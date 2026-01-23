ÉñÄá¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ëÆÃÊÌ¹Ö±é²ñ¡ÖSpecial Talk in MAIZURU #¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÉñÄá2040¡×¤ò2·î¤Ë³«ºÅ
¡¡2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢ÉñÄá»ÔÁí¹çÊ¸²½²ñ´Û¤Ë¤Æ¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼ÂÁ©¼Ô¤ò¾·¤¤¤¿ÆÃÊÌ¹Ö±é²ñ¡ÖSpecial Talk in MAIZURU #¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÉñÄá2040¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏÊýÅÔ»Ô¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¡¢»ÔÌ±¡¦´ë¶È¡¦¹ÔÀ¯¤¬¶¦¤Ë2040Ç¯¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜ»ö¶È¤ÎÌÜÅª¤ÈÇØ·Ê
¿Í¸ý¸º¾¯¤ä»º¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¡¢ÉñÄá»Ô¤Ç¤Ï¾Íè¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ö#¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÉñÄá2040¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Ö±é²ñ¤Ï¡¢ÃÏÊý¤«¤é¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¼ÂÁ©¼Ô¤Î»ëÅÀ¤È»Ô¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÔÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Ì¤Íè¤ò¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¾ì¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3Ì¾¤¬¥Ñ¥Í¥éー¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£
- Âçºê ÍÎ »á¡Ê¸µ¡¦µÈËÜ¶½¶È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ²ñÄ¹¡Ë
µÈËÜ¶½¶È¤Î·Ð±Ä¤ò¸£°ú¤·¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤¿¿Íºà°éÀ®¤äÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¿ÔÎÏ¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÃÏÊýÁÏÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ÀÐÀî ÎÃ »á¡Ê#FR2/VANQUISH ÁÏ¶È¼Ô¡Ë
¥¹¥È¥êー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼´¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¡£¡Ö#FR2¡×Åù¤òÄÌ¤¸¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬³¹¤ò¥Ö¥é¥ó¥É²½¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ÃæÌî Í¥ºî »á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒBUDDICA ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¹áÀî¸©È¯¤ÎÃæ¸Å¼ÖÈÎÇä²ñ¼Ò¤òÁÏ¶È¡£SNS¤äYouTube¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏÊý´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÁ´¹ñÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡§90Ê¬¡Ë
ÆÃÊÌ¹Ö±é¡§18:35～19:00
¡¡ÉñÄá»ÔÄ¹ ³ûÅÄ½©ÄÅ¤¬¡¢2040Ç¯¤ÎÌ¤ÍèÁü¤Èº£¸å¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
Special Talk & ¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯¡§19:00～19:45
¡¡¡ÖÄ©Àï¤¬¡¢³¹¤Î¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Ñ¥Í¥éー3Ì¾¤¬ÃÏÊý¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Î¥ê¥¢¥ë¤ä¡¢³¹¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
¼Áµ¿±þÅú¡§19:45～20:00
¡¡»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ò¸ò¤¨¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¡¦»ÔÄ¹¤È¶¦¤ËÉñÄá¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÐÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
- Æü»þ¡¡2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë18:30～20:00¡Ê¼õÉÕ¡§18:00～¡Ë
- ²ñ¾ì¡¡ÉñÄá»ÔÁí¹çÊ¸²½²ñ´Û¡ÊµþÅÔÉÜÉñÄá»Ô»úÉÍ2021¡Ë
- ¼çºÅ¡¡MAIZURU PLAYBACK FES.2026 ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
- ¶¦ºÅ¡¡ÉñÄá»Ô
- »²²ÃÎÁ¡¡ÌµÎÁ¡ÊÁ°ÎóÍ¥ÀèÀÊ¤Î¤ßÍÎÁ¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê1,000±ß¡Ë
- ÂÐ¾Ý¡¡¹â¹»À¸¡¦Âç³ØÀ¸¡¢¼Ò²ñ¿Í¡¦·Ð±Ä¼Ô¡¢¹ÔÀ¯¿¦°÷¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý
¢£ »²²Ã¿½¹þ¤ß¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
»²²Ã´õË¾¼Ô¤Ï¡¢¥Á¥é¥·¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿QR¥³ー¥É¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¥Á¥é¥·µºÜ¤Î¥³ー¥É¤«¤é°Ê²¼¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
MAIZURU PLAYBACK FES.2026 ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ Ã´Åö¡§ÏÂÅÄ °÷Ç·