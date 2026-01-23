E131·Ï¡¦E721·Ï¤È¾¾ÅçÄ®¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ø¤É¤ó¤°¤ê¾¾¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¿·¤¿¤Ê¾¾Åç¥°¥Ã¥º2¼ï¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡ª
JRÅìÆüËÜÅìËÌÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§×¹´Ö ½ÓÂ§¡¢°Ê²¼¡ÖLiViT¡×¡Ë ¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©¾¾ÅçÄ®¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ø¤É¤ó¤°¤ê¾¾¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¾¾ÅçÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÅ¼ÖE131·Ï¡¦E721·Ï¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢¾¾Åç¤Î¿·¤¿¤Ê¤ªÅÚ»º¥°¥Ã¥º2¼ï¤ò¡Ö¤ª¤ß¤ä¤²½è¾¾Åç³¤´ß¡×µÚ¤ÓJRE MALL¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ÖÅìËÌMONO WEB SHOP¡×¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡ØE131·Ï¡¦E721·Ï¡õ¤É¤ó¤°¤ê¾¾¤Á¤ã¤ó¡¡¾¾Åç¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡Ù¤È¡ØE131·Ïwith¤É¤ó¤°¤ê¾¾¤Á¤ã¤ó¡¡¾¾Åç³¤´ß±ØÌ¾É¸¥ー¥Û¥ë¥Àー¡Ù¤Î2¼ïÎà¤Ç¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¿·¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1.¾¦ÉÊ³µÍ×
(1)E131·Ï¡¦E721·Ï¡õ¤É¤ó¤°¤ê¾¾¤Á¤ã¤ó¡¡¾¾Åç¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È(https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s013/s013-matsu01?utm_source=260123prtimes&utm_medium=dongurimacchan_magnet_link)
E131·Ï¡¦E721·Ï¡õ¤É¤ó¤°¤ê¾¾¤Á¤ã¤ó¡¡¾¾Åç¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡¡É½ÌÌ(Î¢ÌÌ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È)
E131·Ï¡¦E721·Ï¡õ¤É¤ó¤°¤ê¾¾¤Á¤ã¤ó¡¡¾¾Åç¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡¡Âæ»æ
²Á³Ê¡§680±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä¸Ä¿ô¡§100¸Ä
³µÎ¬À£Ë¡¡¡¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡§W70mm¡ßH64mm
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÂæ»æ¡§W75mm¡ßH110mm
(2)E131·Ïwith¤É¤ó¤°¤ê¾¾¤Á¤ã¤ó¡¡¾¾Åç³¤´ß±ØÌ¾É¸¥ー¥Û¥ë¥Àー(https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s013/s013-matsu02?utm_source=260123prtimes&utm_medium=dongurimacchan_keychain_link)
E131·Ïwith¤É¤ó¤°¤ê¾¾¤Á¤ã¤ó¡¡¾¾Åç³¤´ß±ØÌ¾É¸¥ー¥Û¥ë¥Àー(º¸¡§É½ÌÌ¡¡±¦¡§Î¢ÌÌ)
²Á³Ê¡§650±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä¸Ä¿ô¡§200¸Ä
³µÎ¬À£Ë¡¡§W61mm¡ßH63mm
¢¨²èÁü¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
2.È¯Çä²Õ½ê
¡»¤ª¤ß¤ä¤²½è ¾¾Åç³¤´ß(±Ø1F)
±Ä¶È»þ´Ö 10:00～17:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» 022-290-6181
¥Õ¥í¥¢ 1F
¥¢¥¯¥»¥¹ JRÀçÀÐÀþ¡¡¾¾Åç³¤´ß±Ø1F
JRÀçÀÐÀþ¾¾Åç³¤´ß±ØÄ¾·ë¡ª
ÅÅ¼Ö¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë¤ªÅÚ»ºÃµ¤·¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¤³¤³¤Ë·è¤Þ¤ê¡ª¾¾Åç¤Î¤ªÅÚ»º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µÜ¾ë³ÆÃÏ¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡»ÅìËÌMONO WEB SHOP
