇÄó¶¡
ÃÏ¸µ¤ÎÍ®»Ò¤ò»È¤Ã¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥³ー¥é
ÃÏ¸µ¤ÎÍ®»Ò¤È»³Ü¥¤ò»È¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½ー¥»ー¥¸
¿ô¼ïÎà¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¥é¥¤¥à¤¬¹á¤ë¥ª¥È¥Ê¤Î¥Ö¥ëー¥¸¥ó¥½ー¥À
ËÌÀÝ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¸¦µæ½ê¡¡Å¹ÊÞ¾ðÊó
¢©530-8558
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ3-1-3
¥ë¥¯¥¢¥¤ー¥ìB2
11:00-23:00
ÄêµÙÆü¡§»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë
