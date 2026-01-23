¥¢¥á¥ê¥«No.1¥¹¥¦¥£ー¥È¥íー¥ë¡ÖKING¡ìS HAWAIIAN¡×¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î¿Íµ¤¥Ùー¥«¥êー¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÆó»Ò¶ÌÀî¥»¥ì¥¯¥È¥Ùー¥«¥êー2026¡×¤Ë½é½ÐÅ¹
¡¡ÆüËÜ¤ØËÜ³Ê¾åÎ¦¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«No.1*¿Íµ¤¥¹¥¦¥£ー¥È¥íー¥ë¡ÖKING¡ÇS HAWAIIAN¡Ê¥¥ó¥°¥¹¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖKING¡ÇS HAWAIIAN¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÁ´¹ñ¤Î¿Íµ¤¥Ùー¥«¥êー¤ä¥Ñ¥ó¤Î¤ª¶¡Ìó30Å¹ÊÞ¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÆó»Ò¶ÌÀî¥»¥ì¥¯¥È¥Ùー¥«¥êー2026¡×¤Ë½é½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆó»Ò¶ÌÀî¥»¥ì¥¯¥È¥Ùー¥«¥êー¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê
¡¡¡ÖKING¡ÇS HAWAIIAN¡×¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿´Å¤ß¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«No.1¤Î¥¹¥¦¥£ー¥È¥íー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ø¤ÎËÜ³Ê¾åÎ¦°ÊÍè¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¡¦¥¹¥¦¥£ー¥È¥íー¥ë¡×¤È¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢Á´¹ñ¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥Ùー¥«¥êー¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡ÖÆó»Ò¶ÌÀî¥»¥ì¥¯¥È¥Ùー¥«¥êー2026¡×¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Èー¥êー¤Ë¹â¤¤´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢½ÐÅ¹¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¤¤¤¿¤À¤¯±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ñ¥ó°¦¹¥²È¤¬½¸¤Þ¤ëÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¡È¥Ë¥³¥¿¥Þ¡É¤È¤¤¤¦ÃÏ¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤â¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ÖKING¡ÇS HAWAIIAN¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄ¾ÀÜ¤ªÆÏ¤±¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Âî¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Ñ¥ó¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡¡º£²ó¤Î½é½ÐÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖKING¡ÇS HAWAIIAN¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸Þ´¶¤ÇÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ë3¤Ä¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1. ¡Ö¶Ã¤¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤µ¡×¤òÂÎ¸³¤¹¤ë»î¿©Äó¶¡
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¡¦¥¹¥¦¥£ー¥È¥íー¥ë¡×¤Î»î¿©¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï²¿¤â¤Ä¤±¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢°ì¸ý¿©¤Ù¤ì¤ÐÎº¤Ë¤Ê¤ë¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ë¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2. ¡ÖÆó»Ò¶ÌÀî¥»¥ì¥¯¥È¥Ùー¥«¥êー2026¸ÂÄê¡×ÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ËÜ²ñ¾ì¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÄí¤Ç¤Î¥·¥§¥¢¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¥¹¥¦¥£ー¥È¥íー¥ë¡Ê12¸ÄÆþ¤ê¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ë¡¢KING¡ÇS HAWAIIAN¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤¹¡£
3. ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÊâ¤à¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø¤Î¶¨ÎÏ
´ü´ÖÃæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤³¤É¤â¥Ñ¥ó¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Ø¡¢KING¡ÇS HAWAIIAN¤Î¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ª»ÒÍÍ¤¿¤Á¤¬¥Ñ¥ó¤Î¤ªÇã¤¤¤â¤Î¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÍýÇ°¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥¢¥í¥Ï¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡×¤È¡¢¥Ñ¥ó¤¬·Ò¤°¾Ð´é¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥ì¥¯¥È¥Ùー¥«¥êー¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦È¬Âå·ÃÈþ»ÒÍÍ ¥³¥á¥ó¥È
¥Ï¥ï¥¤¤Î¥Ñ¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¥ó¥°¥¹¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¤Î¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥¹¥¦¥£ー¥È¥íー¥ë(¥Ïー¥È)
¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤¤¿Ì£¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢Êë¤é¤·¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
