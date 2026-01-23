¡Ú¹ç·×170Ì¾ÍÍ¤´¾·ÂÔ¡Û¡ÖÊõÄÍ²Î·àÀ±ÁÈ¡×¥È¥Ã¥×¥¹¥¿ー ¶Ç ÀéÀ±¤µ¤ó½Ð±é¡¢´äÃ«»º¶ÈÂßÀÚ¸ø±é¡ÊÅìµþ¡Ë¾·ÂÔ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê³«»Ï¡ª
´äÃ«»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå¡¦Åìµþ¡¢¼ÒÄ¹¡§´ÖÅç𥶡¡¢»ñËÜ¶â¡§350²¯±ß¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ëÊõÄÍ²Î·àÃÄ À±ÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿ー ¶Ç ÀéÀ±¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥Óー¥È¡¦¥·¥¢¥¿ー¡ØÎø¤¹¤ëÅ·Æ°Àâ¡Ù-The Wand'rin' Stars-¡×¡Ö¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¥ì¥ô¥åー¡ØDYNAMIC NOVA¡Ù¡×¤ÎÂßÀÚ¸ø±é¤ËºÝ¤·¡¢¤´¾·ÂÔ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸¤ÇÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÀèÃå¤â¤·¤¯¤ÏÃêÁª¤Ç¡¢¹ç·×170Ì¾ÍÍ¤ËÂßÀÚ¸ø±é¤Î¤´¾·ÂÔ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸°Ê³°¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
▶¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://www.iwatani-i-collect.com/shop/e/e0128-0223-2026/
1. Áª¤Ù¤ë3¤Ä¤Î¾Þ¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È±þÊç¤Î¼ïÎà¡Ë¤ÈÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡Ö8. ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð¡×¤Þ¤¿¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ÃêÁª¡§¶Ç ÀéÀ±¾Þ ¡ãSÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡ä¡Ê¹ç·×20Ì¾ÍÍ¡Ë
¶Ç ÀéÀ±¤µ¤ó¤ÎÀ±ÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿ー½¢Ç¤¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¾Þ¡ª²¼µ¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤´¹ØÆþ¤Ç¡¢SÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¤òÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅöÁª¼Ô¤Î¤¦¤Á10Ì¾ÍÍ¡ÊÃêÁª¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¶Ç ÀéÀ±¤µ¤ó¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
- ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§
¶Ç ÀéÀ± ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿ー½¢Ç¤µÇ°¥»¥Ã¥È
¡Ö¡ÚÌôÍÑ¡ÛPREMIUM ALALA Ë¢¤Î¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¥½ー¥×¡×¤È¡ÖALALA ¥Þ¥¤¥Ïー¥Ö¡ÊÌôÍÑÆþÍá±Õ¡Ë¡×¤ÎÆÃÊÌ¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏI¡¦II¤Î2¼ïÎà¤«¤é¤ª¹¥¤¤ÊÊý¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡ÃêÁª¡§SÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¾Þ¡Ê¹ç·×10Ì¾ÍÍ¡Ë
²¼µÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ç¡¢SÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¤òÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£2¤Ä¤Î¥³ー¥¹¤«¤é¤ª¹¥¤¤Ê¾¦ÉÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÃêÁª¡Û¥Õ¥¸¥Ê¥³ー¥¹¡Ê¹ç·×5Ì¾ÍÍ¡Ë
- ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¥Õ¥¸¥Ê¥·¥êー¥ºÁ´¾¦ÉÊ¡ÊÃ±ÉÊ¡¦¥»¥Ã¥È´Þ¤à¡¿¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥¥Ã¥È¤Ï½ü¤¯¡Ë
