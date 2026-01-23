1/31¡¢2/1 ¤Ë¡¢B¥êー¥° Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¥Ûー¥à¥²ー¥à¡ÖSocioFuture ¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä SASEBO THANKS GAME¡×³«ºÅ
SocioFuture³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ¿û¸¶ ¾´É§/°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1 ·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¿2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE B1 À¾ÃÏ¶è½êÂ°¤ÎÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤Î¥Ûー¥à¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¢¥êー¥Ê¡ÊÄ¹ºê¸©Ä¹ºê»Ô¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Åö¼Ò¶¨»¿¤Î¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥²ー¥à¡ÖSocioFuture¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä SASEBO THANKS GAME¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°èÁÏÀ¸³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥ÖÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤ò±þ±ç¤·¡¢Ä¹ºê¸©¤ÎÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤Î¼ñ»Ý¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤Åö¼Ò¤¬¶¨»¿¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤Î²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Ï¡¢Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤ÈÅö¼Ò¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤ÎÀßÃÖ¤Î¤Û¤«¡¢´ÑÀï¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë±þ±ç¥°¥Ã¥º¤ÎÌµÎÁÇÛÉÛ¤Ê¤É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤Ê¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¤¼Ò²ñ¤Ë¡£¡É¼Ò²ñ¤Ë¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡É¡×¤ò»ÈÌ¿¤Ë·Ç¤²¡¢¶âÍ»¡¦¹ÔÀ¯¡¦·ò¹¯¤Î 3 Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤éÉý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹ºê¸©¤Ç¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ëº´À¤ÊÝ»Ô¤Ë½é¤á¤Æ¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò³«Àß¤·¤Æ¤«¤é¡¢½çÄ´¤Ë»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï 2 Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢2026 Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹ºê¸©¤Ë 2 µòÅÀÌÜ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò³«Àß¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¶âÍ»¡¦¹ÔÀ¯¡¦·ò¹¯Ê¬Ìî¤Î AX¡¦DX¤ò¤è¤ê¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤Î³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ÛÍÑ³ÈÂç¤ä AX¡¦DX¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ä¹ºê¸©¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾︓SocioFuture ¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä SASEBO THANKS GAME
Æü »þ¡¡¡¡ ︓2026 Ç¯ 1 ·î 31 Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¿2 ·î 1 Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ ¾ì¡¡¡¡ ︓¢©850-0046 Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»Ô¹¬Ä® 7-1¡ÖÄ¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£Æâ¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¢¥êー¥Ê(https://www.nagasakistadiumcity.com/access/)¡×
¥¢ ¥¯ ¥» ¥¹︓JR Ä¹ºê±Ø ÅÌÊâÌó 10 Ê¬ ¡¦JR ±º¾å±Ø ÅÌÊâÌó£¸Ê¬
U R L¡¡¡¡ ︓https://www.velca.jp/lp/game_20260131_20260201/
¡ÚÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤È¤Î¥³¥é¥Ü±þ±ç¥°¥Ã¥º¡Û
ÅöÆü¤Ï¡¢¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Íè¾ì¼Ô¤Ë°ìÁØ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤ÈÅö¼Ò¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ò´ë²è¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥«ー
Íè¾ì¼ÔÁ´°÷¤ËÌµÎÁÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»î¹ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë±þ±ç¤Ë¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þ¥Õ¥éー¥¿¥ª¥ë
»î¹ç¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ð¥ë¤Ë¤Ï¡¢Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖVELC¡×¤è¤ê¡¢²ñ¾ìÆâ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÅê¤²¹þ¤ß¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¸ÂÄê¥Þ¥Õ¥éー¥¿¥ª¥ë¤ò³ÆÆü 10 Ëç¤º¤ÄÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡Ú´ØÏ¢¾ðÊó¡Û
Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌóÄù·ë
¡¡https://www.scft.co.jp/news/0qyy7l5-6sl
¡¦¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE B1 À¾ÃÏ¶è½êÂ°¡ÖÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¡×
¡¡https://www.velca.jp/
¡¦SocioFuture ³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡https://www.scft.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
SocioFuture ³ô¼°²ñ¼Ò ¿Í»öÁíÌ³ËÜÉô ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó&¥Ê¥ì¥Ã¥¸Éô ¹Êó²Ý
TEL︓03-5405-1262¡¡mail︓mls_koho@scft.co.jp¡¡¢¨Ê¿Æü¸áÁ° 9 »þ¤«¤é¸á¸å 5 »þ 30 Ê¬
¡ö ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£