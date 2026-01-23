KLab¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óµÚ¤Ó¥´ー¥ë¥É¤ÎÀ¤³¦¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¡¦¥ì¥Ýー¥ÈÂè2¹æ¤òÈ¯´©
KLab³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¿ÅÄÅ¯Ìï¡Ë¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óµÚ¤Ó¥´ー¥ë¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¥ì¥Ýー¥È¤ò¡¢AI¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¼ý½¸¡¦Àººº¡¦Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡ÖKLab with AI BTC¥ì¥Ýー¥È¡×¡¢¡ÖKLab with AI GOLD¥ì¥Ýー¥È¡×¤òÉÔÄê´ü¤ËÈ¯´©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÆü¡¢2026Ç¯1·î¹æ¡ÊÂè2¹æ¡Ë¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
KLab¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óµÚ¤Ó¥´ー¥ë¥É¤ÎÀ¤³¦¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¡¦¥ì¥Ýー¥ÈÂè2¹æ¤òÈ¯´©~BTC»Ô¾ìÅ¸Ë¾¡§Ç¯Á°È¾¤Ï»îÎý¤Î»þ¡¢¸åÈ¾¤ÏÎ®Æ°À¤ÎÉü³è~~ ³Æ¼Ò¤¬¶â²Á³ÊÍ½Â¬¤òÁê¼¡¤¤¤Ç¾åÊý½¤Àµ¡¢¼¡¤Ê¤ëÈôÌö¤Ø ~
KLab with AI¡¡BTC¥ì¥Ýー¥È:
https://www.klab.com/klabgames/strategy/KLab_AI_BTC_2026Jan.pdf
KLab with AI¡¡GOLD¥ì¥Ýー¥È:
https://www.klab.com/klabgames/strategy/KLab_AI_Gold_2026Jan.pdf
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¡ÖKLab with AI BTC¥ì¥Ýー¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Î¼è°·¹â¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¶âÍ»µ¡´Ø¤ª¤è¤ÓÄ´ººµ¡´Ø¤¬È¯É½¤¹¤ë¥ì¥Ýー¥È¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Fidelity Digital Assets¡¢J.P. Morgan¡¢Standard Chartered¡¢Galaxy Research¡¢Grayscale¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦¤Î¼çÍ×¤Ê¶âÍ»µ¡´Ø¤ª¤è¤ÓÄ´ººµ¡´Ø¤¬2025Ç¯Ëö¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¤Î¥ì¥Ýー¥È¡¢¤ª¤è¤ÓÃøÌ¾¤Ê¥Þ¥¯¥í¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÌÖÍåÅª¤Ë¼ý½¸¡¦Àººº¤·¡¢¤½¤ÎÏÀµò¤ÈÍ½Â¬¤òÂÎ·Ï²½¤·¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤ÎºöÄê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥ì¥Ýー¥È¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯1·î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó»Ô¾ìÅ¸Ë¾¡§Á°È¾¤Ï»îÎý¤Î»þ¡¢¸åÈ¾¤ÏÎ®Æ°À¤ÎÉü³è
°Ê²¼¡ÖKLab with AI BTC¥ì¥Ýー¥È(https://www.klab.com/klabgames/strategy/KLab_AI_BTC_2026Jan.pdf)¡×¤è¤êÈ´¿è
- 2026Ç¯Á°È¾¡Ê»îÎý¤Î»þ¡Ë:ÆÃÄ§: ¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É´ØÀÇÌäÂê¤äÆüËÜ¤Î¶âÍø¾å¾º¤Ë¤è¤ëÎ®Æ°À¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Â³¤¯¡£²Á³ÊÆ°¸þ: 90,000¥É¥ë¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¡¢Fidelity¤¬Í½Â¬¤¹¤ë65,000¥É¥ë～75,000¥É¥ë¤Î¥µ¥Ýー¥È¥¾ー¥ó¤ò»î¤¹Å¸³«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¡ÖÇ¦ÂÑ¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î½ª¤ï¤ê¡×¤ò³Î¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÍýÅª¤ÊÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