¡ú¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤´¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¡¢´Þ¤Þ¤ì¤ë¾¦ÉÊÅÀ¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡ÖÃêÁª¸¢¡Ê±þÊç¸ý¿ô¡Ë¡×¤¬¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- ÃêÁª¸¢¤Î¥«¥¦¥ó¥ÈÎã¡§
¡¦Ã±ÉÊ1ÉÊ¹ØÆþ¡§ 1¸ý±þÊç
¡¦¡Ö¥Õ¥¸¥Ê ¥â¥¤¥¹¥Á¥ãー¥»¥Ã¥È¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Õ¥¸¥Ê ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¥Û¥ï¥¤¥È 2ÉÊ¡× ¡§ 2¸ý±þÊç
¡¦¡Ö¥Õ¥¸¥Ê¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¥Û¥ï¥¤¥È 4ÉÊ¡×¡§ 4¸ý±þÊç
¡ÚÃêÁª¡Û¥«¥»¥Ã¥È¤³¤ó¤í¡õ¥é¥¤¥Õ¥³ー¥¹¡Ê¹ç·×5Ì¾ÍÍ¡Ë
- ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§
¡¦¡Ö¥«¥»¥Ã¥È¥Õー ¡È¥ß¥Ë¡É¡×¡Ê¥â¥«¡¦¥¤¥¨¥íー¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë
¡¦¡Ö¥«¥»¥Ã¥È¥Õー ¡È¥¹¥ê¥à¡É¡×
¡¦¡ÖóèÈþÎÏ¡Ê¤¹¤Ã¤Ý¤ó¤ß¤ê¤ç¤¯¡Ë¡×
¡¦¡Ö¥Þ¥Ì¥«¥Ï¥Ëー MGO125¡Ü¡×
¡¦¡ÖALALA ÆþÍá¥»¥Ã¥È¡×
¡¦¡ÖALALA ÌôÍÑË¢¤Î¥Ï¥ó¥É¥½ー¥×µÍ¤áÂØ¤¨¥»¥Ã¥È¡×
¢¡ÀèÃå¡§AÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¾Þ¡Ê¹ç·×140Ì¾ÍÍ¡Ë
²¼µÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ç¡¢AÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤â¤ì¤Ê¤¯¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£ÀèÃå½ç¤Î¤¿¤áÄê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Ë¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§
¡Ö¥Õ¥¸¥Ê¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¥Û¥ï¥¤¥È 4ÉÊ¡×¡ÊÆ³Æþ²½¾Ñ¿å¡¦²½¾Ñ¿å¡¦ÈþÍÆ±Õ¡¦¥¯¥êー¥à ³Æ1ËÜ¡Ë
2. ÂßÀÚ¸ø±éÆüÄø¡¦²ñ¾ì- Æü»þ¡§2026Ç¯3·î14¡ÊÅÚ¡Ë¡¡³«¾ì 14¡§30¡¿³«±é 15¡§30
- ²ñ¾ì¡§ÅìµþÊõÄÍ·à¾ì
3. ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö
2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë12¡§00～2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç
4. ±þÊçÊýË¡
¥¤¥ï¥¿¥Ë¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¤¥ï¥¿¥Ë¥¢¥¤¥³¥ì¥¯¥È¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸Æâ¤Î³ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊÀìÍÑ¹ØÆþ¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´´õË¾¤Î¾Þ¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´¹ØÆþ¤ò¤â¤Ã¤Æ±þÊç´°Î»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸¡Û
https://www.iwatani-i-collect.com/shop/e/e0128-0223-2026/
¡ã¤´Ãí°Õ¡ä
- ÀìÍÑ¹ØÆþ¥Úー¥¸°Ê³°¤«¤é¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢±þÊçÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- AÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¾Þ¤ÏÄê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢±þÊç¤òÄù¤áÀÚ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
5. ÅöÁªÈ¯É½¡¦¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷
