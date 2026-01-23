¡ÚK-SEC¡ÛÆÑ¾®ËÒ¹âÀì¤Ë¤Æ¡ÖÆüËÜ¥·ー¥µー¥È¶¨µÄ²ñ ½ÐÁ°¼ø¶È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿
¡¡KOSEN¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶µ°é¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ー¡ÊK-SEC¡§KOSEN Security Educational Center¡Ë¤Î±¿±Ä¹»¤Ç¤¢¤ëÌÚ¹¹ÄÅ¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡ÊÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¡¡¹»Ä¹¡§ÀèÂ¼Î§Íº¡¡°Ê²¼¡ÖÌÚ¹¹ÄÅ¹âÀì¡×¡Ë¤È¹âÃÎ¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡Ê¹âÃÎ¸©Æî¹ñ»Ô¡¡¹»Ä¹¡§¹¾¸ýÃé¿Ã¡Ë¤ÈÆÑ¾®ËÒ¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡ÊËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ»Ô¡¡¹»Ä¹¡§Ä¹Ìî¹îÂ§¡¡°Ê²¼¡ÖÆÑ¾®ËÒ¹âÀì¡×¡Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯1·î13Æü(²Ð)¤ËÆÑ¾®ËÒ¹âÀì¤Ë¤Æ¡ÖÆüËÜ¥·ー¥µー¥È¶¨µÄ²ñ ½ÐÁ°¼ø¶È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ½ÐÁ°¼ø¶È¤Î³µÍ×
¡¡ËÜ¼ø¶È¤Ï¡¢¾ðÊó·Ï³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢CSIRT(¥·ー¥µー¥È¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëºÝ¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¥Áー¥à)¤Î¹½ÃÛ¤ä±é½¬¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾ðÊó·Ï³ØÀ¸¤¬»ý¤Ä¤Ù¤¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥¹¥¥ë¤ä¥Áー¥à¥ïー¥¯¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¡¢¶µ°÷¤Î¸¦ïÓ¤äÏ¢·È¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯ÅÙ½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¹Ö»Õ¤Ë¤ÏÆüËÜ¥·ー¥µー¥È¶¨µÄ²ñ¤«¤é6Ì¾¤Î¸½Ìò¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬ÆÑ¾®ËÒ¹âÀì¤ËÍèË¬¤·¡¢¾ðÊó²Ê³Ø¡¦¹©³Ø·Ï 4Ç¯À¸35Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¡¢CSIRT¤Î¹½ÃÛ¤ä¥Üー¥É¥²ー¥à¤òÄÌ¤·¤¿¼ÂÁ©¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÖºÂ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÁ°¼ø¶È¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ËÜ½ÐÁ°¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¹âÀì¤«¤é¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¶µ°é¤Ë´Ø¤ï¤ëÀèÀ¸¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤ËÆüËÜ¥·ー¥µー¥È¶¨µÄ²ñ¤è¤ê¡¢¡ÖCSIRT¤È¤Ï¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëºÂ³Ø¹ÖµÁ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÁÈ¿¥Æâ¤Ç¤ÎCSIRT¤ÎÌò³ä¡¢ÁÈ¿¥´Ö¤ò·ë¤ó¤ÀCSIRT¤Î¾ðÊóÏ¢·È¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤òÍý²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ïµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¶µ°é¤Î½ÅÍ×À¤¬·«¤êÊÖ¤·ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢³ØÀ¸6¿Í¡ÜÆüËÜ¥·ー¥µー¥È¶¨µÄ²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー1¿Í¤Ç¥Æー¥Ö¥ë¤ò°Ï¤ß¡¢NCA¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥Üー¥É¥²ー¥à¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¥²ー¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¥Üー¥É¥²ー¥à¤Ç¡¢CSIRT¤Î¥Áー¥à¤òÊ£¿ôÇ¯¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¥²ー¥à¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃÄê¤Î¥Þ¥¹¤Ë»ß¤Þ¤ë¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤ë¡¢¤Þ¤¿´ë¶È¤Ç¤¢¤ë½Õ¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´°À®ÅÙ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤â¼ÂºÝ¤Î»öÎã¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤òÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£³ØÀ¸Â¦¤«¤é¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¼ÖºÂ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÊý¡¹¤¬¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×¤òÄó¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö³ØÀ¸¤Î°Õ¼±¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¡×¤ò³Ø¤Ó¡¢³ØÀ¸Â¦¤«¤é¤â¼ÂºÝ¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤«¤é¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤±¤ë¤è¤¤µ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1·î14Æü¤ÏNCA¤«¤éNCA¿Íºà°éÀ®¥ïー¥¥ó¥°¥°¥ëー¥×¤¬¼¹É®¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¶µ²Ê½ñ ( https://www.amazon.co.jp/dp/B0D1JHYFLZ/ ) ¤¬´óÂ£¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ï»²²Ã¤·¤¿¹âÀì¤ÎÀèÀ¸Êý¤Ë¤âÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸¤Î´¶ÁÛ
¡¡°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Öº£²ó¤Î¹ÖµÁÆâ¤ÇCSIRT¤ÎÌò³ä¤ä¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷¤Ë¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿Íºà°éÀ®¥²ー¥à¤Ç¤Ï½¸ÃÄ¤Ë¤Ï°ì¿Í¤ÎÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Íºà¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£¼ÖºÂ¤Ç¤ÏÉáÃÊÊ¹¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¸Ä¿Í¾ðÊóÏ³±Ì¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¸å¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë²óÅú¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡×