- 2026Ç¯¸åÈ¾¡ÊÎ®Æ°À¤ÎÉü³è¡Ë:ÆÃÄ§: ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤Î¸ºÂ®¤äÃÏÀ¯³ØÅª¥³¥¹¥È¤ÎÁýÂç¤Ë¤è¤ê¡¢FRB¤¬´ËÏÂ¤ËÅ¾¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó½àÈ÷¡ÊSBR¡Ë¤Î¼Â±¿ÍÑ¤¬¶ñÂÎ²½¤¹¤ë¡£²Á³ÊÆ°¸þ: ËÉÙ¤Ê¥É¥ëÎ®Æ°À¤¬»Ô¾ì¤ËÌá¤ê¡¢ETF¤òÄÌ¤¸¤¿µ¡´ØÅê»ñ²È¤ÎÇã¤¤¤¬²ÃÂ®¡£Arthur Hayes»á¤Î¥·¥Ê¥ê¥ªÄÌ¤ê¡¢Á°²ó¤Î¹âÃÍ¡Ê126,000¥É¥ë¡Ë¤òÃ¥´Ô¤·¡¢20Ëü¥É¥ëÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹¥È¥ì¥ó¥É¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¥ì¥Ýー¥È¤ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£
³Æ¼Ò¤¬¶â²Á³ÊÍ½Â¬¤òÁê¼¡¤¤¤Ç¾åÊý½¤Àµ¡¢¼¡¤Ê¤ëÈôÌö¤Ø
°Ê²¼¡ÖKLab with AI GOLD¥ì¥Ýー¥È(https://www.klab.com/klabgames/strategy/KLab_AI_Gold_2026Jan.pdf)¡×¤è¤êÈ´¿è
´ðËÜ¥·¥Ê¥ê¥ª¡§¡ÖºâÀ¯Í¥°Ì¡ÊFiscal Dominance¡Ë¡×¤Î¾ïÂÖ²½
ÊÆ¹ñ¡Ê¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥ÉÇã¼ý¡¦¹ñÆâ»º¶ÈÊÝ¸î¡Ë¤âÆüËÜ¡Ê¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¡Ë¤â¡¢ºâÀ¯µ¬Î§¤è¤ê¤â¹ñ²ÈÀïÎ¬¤ä¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤Ë´ð¤Å¤¯ºâÀ¯½ÐÆ°¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡ÖºâÀ¯Í¥°Ì¡×¤Î»þÂå¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÄ¹´üÅª¤Ë¤ÏË¡ÄêÄÌ²ß¤Î¹ØÇãÎÏÄã²¼¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¡Ë¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥»¥Ã¥ÈÊÌ¿ä¾©¥¹¥¿¥ó¥¹
¶â¡ÊGold¡Ë¡§¡Ú¶¯¤¤¥ªー¥Ðー¥¦¥§¥¤¥È¡Û
ÀïÎ¬: ¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¹ç°Õ¤Ë¤è¤ë°ì»þÅª¤Ê²Á³ÊÄ´À°¡Ê4,780ÉÕ¶á¡Ë¤Ï¡¢Àä¹¥¤ÎÇã¤¤¾ì¤Ç¤¹¡£¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Î5,400¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢ÄÌ²ßÉÔ°Â¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¤Î¸½¼ÂÅª¤ÊÅþÃ£ÅÀ¤Ç¤¹¡£±ß·ú¤Æ¤Ç¤Ï¡¢±ß°Â¿Ê¹Ô¤Î¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤È¤·¤Æ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î³Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
KLab¤Î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óµÚ¤Ó¥´ー¥ë¥É¤ÎÄÉ²Ã¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óµÚ¤Ó¥´ー¥ë¥É¤ÎÄÉ²Ã¹ØÆþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡Ê1·î22Æü¡Ë(https://www.klab.com/jp/press/release/2026/0122/post_92.html)
¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¡¦¥´ー¥ë¥É¡¦¥È¥ì¥¸¥ã¥êーÀïÎ¬¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥é¥¤¥É
https://www.klab.com/klabgames/strategy/DualGoldTreasury_slide.pdf
¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー
https://www.klab.com/klabgames/strategy/DualGoldTreasury.pdf