¡¦ÃêÁª¡Ê¶Ç ÀéÀ±¾Þ¡¢SÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¾Þ³Æ¥³ー¥¹¡Ë¡§¸·Àµ¤Ê¤ë¿³ºº¡¦ÃêÁª¤Î¾å¡¢¸ø±é¤Î1～2½µ´ÖÁ°¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÅöÁªÈ¯É½¤Ë¤«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀèÃå¡ÊAÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¾Þ¡Ë¡§¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þÅÀ¤ÇÅöÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´ÅöÁª¼Ô¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ëºß½»¤ÎÊý¤Ë¸Â¤ë¤â¤Î¤È¤·¡¢¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷Àè¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¸Â¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
6. Ãí°Õ»ö¹à
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤´¾·ÂÔ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢1²ó¤Î¤´±þÊç¤Ë¤Ä¤¤ª°ì¿ÍÍÍÊ¬¡Ê1Ëç¡Ë¤Ç¤¹¡£¥Ú¥¢¤Ç¤Î¤´¾·ÂÔ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¤´¹ØÆþ¸å¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÊÖÉÊ¤ä¡¢¾¦ÉÊ¤Î¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ø¤Î¤´±þÊç¤ÏÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅöÁª¤Î¸¢Íø¡¦¾ÞÉÊ¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È¡¢Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ¡Ë¤ò¥ªー¥¯¥·¥ç¥óÅù¤Ë½ÐÉÊ¤·¤Æ´¹¶â¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î½ÐÉÊÅù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅöÁª¤òÌµ¸ú¤È¤·¡¢¾ÞÉÊ¤ò¤´ÊÖµÑ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î»ö¾Ý¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢±þÊç¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë»öÁ°¤ËÄÌÃÎ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ì»þÅª¤ËÃæÃÇ¤â¤·¤¯¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê±þÊç¼Ô¤¬Èï¤Ã¤¿ÉÔÍø±×¤Þ¤¿¤ÏÂ»³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤¬¸ø±é¤òÃæ»ß¤·¤¿¾ì¹ç
¡ü¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÊÝ¼é¡¢ÅÀ¸¡¡¢ ½¤Íý¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç
¡ü¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È²óÀþ¤ä¥µー¥Ðー¤Î¾ã³²¡¢¤½¤ÎÂ¾¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¾å¤Î¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç
¡üÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎÅ·ºÒÃÏÊÑ¡¢´¶À÷¾É¡¦ÅÁÀ÷ÉÂ¡¢²ÐºÒ¡¢ÄäÅÅ¤½¤ÎÂ¾ÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç
¡ü±¿ÍÑ¾å¤Þ¤¿¤Ïµ»½Ñ¾å¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î·ÑÂ³¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç
¡ü¤½¤ÎÂ¾¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤¬Ãæ»ß¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç
7. ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
´äÃ«»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò ¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0120-182-258
¼õÉÕ»þ´Ö¡§·îÍË～¶âÍË9:00～17:15 ¡ã½ËÆü¡¢Åö¼ÒµÙ¶ÈÆü¤ò½ü¤¯¡ä
8. ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð¡ü¶Ç ÀéÀ± ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿ー½¢Ç¤µÇ°¥»¥Ã¥È¡¡¡ã¡Ö¡ÚÌôÍÑ¡ÛPREMIUM ALALAË¢¤Î¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¥½ー¥×¡×¤È¡Ö¥Þ¥¤¥Ïー¥Ö¡ÊÌôÍÑÆþÍá±Õ¡Ë¡×¤Î¥»¥Ã¥È¡ä
¶Ç ÀéÀ±¤µ¤ó¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿ー½¢Ç¤¤ò½Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡£
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ç¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¡ÚI¡Û¤È¡¢À±ÁÈ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ëー¤Î¡ÚII¡Û¡¢
2¼ïÎà¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡§¡ÚI¡Û
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡§¡ÚII¡Û
¡Ö¡ÚÌôÍÑ¡ÛPREMIUM ALALAË¢¤Î¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¥½ー¥×¡×
¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯Ç§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿ÊÝ¼¾À®Ê¬¤Î¥íー¥º¥Þ¥êー¥¨¥¥¹¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¼êÈ©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥¢¥Ð¥¿ー¤È10¼ïÎà¤Î¥Ïー¥Ö¥¨¥¥¹¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¡£Å·Á³ÀºÌý¤Ë¤è¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¦¥Ã¥Ç¥£¥Ïー¥Ö¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¿´ÃÏ¤è¤¤¹á¤ê¤Ç¡¢´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÍÆ´ï¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖALALA ¥Þ¥¤¥Ïー¥Ö¡ÊÌôÍÑÆþÍá±Õ¡Ë¡×
Å·Á³¥Ñー¥à¥ä¥·ÌýÍ³Íè¤ÎÆþÍá±Õ¤Ç¡¢ÌôÍÑÀ®Ê¬¤¬È©¹Ó¤ì¤ä¼¾¿¾¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¥íー¥º¥Þ¥êー¥¨¥¥¹¤È¥Û¥Û¥ÐÌý¤ÇÈ©¤ò¤·¤Ã¤È¤êÊÝ¼¾¡£¥íー¥º¡õ¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤¬¹á¤ëÆýÇò¿§¤Î¤ªÅò¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö¥Õ¥¸¥Ê¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¥Û¥ï¥¤¥È¡×
¥ß¥Í¥é¥ëËÉÙ¤Ê¡ÖÉÙ»Î¤ÎÍ¯¿å¢¨1¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÌôÍÑÈþÇò²½¾ÑÉÊ¡Ö¥Õ¥¸¥Ê¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤Î¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î¥»¥Ã¥È¡£Æ©ÌÀ´¶¢¨2¤È¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÈþÈ©¤Ø¤ÈÆ³¤¡¢ËèÆü¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
º¸¤«¤é¡¡Æ³Æþ²½¾Ñ¿å¡¦²½¾Ñ¿å¡¦¥¯¥êー¥à¡¦ÈþÍÆ±Õ
¢¨1 ÉÙ»Î¤ÎÍ¯¿å¤È¤ÏÀ®Ê¬É½¼¨Ãæ¤Î¾ï¿å¤Î¤³¤È¡¡¢¨2 ¥¥á¤¬À°¤¦¤³¤È¤ÇÌÀ¤ë¤¯¸«¤¨¤ëÈ©¤Î¤³¤È
ÈþÇò¡§¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¡¢¥·¥ß¡¦¤½¤Ð¤«¤¹¤òËÉ¤°
¡ü¡Ö¥Õ¥¸¥Ê¡×
Å·Á³¥ß¥Í¥é¥ë¤ÈÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬¢¨3¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¤·¤¿¥Õ¥¸¥Ê¥â¥¤¥¹¥Á¥ãー¥íー¥·¥ç¥ó¡Ê²½¾Ñ¿å¡Ë¤È¡¢½á¤¤¤È¥Ï¥ê¤òÄ¹»þ´Ö¼é¤ë¥Õ¥¸¥Ê¥â¥¤¥¹¥Á¥ãー¥¯¥êー¥à¤Î¥»¥Ã¥È¡£È©¤Î±ü¡Ê³Ñ¼ÁÁØ¡Ë¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿»Æ©¢¨4¤·¡¢´¥Áç¤äÇ¯ÎðÈ©¢¨5¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¡£¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿È©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
º¸¤«¤é¡¡¥â¥¤¥¹¥Á¥ãー¥¯¥êー¥à¡¢¥â¥¤¥¹¥Á¥ãー¥íー¥·¥ç¥ó¡Ê²½¾Ñ¿å¡Ë
