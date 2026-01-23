¥¯¥ìー¥óºî¶È°ÂÁ´»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤¬NETIS¤Ë¤ÆVEÉ¾²Á¤ò¼èÆÀ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥×¥È¥ë¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÝËÜ¹À»Ö¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¯¥ìー¥óºî¶È°ÂÁ´»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤¬¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬±¿±Ä¤¹¤ëNETIS¡Ê¿·µ»½Ñ¾ðÊóÄó¶¡¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢VEÉ¾²Á¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎVEÉ¾²Á¼èÆÀ¤Ï¡¢ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼ÂºÝ¤Î¹©»ö¸½¾ì¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢°ÂÁ´À¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëµ»½Ñ¤È¤·¤ÆÍ¸úÀ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥×¥È¥ë¤Ïº£¸å¤â¡¢¼ÂºÝ¤Î±¿ÍÑ¸½¾ì¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²þÎÉ¡¦µ¡Ç½³È½¼¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¥¯¥ìー¥óºî¶È¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´À¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¯¥ìー¥óºî¶È°ÂÁ´»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³µÍ×
ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥¯¥ìー¥ó¥Öー¥àÀèÃ¼¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¥¹¥Æ¥ì¥ª¥«¥á¥é¤Þ¤¿¤ÏÃ±´ã¥«¥á¥é¤È¡¢AI¤Ë¤è¤ëÇ§¼±µ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Äß¤ê²Ù¤ª¤è¤Óºî¶È°÷¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÇÄ°®¡¦Í½Â¬¤·¡¢´í¸±¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¤ÆÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤¦¡¢¥¯¥ìー¥óºî¶È¸þ¤±¤Î°ÂÁ´»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¡¢¥¯¥ìー¥óºî¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÄß¤ê²Ù¤Î´Æ»ë¤Ï¡¢Í¶Æ³°÷¤Ë¤è¤ëÌÜ»ë³ÎÇ§¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤Ë¤è¤ë´Æ»ë¤òÊä´°¤¹¤ë°ÂÁ´´Æ»ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»à³Ñ¤ä¸«Íî¤È¤·¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¤ò¿Þ¤ê¡¢¤è¤ê°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤¥¯¥ìー¥óºî¶È¤Î¼Â¸½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥¯¥ìー¥óºî¶È¤Î°ÂÁ´À¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¹©»ö¸½¾ì¤ÇºÎÍÑ¡¦³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯¤Î¥ê¥êー¥¹°Ê¹ß¡¢50°Ê¾å¤Î¸½¾ì¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£NETIS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NETIS¡Ê¿·µ»½Ñ¾ðÊóÄó¶¡¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¿·µ»½Ñ¤Î³èÍÑÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ç¤¹¡£Ì±´Ö´ë¶È¤Ê¤É¤¬³«È¯¤·¤¿¿·µ»½Ñ¤ò¸ø¶¦¹©»ö¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢È¯Ãí¼Ô¤ª¤è¤Ó»Ü¹©¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·µ»½Ñ¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NETISÅÐÏ¿µ»½Ñ¤Ï¡¢¸ø¶¦¹©»ö¤ÎÉÊ¼Á³ÎÊÝ¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¡¦³èÍÑ¤Îµ¡²ñ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ü¹©¼Ô¤¬³èÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Æþ»¥»þ¤ª¤è¤Ó¹©»ö¸å¤ÎÈ¯Ãí¼Ô¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¤Ç¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢NETIS¤ÏÃ±¤Ê¤ëµ»½ÑÅÐÏ¿¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼Â¹©»ö¤Ç¤Î³èÍÑ¼ÂÀÓ¤ä¸ú²Ì¸¡¾Ú¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ¾²Á¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ëÅÀ¤Ë¤âÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ VEÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÉ¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡§°ÂÁ´À¡Ë
VEÉ¾²Á¤Ï¡¢NETIS¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¿·µ»½Ñ¤Î¤¦¤Á¡¢¼ÂºÝ¤Î¹©»ö¸½¾ì¤Ç¤Î³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ü¹©À¤ä°ÂÁ´ÀÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¸úÀ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿µ»½Ñ¤ËÉÕ¤µ¤ì¤ë¶èÊ¬¤Ç¤¹¡£NETIS¤Ç¤Ï¡¢³èÍÑ¼ÂÀÓ¤ä¸ú²Ì¸¡¾Ú¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡ÖVE¡×¡ÖVR¡×¤Î¶èÊ¬¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢VE¤Ï·ÑÂ³Ä´ºº¤òÍ×¤·¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤ËÃ£¤·¤¿µ»½Ñ¡¢VR¤Ï°ú¤Â³¤¸ú²Ì¸¡¾Ú¤¬É¬Í×¤Êµ»½Ñ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢
¡¦»Ü¹©²Õ½ê¤ª¤è¤ÓÄß¤ê²Ù¼þÊÕ¤Î¾õ¶·¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÇ§¼±¤Ç¤¤ëÅÀ
¡¦AI¤Ë¤è¤ë´í¸±Í½Â¬¤ÈÃí°Õ´µ¯µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ
¤Ë¤è¤ê¡¢Í¶Æ³°÷¤ÎÌÜ»ë³ÎÇ§¤òÊä´°¤¹¤ë°ÂÁ´´Æ»ë¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¥¯¥ìー¥óºî¶ÈÃæ¤ÎÀÜ¿¨»ö¸Î¤ä¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¨¥éー¤Î¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´À¸þ¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢VEÉ¾²Á¼èÆÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ NETISÅÐÏ¿¾ðÊó
¡öµ»½ÑÌ¾¾Î¡§¥¯¥ìー¥óºî¶È°ÂÁ´»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à
¡öÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡§QS-220019-VE
¡öNETIS·ÇºÜ¥Úー¥¸¡§https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/details?regNo=QS-220019
¢£À½ÉÊ¾ðÊó
¡öÀ½ÉÊ¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§https://www.optowl.com/products/sensing/crane.html
¡ö¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Úー¥¸¡§https://www.optowl.com/products/sensing/crane/contact/index.html
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥×¥È¥ë
ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è¿·±ÉÄ®16-1
ÂåÉ½¼Ô¡§ÃÝËÜ ¹À»Ö
»ñËÜ¶â¡§350É´Ëü±ß
URL¡§https://www.optowl.com/