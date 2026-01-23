À¤³¦Ãæ¤Î¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¥É¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ª 1942¡×¡¡Åìµþ¤Ç¡ÈNISEKO¥«¥¯¥Æ¥ë¥¦¥£ー¥¯¡É¤ò³«ºÅ¡¢¥Ë¥»¥³È¯¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êーÂÎ¸³¤¬ÅÔ¿´¤Ë¾åÎ¦¡ª
À¤³¦ 180 °Ê¾å¤Î¹ñ¡¹¤Ç¼òÎà¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë±Ñ¹ñÂç¼ê¼òÂ¤´ë¶È¥Ç¥£¥¢¥¸¥ª¼Ò¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¥Ç¥£¥¢¥¸¥ª ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Î¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Æ¥ー¥é¡Ö¥É¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ª 1942¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·îÃæ½Ü¤«¤é3·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥É¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ª ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖDon Julio 1942 NISEKO¥«¥¯¥Æ¥ë¥¦¥£ー¥¯in TOKYO¡×¤òÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥É¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ª 1942¡×¤Ï¡¢ËèÅß¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦¥Ë¥»¥³¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅ¸³«¤·¡¢¶õ´Ö±é½Ð¤ä¥«¥¯¥Æ¥ëÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¥Ë¥»¥³¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î»ÜÀß¤ä°û¿©Å¹¤È¤âÏ¢Æ°¤·¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤ò¹¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¥Ë¥»¥³¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÅìµþ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë½é¤Î»î¤ß¡£ºÇ¹âÊö¥¹¥Îー¥ê¥¾ー¥È¡¦¥Ë¥»¥³¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¸ÂÄê¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¡¢¡Ö¥É¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ª 1942¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÔÆâ¤Î¸·Áª¤µ¤ì¤¿Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£
¢¨Åìµþ°Ê³°¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ËÜ´ë²è¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÚDon Julio 1942 NISEKO¥«¥¯¥Æ¥ë¥¦¥£ー¥¯in TOKYO¡¡³µÍ×¡Û
¢£´ü´Ö: 2026Ç¯2·îÃæ½Ü～3·î¾å½Ü
¢£¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§
- TWELVE GARDENS BAR & GRILLhttps://twelvegardens.tokyo/(ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä1-8-1ÀÖºä¥¤¥ó¥¿ー¥·¥Æ¥£ーAIR 1F)
- ¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹
https://benjaminsteakhouse.jp¡¡
¡¦Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹µªÈø°æÄ®Å¹¡¡(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®1-3 Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹µªÈø°æÄ®4F)¡¦ÅìµþÏ»ËÜÌÚÅ¹
¡¡(ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ7-14-4 ¥ì¥àÏ»ËÜÌÚ¥Ó¥ë B1F)¡¦µþÅÔÅ¹
¡¡(µþÅÔ»ÔÃæµþ¶èÅìÆ¶±¡ÄÌ¶Ó¾®Ï©²¼¥ëºåÅì²°Ä®660-1)
¡¦£Ë£É£Ô£Ô£ÅÂçºåÅ¹
¡¡(ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ3-2-2 £Ë£É£Ô£Ô£ÅÂçºå 5F)
- THE UPPER¡Ê¥¢¥Ã¥Ñー¡Ëhttps://the-upper.jp/¡¡
(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-3-4´Ý¤ÎÆâ¥Æ¥é¥¹ 10F)
¢¨Å¹Æâ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÏTWELVE GARDENS BAR & GRILL¤ª¤è¤Ó¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹ Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹µªÈø°æÄ®Å¹¤Î2Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥«¥¯¥Æ¥ëÄó¶¡¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆâÍÆ¡§¥Ë¥»¥³¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÎÄó¶¡¡Ê£¶¼ïÎà¡Ë