¢¨3 ÊÝ¼¾À®Ê¬¤È¤·¤ÆÇÛ¹ç¡¡¢¨4 ³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤Ç¡¡¢¨5 Ç¯Îð¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤È©¾õÂÖ¤Î¤³¤È
¡ü¡Ö¥á¥ó¥º¥Õ¥¸¥Ê¡×
¡Ö¥·¥ï²þÁ±¡×¡Ö¥·¥ßÍ½ËÉ¢¨6¡×¡ÖÈ©¤¢¤ìÍ½ËÉ¡×¤Ë¤³¤ì1ËÜ¤Ç¥¢¥×¥íー¥Á¡£2¤Ä¤ÎÌôÍÑÍ¸úÀ®Ê¬¡Ê¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡¢¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À¥¸¥«¥ê¥¦¥à¡Ë¤òÇÛ¹ç¡£Ë»¤·¤¤Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤Ç¤â¡¢Àö´é¸å¤ËÅÉ¤ë¤À¤±¤Ç¤ª¼êÆþ¤ì¤¬´°Î»¤¹¤ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥²¥ë¤Ç¤¹¡£
¢¨6 ¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¡¢¥·¥ß¡¦¤½¤Ð¤«¤¹¤òËÉ¤°
¡ü¡Ö¥«¥»¥Ã¥È¥Õー ¡È¥ß¥Ë¡É¡×¡Ê¥â¥«¡¦¥¤¥¨¥íー¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ä¾¯¿Í¿ô¤Î¿©Âî¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Î¥«¥»¥Ã¥È¤³¤ó¤í¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÆëÀ÷¤à¤ä¤µ¤·¤¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥éー¤Ç¡¢¿©Âî¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö¥«¥»¥Ã¥È¥Õー ¡È¥¹¥ê¥à¡É¡×
¥«¥»¥Ã¥È¥Õー¥·¥êー¥º¤ÎÂåÉ½µ¡¼ï¡ª¤¦¤¹·¿¤Ç¤ªÆé¤ÎÃæ¿È¤¬¸«¤ä¤¹¤¯¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÄêÈÖ¤³¤ó¤í¤Ç¤¹¡£
¡ü¡ÖóèÈþÎÏ¡Ê¤¹¤Ã¤Ý¤ó¤ß¤ê¤ç¤¯¡Ë¡×
¤¹¤Ã¤Ý¤óÊ´Ëö¤Ë²Ã¤¨¡¢¿¢ÊªÀÆý»À¶Ý¤ä¥Ó¥¿¥ß¥ó¤òÇÛ¹ç¤·¤¿±ÉÍÜµ¡Ç½¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£¾®Î³¤Ç°û¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢ËèÆü¤Î¸µµ¤¤È·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ü¡Ö¥Þ¥Ì¥«¥Ï¥Ëー MGO125¡Ü¡×
¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢»º¤ÎÅ·Á³¥Þ¥Ì¥«¥Ï¥Ëー¡£Ìô¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤Ê¤¯¡¢¹õÅü¤Î¤è¤¦¤Ê´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£·ò¹¯°Ý»ý¤äÈþÍÆ¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ü¡ÖALALA ÆþÍá¥»¥Ã¥È¡×¡ã¡ÖALALA ¥Þ¥¤¥Ïー¥Ö¡ÊÌôÍÑÆþÍá±Õ¡Ë¡×¤È¡ÖALALA ¥ê¥»¥ë¥Ïー¥Ö¡×¡Ê¥Ü¥Ç¥£¥½ー¥×¡Ë¤Î2¸Ä¥»¥Ã¥È¡ä
¡ÖALALA ¥Þ¥¤¥Ïー¥Ö¡ÊÌôÍÑÆþÍá±Õ¡Ë¡×
Å·Á³¥Ñー¥à¥ä¥·ÌýÍ³Íè¤ÎÆþÍá±Õ¤Ç¡¢ÌôÍÑÀ®Ê¬¤¬È©¹Ó¤ì¤ä¼¾¿¾¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¥íー¥º¥Þ¥êー¥¨¥¥¹¤È¥Û¥Û¥ÐÌý¤ÇÈ©¤ò¤·¤Ã¤È¤êÊÝ¼¾¡£¥íー¥º¡õ¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤¬¹á¤ëÆýÇò¿§¤Î¤ªÅò¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖALALA ¥ê¥»¥ë¥Ïー¥Ö¡×¡Ê¥Ü¥Ç¥£¥½ー¥×¡Ë
Å·Á³¥Ñー¥à¥ä¥·ÌýÍ³Íè¤Î¥Ü¥Ç¥£¥½ー¥×¡£4¼ï¤Î¥Ïー¥Ö¥¨¥¥¹¤ËÅí¤ÎÍÕ¥¨¥¥¹¤ÈÊÝ¼¾À®Ê¬¤Î¡Ö¥ê¥Ô¥¸¥å¥¢¡×¤òÇÛ¹ç¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÀö¤¤¾å¤²¤Ê¤¬¤é¤¦¤ë¤ª¤¤´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¡¢¤ªÈ©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥½ー¥×¤Ç¤¹¡£
¡ü¡ÖALALA ÌôÍÑË¢¤Î¥Ï¥ó¥É¥½ー¥×µÍ¤áÂØ¤¨¥»¥Ã¥È¡×¡Ú°åÌôÉô³°ÉÊ¡Û¡ã¥Ï¥ó¥É¥½ー¥×ËÜÂÎ¡Ê350mL¡Ë1ËÜ¡¢µÍ¤áÂØ¤¨¥Ñ¥¦¥Á¡Ê850mL¡Ë2¸Ä¤Î¥»¥Ã¥È¡ä
Å·Á³¥Ñー¥à¥ä¥·ÌýÍ³Íè¤Î¼«Á³ÇÉ¥Ï¥ó¥É¥½ー¥×¡£9¼ï¤Î¥Ïー¥Ö¥¨¥¥¹ÇÛ¹ç¤Ç¡¢¼êÈ©¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£