¡Ö¥²ー¥à·Á¼°¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¼°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢³Ú¤·¤¯»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥ëー¥ë¤Ê¤É¤ÎÉÔÌÀÅÀ¤¬Â¿¤¯¡¢Íý²ò¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Ï¡¢¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥²ー¥à¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºÂÃÌ²ñ¤Ç¤Ï³ØÀ¸¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÀè¤Ë²óÅú¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥àー¥º¤ËÊ¹¤¤¿¤¤ÆâÍÆ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤Á¤é¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤â²÷¤¯²óÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¿¤á¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×
¡¡º£¸å¤â¡¢¹ñÎ©¹âÅùÀìÌç³Ø¹»µ¡¹½¤Ç¤Ï¡¢K-SEC¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¹ñÎ©¹âÀì¤Ç¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶µ°é¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
NCA¿Íºà°éÀ®WGºîÀ®¤Î¥Üー¥É¥²ー¥à¤ÎÍÍ»Ò
ÆÑ¾®ËÒ¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡1Ç¯À¸¤ÏÀìÌçÊ¬Ìî¤òÌä¤ï¤º³ØµéÊÔÀ®¤ò¹Ô¤¤¡¢2Ç¯À¸¤«¤é¤ÏÅÅµ¤ÅÅ»Ò¡¢µ¡³£¡¢´Ä¶¡¢²½³Ø¡¢¾ðÊó ¤Ê¤É¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£4Ç¯À¸¤«¤é¤Ï¡¢¹©³ØÅªÃÎ¼±¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤¿¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥³ー¥¹¤âÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ICT¥¹¥¥ë¤ò¤â¤Á¡¢½ÀÆð¤Ç»ëÌî¤Î¹¤¤¼¡À¤Âå·¿µ»½Ñ¼Ô¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½¼¼Â¤·¤¿¿ôÍý¡¦¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦AI¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤òÁ´³ØÀ¸¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë»º¶È¤äÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤ÎÀ½Â¤¸½¾ì¤Ç¼ÂÁ©Åªµ»½Ñ¼Ô¤È¤Ê¤ë¿Íºà°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¾ðÊó¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹·Ï¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡ÆÑ¾®ËÒ¹âÀì¡¡³°´Ñ
¡Ú³Ø¹»³µÍ×¡Û
³Ø¹»Ì¾¡§ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñÎ©¹âÅùÀìÌç³Ø¹»µ¡¹½¡¡ÆÑ¾®ËÒ¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»
½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ»Ô»ú¶Ó²¬443ÈÖÃÏ
ÂåÉ½¼Ô¡§Ä¹Ìî ¹îÂ§
ÀßÎ©¡§1964Ç¯
URL¡§https://www.tomakomai-ct.ac.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡¦¹âÅù¶µ°éµ¡´Ø
ÌÚ¹¹ÄÅ¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÌÚ¹¹ÄÅ¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¤Ï¡¢1967Ç¯¤ËÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¹ñÎ©¹âÀìÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌó58Ç¯´Ö¤ÇËÜ²ÊÂ´¶ÈÀ¸¤Ï8510Ì¾¡¢Àì¹¶²Ê½¤Î»À¸¤Ï769Ì¾¤Ë¾å¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÎÎ°è¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¹»¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤è¤ê¡¢Éý¹¤¤¶µÍÜ¤ò´ðËÜ¤È¤·¡¢¹ñºÝÅª»ëÌî¤ò»ý¤Á¡¢¼«¤é¹Í¤¨·èÃÇ¤¹¤ëÈ½ÃÇÎÏ¡¢¼«¤é¹©É×¤·¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÂ¤¤ê½Ð¤¹ÁÏÂ¤ÎÏ¡¢¼«¤é¤Î¿®Ç°¤Ë´ð¤Å¤º¤Æñ¤Ë¤â¶þ¤»¤º¿ë¹Ô¤¹¤ë¼Â¹ÔÎÏ¤Î»°¤Ä¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿ÁÏÂ¤Åª¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤Î¿Íºà¤ÎÍÜÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢·ò¹¯¤Ê¿ÈÂÎ¤ÈÀº¿À¡¢Ë¤«¤Ê¾ðÁà¤òÇÝ¤¤¡¢³ÆÀìÌç¤Î²Ê³Øµ»½ÑÈ¯Å¸¤ÈÀ®²Ì¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ëÍýÏÀ¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ë³èÌö¤¹¤ë¼ÂÁ©Åªµ»½Ñ¼Ô¤Î°éÀ®¶µ°é¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡£
ÌÚ¹¹ÄÅ¹âÀì¡¡³°´Ñ
¡Ú³Ø¹»³µÍ×¡Û
³Ø¹»Ì¾¡§ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñÎ©¹âÅùÀìÌç³Ø¹»µ¡¹½¡¡ÌÚ¹¹ÄÅ¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»
½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»ÔÀ¶¸«ÂæÅì2-11-1
¹»Ä¹¡§ÀèÂ¼¡¡Î§Íº
ÀßÎ©¡§1967Ç¯
URL¡§https://www.kisarazu.ac.jp
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡¦¹âÅù¶µ°éµ¡´Ø
KOSEN¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶µ°é¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ー¡ÊK-SEC¡§KOSEN Security Educational Center¡Ë¡¡
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¹âÀì¤Î¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶µ°é¤ò¤µ¤é¤Ë¹âÅÙ²½¤·¡¢°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥µ¥¤¥Ðー¶õ´Ö¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶õ´Ö¤¬Í»¹ç¤·¤¿¼Ò²ñ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹âÀìµ¡¹½ËÜÉô¤ËKOSEN¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶µ°é¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ー¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢ÌÚ¹¹ÄÅ¹âÀì¤È¹âÃÎ¹âÀì¤¬±¿±Ä¹»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KOSEN¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶µ°é¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ー ( https://k-sec.kisarazu.ac.jp/ )