»ä¤â¥Ï¥ï¥¤ÂÚºßÃæ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ê¡¢Ä«¿©¤Ë¤â·Ú¤¤¿©»ö¤Ë¤â¡¢Ã¯¤«¤È°Ï¤à¿©Âî¤Ë¤â¼«Á³¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Î¤³¤Î¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤Î¶õµ¤¤½¤Î¤â¤Î¡£
¤³¤Î¥¹¥¦¥£ー¥È¥íー¥ë¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤½¤Î´Å¤µ¤È¸ý¤É¤±¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤º¡¢ÆüËÜ¤Ø¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤Û¤É¡£Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¡¢¡È¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡É¥Ñ¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ò¤È¸ý¤Ç¹¤¬¤ë¥Ð¥¿ー¤Î¥³¥¯¤È¤Û¤Î¤«¤Ê´Å¤ß¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥ß¥ë¥ー¤µ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ñ¥óÊ¸²½¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¾×·â¤Ç¡¢º£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥¥ó¥°¥¹¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¤¬2025Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¾åÎ¦¡ª
Ä¹Ç¯¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â¤³¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¿Ì£¤ò¡¢»ä¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¡ÖÆó»Ò¶ÌÀî¥»¥ì¥¯¥È¥Ùー¥«¥êー2026¡×¤Ç¾Ò²ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ï¤º¢ö
¤Þ¤À¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥¹¥¦¥£ー¥È¥íー¥ë¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤é¤¤Ã¤È¥Ï¥ï¥¤¤ÎÉ÷¤È¤È¤â¤Ë¤³¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
<¡ÖÆó»Ò¶ÌÀî¥»¥ì¥¯¥È¥Ùー¥«¥êー2026¡×³«ºÅ¾ðÊó>
¡¦³«ºÅÆüÄø¡§2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î·×3Æü´Ö
¡¦³«ºÅ»þ´Ö¡§11:00～18:00¡Ê¢¨¥Ùー¥«¥êー¥¨¥ê¥¢¤Î¤ß12:00～18:00¡Ë
¡¦²ñ¾ì¡§Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º ¥¬¥ì¥ê¥¢¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ÌÀî2-21-1¡Ë
¡¦½ÐÅ¹¿ô¡§Ìó30Å¹ÊÞ
¡¦¼çºÅ¡§¥»¥ì¥¯¥È¥Ùー¥«¥êー¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¦³ô¼°²ñ¼Òatrio¡Ë
¡¦¶¨ÎÏ¡§Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈURL¡§https://www.rise.sc/eventnews/detail/?cd=001305
¢£¡Ö¥¹¥é¥¤¥Àー¡ÊSlider¡Ë¡×¤È¤Ï
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢KING¡ÇS HAWAIIAN¤È¸À¤¨¤Ð¥¹¥é¥¤¥Àー¡ÊSlider¡Ë¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤ÉÄêÈÖ¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¤¥¹¥¦¥£ー¥È¥íー¥ë¤ò¥Ð¥ó¥º¤Ê¤É¤ËÍÑ¤¤¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¿©ºà¤ò¶´¤à¤À¤±¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤ä¥Ç¥¶ー¥È¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¡£ËÜ¹ñ¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤â600¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¥·¥Ô¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤Þ¤µ¤ËÌµ¸ÂÂç¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥¹¥é¥¤¥Àー¡×¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖKING¡ÇS HAWAIIAN¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖKING¡ÇS HAWAIIAN¡×¤Ï¡¢1950Ç¯¤Ë¥Ï¥ï¥¤½£¥Ò¥í¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿¥Ùー¥«¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÅÁÅý¤Î¥ì¥·¥Ô¤È¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¡¦¥¹¥¦¥£ー¥È¥íー¥ë¤Ï¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ê´Å¤ß¤È¡¢Ã¯¤È¤Ç¤âÊ¬¤±¹ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍèÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡È¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Ö¥ì¥Ã¥É¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Á´ÅÚ¤ÇºÇ¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥¹¥¦¥£ー¥È¥íー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÄí¤Î¿©Âî¤«¤é¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥·ー¥ó¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆüËÜÈÇ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.kingshawaiian.jp/
¡¦InstagramÆüËÜ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.instagram.com/kingshawaiianjp/
¡¦FacebookÆüËÜ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.facebook.com/KingsHawaiianJapan
¡¦XÆüËÜ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/kingshawaiianjp