¥Ë¥»¥³¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥«¥¯¥Æ¥ë¡õ¥¦¥¤¥¹¥ー¥Ðー¡ÖToshiro's Bar¡×¤Î¥ªー¥Êー¡¦¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¡¡¸Í¾ë Î¼µª»á¤¬¥Ë¥»¥³¤ÎÅß·Ê¿§¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¡£¥Ë¥»¥³¤Î¼«Á³¡¢»þ´Ö¤Î°Ü¤í¤¤¡¢ÀÅ¤±¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿6ÇÕ¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ç¡¢Í¼Êë¤ì¤«¤éÌë¡¢¿¼Àã¡¢¼Â¤ê¤ÎÂçÃÏ¡¢Åß¤Î¸÷¤Ø¤ÈÂ³¤¯¥Ë¥»¥³¤Î¾ð·Ê¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ª 1942¤Î±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¡¢¥Ë¥»¥³¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿´¶À¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¼Â»Ü´ü´Ö¤ª¤è¤ÓÄó¶¡¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£±. Sunset of YOTEI
ÍÓÄý»³¤ËÄÀ¤àÍ¼¾Æ¤±¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¡£
¥É¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ª 1942¤ÎË§½æ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡¢¥Þ¥é¥¹¥ー¥Î¤È¥¢¥Þー¥í¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¡¢¥ì¥â¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤ò½Å¤Í¡¢¥ì¥Ã¥É¥Á¥§¥êー¤Ç¥Ë¥»¥³¤Î¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¤ÎÍ¾±¤¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£².YUKIKABE¡ÊÀãÊÉ¡Ë1942
¥Ë¥»¥³¤ÎÅß¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÖÀãÊÉ¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¥É¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ª 1942¤ò¼´¤ËÉ½¸½¤·¤¿°ìÇÕ¡£
¥¢¥¬¥Ù¥·¥í¥Ã¥×¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤È¥é¥¤¥à¤Î¥·¥ãー¥×¤Ê»ÀÌ£¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»»º»³¥ï¥µ¥Ó¤È¥ÁÊâ¼è¤ì¥½¥ë¥È¤Î»É·ã¤¬¡¢Îä¤¿¤µ¤È¥¹¥âー¥ー¤ÊÍ¾±¤¤òÅº¤¨¤ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£
£³. NISEKO Powder Berry
¥Ñ¥¦¥Àー¥·¥å¥¬ー¤È¥É¥é¥¤¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¤òÀã¤Î¤è¤¦¤Ë½Å¤Í¡¢¿·Àã¤¬¹ß¤êÀÑ¤â¤ë¥Ë¥»¥³¤Î¥Ñ¥¦¥Àー¥¹¥Îー¤ò¥Ù¥êー¤Î¹á¤ê¤È¤È¤â¤ËÉ½¸½¡£¥É¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ª ¥ì¥Ý¥µ¥É¤ÎÃ®¹á¤Ë¡¢¥«¥·¥¹¤È¥ì¥â¥ó¤Î»ÀÌ£¡¢È¯¹Ú¥¸¥ó¥¸¥ãー¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¤Î±ü¹Ô¤¤¢¤ëÉ÷Ì£¤¬Ä´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£´. Golden Corn Kernel
ËÌ³¤Æ»¤ÎÂçÃÏ¤¬°é¤à¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤Î´Å¤ß¤È¼Â¤ê¤Îµ¨Àá¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¡£
¥É¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ª ¥ì¥Ý¥µ¥É¤Ë¹á¤Ð¤·¤¤¥³ー¥óÃã¤È¥¢¥¬¥Ù¥·¥í¥Ã¥×¤Î´Å¤ß¤ò½Å¤Í¡¢¥¢¥ó¥´¥¹¥Á¥å¥é¥Ó¥¿ー¥º¤¬Á´ÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¤Þ¤¹¡£¥Ðー¥Êー¤ÇßÕ¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥È¥³ー¥ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£µ. Silent Snow Chai
Àã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿¥Ë¥»¥³¤ÎÀÅ¤«¤ÊÌë¤òÉ½¸½¤·¤¿°ìÇÕ¡£
¥É¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ª ¥Ö¥é¥ó¥³¤Î¥¯¥ê¥¢¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡¢¥ß¥ó¥È¤È¥é¥¤¥à¤ÎÀ¶ÎÃ´¶¡¢È¯¹Ú¥¸¥ó¥¸¥ãー¥Á¥ã¥¤¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ç¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿²¹¤â¤ê¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£¶. Winter Lantern
¥°¥é¥¹¤ÎÄì¤ËÄÀ¤á¤¿¥°¥ì¥Ê¥Ç¥ó¥·¥í¥Ã¥×¤Ç¡¢Àã·Ê¿§¤ÎÃæ¤ËÅô¤ë¥é¥ó¥¿¥ó¤ÎÅô¤òÉ½¸½¡£
