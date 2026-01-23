»Ò¤É¤â¸þ¤±¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óÊª»ñ¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¬¥¶¤Ø¡¡¤ª¤â¤Á¤ã¤äÉ®µÍÑ¶ñ¤Ê¤É¡¡¥æ¥Ë¥»¥Õ»öÌ³¶É¼¡Ä¹¡ÖÍ·¤Ó¤ÏÆü¾ï¤ò¼è¤êÌá¤¹¼êÃÊ¡× ¡Ú¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Û
¥¬¥¶¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î»Ù±ç¤Î¤¿¤á¡¢¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¥¥Ã¥È¤È ECD¡ÊEarly Childhood Development¡áÆýÍÄ»ù´ü¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£¡Ë¥¥Ã¥È¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¥æ¥Ë¥»¥Õ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ê¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡¢2026Ç¯1·î22Æü»£±Æ¡Ë (C) UNICEF/UNI933613/El Baba
¡Ú2026Ç¯1·î22Æü¡¡¥¬¥¶¡Ê¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡ËÈ¯¡Û
2Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ©¸Â¤ò·Ð¤Æ¡¢¥æ¥Ë¥»¥Õ¡Ê¹ñÏ¢»ùÆ¸´ð¶â¡Ë¤Ï¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¥¥Ã¥È¤ò¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ØÈÂÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¥¥Ã¥È¤Ï¥Üー¥ë¤äÆìÄ·¤Ó¡¢¥Ñ¥º¥ë¡¢¤ª¤Þ¤Þ¤´¤È¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤äÉ®µÍÑ¶ñ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë»Ù±çÊª»ñ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø¤Ó¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡Êº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÎÏ¡Ë¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£1·î15Æü°Ê¹ß¡¢5,168¥»¥Ã¥È¤Î¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¥¥Ã¥È¤¬Æ±ÃÏ¶è¤ËÈÂÆþ¤µ¤ì¡¢1,000¿Í¤Î¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤à¡¢37Ëü5,000¿Í°Ê¾å¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£½µ¥¬¥¶¤òË¬Ìä¤·¡¢¥æ¥Ë¥»¥Õ¤Î¿ÍÆ»»Ù±ç³èÆ°¤ÈÊª»ñ¶¡µë¤òÅý³ç¤¹¤ë»öÌ³¶É¼¡Ä¹¤Î¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ð¥ó¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¬¥¶¤ò´Þ¤àÀ¤³¦Ãæ¤ÎÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Í·¤Ó¤Ï¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸À¸ìÇ½ÎÏ¡¢±¿Æ°Ç½ÎÏ¡¢ÌäÂê²ò·èÇ½ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñÅª¤ä¾ð½ïÅª¤Ê¥¹¥¥ë¤ò°é¤à¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ·¤Ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÊª»ñ¤Ï¡¢´íµ¡Åª¾õ¶·²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Æü¾ï¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢´¶¾ð¤òÉ½¸½¤·¡¢³Ø¤Ó¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë°ÂÁ´¤ÇÃá½ø¤¢¤ë¶õ´Ö¤ÎÁÏ½Ð¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¤³¤½¡¢33Ëü6,000¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ø¤Ó¤ËÉ¬Í×¤ÊºÇ¤â´ðËÜÅª¤Ê»ñºà¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¶µ°é¤ª¤è¤ÓÆýÍÄ»ù´ü¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£ ¡ÊECD¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤½¤ÎÂ¾Á´¤Æ¤ÎÊª»ñ¤ò¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¥¬¥¶¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£
¥Îー¥È¡¢±ôÉ®¡¢¾Ã¤·¥´¥à¡¢¥¯¥ì¥è¥ó¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¤³¤ì¤é¤Î»ñºà¤Ï¡¢Ç¯Îð¤äÈ¯Ã£ÃÊ³¬¤Ë±þ¤¸¤¿³èÆ°¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»²²Ã¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ÍÜ°é¼Ô¤ä¶µ°é¼Ô¤ÎÌò¤Ë¤âÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÈ¯Ã£¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢ÊÝ¸î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´Ä¶¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥¬¥¶¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Îº®Íð¤äÀä¤¨´Ö¤Ê¤¤ÀäË¾¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢³Ø¤Ó¤ÈÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¬¥¶ÃÏ¶è¥Ç¥ë¥Ð¥é¥Ï¤Ç¡¢¡Ö¹ñºÝ¾ã³²¼Ô¥Çー¡×¤Î¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ê¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡¢2026Ç¯1·î15Æü»£±Æ¡Ë (C) UNICEF/UNI929744/Eleyan
