¡Ú¥°¥é¥ó¥Ç¥å¥ªÎ©Àî¡Û2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥êー ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ñー¥¯ ¿¹¤Î¼ê·Ý²°¤µ¤ó～¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～¡×³«ºÅ¡ª
¡¡¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÅìÆüËÜ¾¦¶È³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐ¹õÍÛ°ì¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß¥°¥é¥ó¥Ç¥å¥ªÎ©Àî¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤Ç¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥êー ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ñー¥¯ ¿¹¤Î¼ê·Ý²°¤µ¤ó～¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¡×¤È¡È¼ê¤Å¤¯¤ê¡É¤Î³Ú¤·¤µ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢¸ÂÄê¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×´ë²è¤Ç¤¹¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤ÏËèÆü¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¤¯¤¸¡×¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿¡¢½µËö¤Ï¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î¤ªÍÎÉþ¤òºî¤ë¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥êー´ØÏ¢»ÜÀß¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤ä¿¹¤Î¼ê·Ý²°¤µ¤ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó2026ÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¸«¤ë :
https://www.granduo.jp/tachikawa/valentine/
¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥êー ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ñー¥¯ ¿¹¤Î¼ê·Ý²°¤µ¤ó～¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～¡×¼Â»Ü³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï19:00¤Þ¤Ç
¾ì½ê¡§1F 45RÁ°¡¡¢¨¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï1FÌÚ¤â¤ì¤Ó¹¾ì
¡¡1. ¿¹¤Î¼ê·Ý²°¤µ¤ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥¥Ã¥È
¡¡¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î¤ªÍÎÉþ¤ä¾®Êª¤¬ºî¤ì¤ë¡Ö¿¹¤Î¼ê·Ý²°¤µ¤ó¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥¥Ã¥È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À²¼µ¥¹¥¤ー¥Ä¥â¥Áー¥Õ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤Û¤«Âç¿Íµ¤¤Î¥¥Ã¥È¤òÂ¿¼ï¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÎÇä¥¥Ã¥ÈÎã¡ä
¡¦¥¹¥¤ー¥Ä¥³¥¹¥Á¥åー¥à
¡¦¥ë¥Óー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
¡¦¥¥ã¥é¥á¥ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
¡¦¥«¥Ã¥×¥±ー¥¥Ý¥±¥Ã¥È
¡¦¥«¥é¥Õ¥ë¥«¥Ã¥×¥±ー¥¥Ý¥±¥Ã¥È
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¡2. ¿¹¤Î¼ê·Ý²°¤µ¤ó ¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¡¡¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡È¤Ä¤¯¤ë³Ú¤·¤µ¡É¤È¤È¤â¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¤Î¤ª²È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏºàÎÁ¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤´¼«Âð¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÀ©ºî¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¡Ö¥¹¥¤ー¥Ä¥³¥¹¥Á¥åー¥à ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¿¤¤¤Á¤´¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤Ç¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÁõ¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¤¤Ï¤¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¿Í·Á¤Ä¤¡£
ÎÁ¶â¡§1¤Ä 1,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¿Í·Á¤Ä¤
2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¡Ö¥¥é¥¥é¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡Ë¡×
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤¬ÊÂ¤ó¤À¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤ä¤ªÉô²°¤ÎÁõ¾þ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
ÎÁ¶â¡§1¤Ä 2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¿Í·Á¤Ä¤
¤Þ¤¿¡¢¾åµ°Ê³°¤ÎÆüÄø¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥¹¥Úー¥¹¤òÌµÎÁ³«Êü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
É¬Í×¤ÊÆ»¶ñ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¥¥Ã¥È¤ò¼«Í³¤ËºîÀ½¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡3. ¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¤¯¤¸
¡¡Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¤¯¤¸¡×¤ò¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæËèÆü³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÞÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Á¥§ー¥ó-¤¤¤Á¤´-¡×¤Ê¤É¡¢¤É¤Î¾Þ¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤´ÍèÅ¹¤ÎµÇ°¤ä¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª³Ú¤·¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÎÁ¶â¡§1²ó 800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡¢¼ÂºÝ¤Î¾ÞÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡¡4. ¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¾¦ÉÊ
¡¡ËÜ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥êー´ØÏ¢»ÜÀß¤Ç¤·¤«¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤âÂ¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¡ß¥Ç¥ë¥ì¥¤ ¥é¥Æ¥Í¥³¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡õ¥Ï¥¹¥ー¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó -¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥·¥ç¥³¥é-¡×¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É·¿¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬¿Íµ¤¤Î¥Ç¥ë¥ì¥¤¡£¤½¤ó¤Ê¥Ç¥ë¥ì¥¤¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É·¿¤Î¥·¥ç¥³¥é¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥É¥ì¥¹¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ú¥¢¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡¡5. ¤ªÇã¤¤¾å¤²¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¡¢¤ªÇã¤¤¾å¤²¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹ç·×10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¡Û
¡Ö¥±ー¥¤Î¤¯¤ë¤Þ¡Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨¿Í·Á¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó
¢¨£±²ñ·×¤Ë¤Ä¤£±ÅÀ¤Þ¤Ç
¡Ú¹ç·×2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë¡Û
¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¡Ê¥é¥ó¥À¥àÁ´£³¼ï¡Ë¤ò£±Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨£±²ñ·×¤Ë¤Ä¤£±ÊÁ£±Ëç¤Þ¤Ç
¡Ú¿¹¤Î¼ê·Ý²°¤µ¤ó¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥¥Ã¥È£±ÅÀ¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë¡Û
¡Ö¿¹¤Î¼ê·Ý²°¤µ¤ó4¼þÇ¯µÇ°¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡×¤ò£±Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨1²ñ·×¤Ë¤Ä¤3Ëç¤Þ¤Ç
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¤¯¤¸¤Ï¤ªÇã¤¤¾å¤²¶â³Û²Ã»»ÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó2026ÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¸«¤ë :
https://www.granduo.jp/tachikawa/valentine/
¡¡¥°¥é¥ó¥Ç¥å¥ªÎ©Àî
Ì¾¾Î¡§¥°¥é¥ó¥Ç¥å¥ªÎ©Àî ¡¿ GRANDUO TACHIKAWA
½êºßÃÏ¡§¢©190-8554¡¡ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¼ÆºêÄ®3-2-1
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐ¹õ¡¡ÍÛ°ì
±¿±Ä¡§ ¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÅìÆüËÜ¾¦¶È³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò
¥ªー¥×¥óÆü¡§ 1999Ç¯4·î18Æü
Å¹ÊÞ¿ô¡§143Å¹ÊÞ¡Ê2026Ç¯1·î»þÅÀ¡Ë
¸òÄÌ¡§JRÎ©Àî±ØÄ¾·ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§¥·¥ç¥Ã¥× 10:00～20:30¡ÊÆüÍË¡¦½ËÆü¤Ï20:00¤Þ¤Ç¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó 11:00～22:00
¥°¥é¥ó¥Ç¥å¥ªÎ©Àî ¸ø¼°HP :
https://www.granduo.jp/tachikawa/
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥°¥é¥ó¥Ç¥å¥ªÎ©Àî¸ø¼°HPÆâ¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¢¨·ÇºÜ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¢Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