¥É¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ª ¥Ö¥é¥ó¥³¤Ë¥¢¥Ú¥íー¥ë¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤È¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÃã¤Î¹á¤ê¡¢¥Ô¥ó¥¯¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤ò½Å¤Í¤¿°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
¢£TOSHIRO¡ÇS BAR ¥ªー¥Êー¡¦¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー ¸Í¾ë Î¼µª¡ÊAkinori Toshiro¡Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
TOSHIRO¡ÇS BAR¡Ê¥È¥·¥íー¥º¥Ðー¡Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¥²¥¹¥È¤¬½¸¤Þ¤ë¥¹¥ー¥ê¥¾ー¥È¡¦¥Ë¥»¥³¤Ç11Ç¯´Ö±Ä¶È¤¹¤ëËÜ³Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¥Ðー¡£
1979Ç¯»¥ËÚÀ¸¤Þ¤ì¡£µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë»¥ËÚ¤Î¥á¥¤¥ó¥Ðー¡ÖCROSS VAULT¡×¤Î¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£2014Ç¯¤Ë³ØÀ¸»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÎºÊ¡¢ÍÛ»Ò»á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ë¥»¥³¡¦¥Ò¥é¥Õ¥¨¥ê¥¢¤Ë¡ÖTOSHIRO¡ÇS BAR¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡£¡Öµ»½Ñ¤ÈÌ£¡×¤òÃ´¤¦Î¼µª»á¤È¡¢¡Ö²¹¤«¤Ê¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡×¤òÃ´¤¦ÍÛ»Ò»á¤ÎÉ×ÉØ¤Ç±Ä¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤Ï¥Ë¥»¥³¾øÎ¯½ê¥ª¥Û¥í¥¸¥ó¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ー¤ò2Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¡Ö»³¿é¥Ë¥»¥³¡×Æâ¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£º£Ç¯¤â¡Ö¥É¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ª 1942¡×¤¬À¤³¦ºÇ¹âÊö¥¹¥Îー¥ê¥¾ー¥È¡¦¥Ë¥»¥³¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¡¥Æ¥ó¥È·¿ POP UP BAR¡ÖSNOW LODGE¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê³«ºÅ
ËÌ³¤Æ»¡¦¥Ë¥»¥³¤Î¥Ò¥é¥Õºä¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î±£¤ì²È¤È¤·¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ðー¤ò¥ªー¥×¥ó¡£¥Æ¥ó¥È¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¦¥¹¥Èー¥ó¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤Î¶õ´Ö¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Î¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢Ìë´Ö¤Ï¸÷¤êµ±¤¯¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Î®ÌÚ¤ä¥°¥êー¥ó¡¢¼êºî¤ê¤Î³×À½¥¢¥¬¥Ù¥â¥Áー¥Õ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ë¥»¥³¤Î¹â»³´Ä¶¤È¥É¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ª¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢Í×ÁÇ¤È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢¥É¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ª¤Î¥Æ¥ー¥é¤È¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¨¥¹¥±ー¥×ÂÎ¸³¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯Æ±ÍÍ¡¢¥Ë¥»¥³¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥È°Ê³°¤Ë¤â15²Õ½ê°Ê¾å¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢¥É¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ª¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¥¨ー¥¹¥´¥ó¥É¥é»³Äº±Ø¼Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥óNEST813¤ä¡¢7¤Ä¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥Õ¥í¥¢¤¬ÆÃÄ§¤ÎPhoenix Niseko¤Ê¤É¤¬¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥É¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ª 1942 ¥Æ¥ó¥È·¿ POP UP BAR¡ÖSNOW LODGE¡×³µÍ×¡Û
¢£´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î～2026Ç¯2·î²¼½Ü
¢£¾ì½ê¡§ËÌ³¤Æ»°ºÅÄ·´¶æÃÎ°ÂÄ® ¥Ò¥é¥Õºä
