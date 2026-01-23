¡ÚÅìµþÅÔÈþ½Ñ´Û¡Û³«´Û100¼þÇ¯µÇ°¡ÖÀ¤³¦¤ò¤Ò¤é¤¯ ¥¢ー¥È¤Î¤È¤Ó¤é¡× - ¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤ª¤è¤Ó¥á¥Ã¥»ー¥¸È¯É½¤Î¤ªÃÎ¤é¤» -
¡¡ÅìµþÅÔÈþ½Ñ´Û¤Ï¡¢³«´Û100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¡ÖÀ¤³¦¤ò¤Ò¤é¤¯ ¥¢ー¥È¤Î¤È¤Ó¤é¡×¤ª¤è¤Ó¡¢
³«´Û100¼þÇ¯¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1926¡ÊÂçÀµ15¡ËÇ¯¡¢ÆüËÜ½é¤Î¸øÎ©Èþ½Ñ´Û¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿Åö´Û¤Ï¡¢·Ý½Ñ²È¤ÎºîÉÊÈ¯É½¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÌ¾ÉÊ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥¢ー¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¡¹¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢100Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³«´Û100¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Åö´Û¤Ï¡¢ÁÏÀß¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¼Â¶È²È¡¦º´Æ£·ÄÂÀÏº¤Î¡Ö¿Í¡¹¤¬¤è¤êÎÉ¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥¢ー¥È¤Ø¤ÎÆþ¸ý¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅìµþÅÔÈþ½Ñ´Û³«´Û100¼þÇ¯µÇ°¤ò´§¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌÅ¸¤ÎÂè°ìÃÆ¡Ö¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó³¨²è¡¡ËÌ²¤¤Î¸÷¡¢Æü¾ï¤Î¤«¤¬¤ä¤¡×Å¸¤Ï¡¢1·î27Æü¤Ë³«Ëë¡£2026¡ÊÎáÏÂ8¡ËÇ¯ÅÙ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Å¸Í÷²ñ¡¢¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ä³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÇ°»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¿ï»þ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶ÅìµþÅÔÈþ½Ñ´Û³«´Û100¼þÇ¯µÇ°ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.tobikan.jp/100th/
¡¡¤Ê¤ª¡¢³«´Û100¼þÇ¯¥á¥Ã¥»ー¥¸Á´Ê¸¤Ï¡¢²¼µ¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÅìµþÅÔÈþ½Ñ´Û³«´Û100¼þÇ¯¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ä
¡¡2026¡ÊÎáÏÂ8¡ËÇ¯¡¢ÅìµþÅÔÈþ½Ñ´Û¤Ï³«´Û100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Åö´Û¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤Ï¡¢¶å½£¤Î¼Â¶È²È¡¦º´Æ£·ÄÂÀÏº¡Ê1868-1940¡Ë¤ÎÂ¿³Û¤Î´óÉÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÃº¶È¤ÇÆÀ¤¿ºâ¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯Äó¶¡¤·¡¢1926¡ÊÂçÀµ15¡ËÇ¯¡¢¤ï¤¬¹ñ½é¤Î¸øÎ©Èþ½Ñ´Û¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º´Æ£¤ÏÈþ½Ñ´Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º¤µç¼Ô¤ÎµßºÑ¤ä³Ø¹»ÀßÎ©¡¢¿©À¸³è¡¦ÇÀÂ¼¤Î²þÁ±¡¢½÷»Ò¶µ°é¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¡¢¿Í¡¹¤¬¡Ö¤è¤êÎÉ¤¯À¸¤¤ë¡×¤¿¤á¤Î³èÆ°¤Ë»äºâ¤ÎÂ¿¤¯¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤¬Ë¾¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢º£Æü¤Ç¤¤¤¦¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡×¤Î¼Â¸½¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀº¿À¤³¤½¡¢Åö´Û¤¬¼õ¤±·Ñ¤°¤Ù¤»ÈÌ¿¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2012¡ÊÊ¿À®24¡ËÇ¯¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ËºÝ¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥¢ー¥È¤Ø¤ÎÆþ¸ý¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¿¨¤ì¡¢¼«¸Ê¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢À¤³¦¤È¤Îå«¤¬¿¼¤Þ¤ë¡ÖÁÏÂ¤¤È¶¦À¸¤Î¾ì¡á¥¢ー¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¤òÃÛ¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÀ¸¤¤ëÎÈ¤È¤·¤Æ¤Î¥¢ー¥È¡×¤È½Ð²ñ¤¦¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¿´¤Î¤æ¤¿¤«¤µ¤Îµò¤ê½ê¡×¤ò¤á¤¶¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é10Í¾Ç¯¡¢¿Í´Ö¤ÎÉ½¸½¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Ä¤Ä¡¢¿Í¤ÈºîÉÊ¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ÁÏÂ¤Åª¤Ê»þ´Ö¤¬°é¤Þ¤ì¤ë¾ì¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤è¤ë´ë²èÅ¸¤ä¥¢ー¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤Ï¤Þ¤ÀÆ»È¾¤Ð¤Ë¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡21À¤µª¤Î¼Ò²ñ¤Ï100Ç¯Á°¤È¤ÏÂç¤¤¯»Ñ¤òÊÑ¤¨¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÏÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ¤³¦¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¡¢¿Í¡¹¤ÎÊ¬ÃÇ¤â¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£Êª¼ÁÅª¤ÊË¤«¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¹¬Ê¡¤ÏÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤º¡¢À¸¤¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î³Î¤«¤Ê»Ù¤¨¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¢ー¥È¤³¤½¤¬¡Ö¤è¤êÎÉ¤¯À¸¤¤ë¡×¤¿¤á¤Î³Î¤«¤Ê»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Ø¤Î¿®Íê¤ò°é¤ß¡¢´õË¾¤òÅô¤·¡¢º¤Æñ¤Ê»þÂå¤Ë¤âÀ¤³¦¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥¢ー¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡º´Æ£·ÄÂÀÏº¤Î¡Ö´ê¤¤¡×¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¥¢ー¥È¤Ø¤ÎÆþ¸ý¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÀ¸¤¤ëÎÈ¤È¤·¤Æ¤Î¥¢ー¥È¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼Â´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ëÈþ½Ñ´Û¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÊâ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