ÆÃ½¸¥Úー¥¸¡§https://shopping.jreast.co.jp/feature/S013-11527/260131dongurimacchan(https://shopping.jreast.co.jp/feature/S013-11527/260131dongurimacchan?utm_source=260123prtimes&utm_medium=202601_dongurimacchan)
¢¨¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ÏÊÌÅÓÁ÷ÎÁ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹
¢¨¾¦ÉÊ¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¤ò¾µ¤ê¸å7±Ä¶ÈÆüÁ°¸å¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢¨ÃíÊ¸¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢¤ªÆÏ¤±¤Ë7±Ä¶ÈÆü°Ê¾å¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
3.È¯ÇäÆüÅöÆü¥¤¥Ù¥ó¥È
¤ª¤ß¤ä¤²½è¾¾Åç³¤´ß¤Ç¤ÎÈ¯Çä³«»Ï»þ¤Ë¡¢¤É¤ó¤°¤ê¾¾¤Á¤ã¤ó¤ÎÅÐ¾ì·èÄê¡ª¤¼¤Ò¡¢¤É¤ó¤°¤ê¾¾¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
ÅÐ¾ìÆü»þ¡§1/31(ÅÚ)10:00
4.¤É¤ó¤°¤ê¾¾¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï
¾¾ÅçÄ®¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¡¤É¤ó¤°¤ê¾¾¤Á¤ã¤ó
¾¾ÅçÄ®¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¡
Æ¸ÍØ¡Ö¤É¤ó¤°¤ê¤³¤í¤³¤í¡×¤òºî»ì¤·¤¿ÀÄÌÚÂ¸µÁ¡Ê¤Ê¤¬¤è¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬¾¾ÅçÄ®½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Í³Íè¡£
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§²´éÚ¤È¤´¤Ï¤ó
¹¥¤¤Ê·Ê¿§¡§260Í¾¤ê¤ÎÅç¤¬¤¢¤ë¾¾Åç
¿ÈÄ¹¡§180¤É¤ó¤°¤ê
5.¾¾ÅçÄ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½é²Æ¤ÎÀ¾¹ÔÌá¤·¤Î¾¾¸ø±à¤«¤é¤Î·Ê¿§¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§¾¾ÅçÄ®¡Ë
¾¾ÅçÄ®¤ÏµÜ¾ë¸©±è´ßÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¸Å¤¯¤«¤éÆüËÜ»°·Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾ÅçÏÑ¤ËÅÀºß¤¹¤ëÅç¡¹¤Ï260Í¾¤ê¤È¤¤¤ï¤ì¡¢Åç¡¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹²º¤ä¤«¤Ê·Ê´Ñ¤Ïµ¨Àá¤ä»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤Î¿´¤òÌþ¤·¤Þ¤¹¡£
É÷¸÷ÌÀÕ»¤Ê·Ê´Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢°ËÃ£À¯½¡¸ø¤æ¤«¤ê¤ÎÊ¸²½ºâ¤ä²º¤ä¤«¤Ê³¤¤¬°é¤à³¤»ºÊª¡¢ÈþÈ©¤ÎÅò¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾¾Åç²¹Àô¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
6.ÅìËÌ£Í£Ï£Î£Ï¤È¤Ï
¡ÖÅìËÌMONO¡×¤ÏÅìËÌÃÏ°è¤ÎÉü¶½¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢JRÅìÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¹Ô¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ2021Ç¯4·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¤Î¿Í¡Ê¼Ô¡Ë¤È»ºÉÊ¡ÊÊª¡Ë¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤é³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÏ¢·ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤·¤¤¥È¥¦¥Û¥¯¥â¥Î¡Ê¾ðÊó¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ÅìËÌ¤ÎÃÏ°è²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤È´Ñ¸÷¸òÎ®¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£