¢£Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¢£¡Ö¥É¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ª 1942¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥É¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ª 1942¡×¤Ï¥Æ¥ー¥é³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥É¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ª¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤Î¡¢¥Æ¥ー¥éÀ¸»º³«»Ï60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥¢¥Í¥Û¥Æ¥ー¥é¡£
Ìó5～7Ç¯¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤¿¥Ö¥ëー¥¢¥¬¥Ù¤ò70»þ´Ö°Ê¾å¤«¤±¤Æ¾ø¤·¡¢2～2.5Ç¯½ÏÀ®¤µ¤»¤¿¥ê¥¥Ã¥É¤Ï¡¢¥Ðー¥Ü¥óÃ®Í³Íè¤Î¥Ð¥Ë¥é¤ä¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¹á¤ê¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¦¥Ê¥Ã¥Ä¡¦¥³ー¥Òー¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¡¢Ë¤«¤ÇÊ£»¨¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶ÈÇ¯¤ò´§¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥á¥¥·¥³À¸¤Þ¤ì¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Æ¥ー¥é¤Ç¤¹¡£
¢£À¤³¦No.1*¥Æ¥ー¥é¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥É¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥É¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ª¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ー¥é³¦¤Î¿¿¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥É¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ª¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤¬¡ÈºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¥Æ¥ー¥é¡É¤òÄÉ¤¤µá¤á´°À®¤µ¤»¤¿¡¢¥á¥¥·¥³À¸¤Þ¤ì¤Î¥¹ー¥Ñー¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Æ¥ー¥é¤Ç¤¹¡£³ÊÊÌ¤Ê¡Ö¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¼êºî¶È¤Ë¤è¤ë¥¢¥¬¥ÙºÏÇÝ¤«¤éºÇ½ªÅª¤ÊÃ®¤Ç¤Î½ÏÀ®¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢Á´¹©Äø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ËÆþÇ°¤ÊÃí°Õ¤¬Ê§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2002Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Æ¥ー¥é¡¢¡Ö¥É¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ª 1942¡×¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢º£¤Ç¤ÏÀ¤³¦No.1*¥Æ¥ー¥é¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*2024 IWSR Agave-based spirits¤Ë´ð¤Å¤¯ÈÎÇä¶â³Û
¢£¥É¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ª¤ÎÁÛ¤¤¡ÖPOR AMOR-°¦¤ò¡¢¸ý¤Ë¤·¤è¤¦-¡×
¡Ö¥É¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ª¡×¤ÏÁÏ¶È¼Ô¥É¥ó¡¦¥Õ¥ê¥ª¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤Î¥Æ¥ー¥é¤Å¤¯¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ë°µÅÝÅª¤Ê¡È°¦¡É¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤Î¾ðÇ®¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¤½¤Î°¦¤ò¹¤²Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¡ÖPOR AMOR-°¦¤ò¡¢¸ý¤Ë¤·¤è¤¦-¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÚDRINKiQ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Ç¥£¥¢¥¸¥ª ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï2030Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¤³¦¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¿ä¿Ê¤ÎÂ¾¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¦¥É¥ê¥ó¥¥ó¥°¤Î·¼È¯¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Å¬Àµ°û¼ò¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ä¡¢¤ª¼ò¤ÎÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëWeb¥µ¥¤¥È¡ÖDRINKiQ¡×¤ò¸ø³«Ãæ¡£
https://www.drinkiq.com/ja-jp/
¤ª¼ò¤Ï20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡£°û¼ò±¿Å¾¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¼ò¤ÏÅ¬ÎÌ¤ò¡£Ç¥¿±Ãæ¡¦¼øÆý´ü¤Î°û¼ò¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°û¤ó¤À¸å¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡£