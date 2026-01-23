¥Ñー¥½¥ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍAthlete-Bridge¤Ë´óÉÕ¤ò¼Â»Ü
¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤ò¥°¥ëー¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§ÏÂÅÄ ¹§Íº¡Ë¤Ï¡¢¾Ð´éÂ¬Äê´ï¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being Donation¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¾Ð´é¤Ë¤è¤ê½¸¤á¤é¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´óÉÕ¶â³Û¤Ë´¹»»¤·¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍAthlete-Bridge¡ÊËÜÉô¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§Ä«¸¶ Àë¼£¡Ë¤Ë´óÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤ò±þ±ç¤¹¤ë´óÉÕ³èÆ°Á´ÈÌ¤ò¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being Donation¡×¤È¾Î¤·¡¢´óÉÕ³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¶¨»¿¤¹¤ë¡Ø2025 ¥Ñー¥½¥ë ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥êー¥º ¥Ñ¡Ù¤ÎËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¼çºÅ»î¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥ÉHOKKAIDO¡×¤Ë10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë～13Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¾Ð´éÂ¬Äê´ï¤òÀßÃÖ¤·¤Æ´óÉÕ¤òÊç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¾Ð´éÂ¬Äê´ï¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î¾Ð´é¤Î²ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÃßÀÑ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡È¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÃÄÂÎ¤Ø´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Ð´é¤ò¼Ò²ñ¤Î¥Á¥«¥é¤ËÊÑ¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¢¨¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥¯¥¦¥¸¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëIoH¡ÊInternet of Happiness¡Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢¤ª¤è¤ÓSmile Magic¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥½¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿´é²èÁüÇ§¼±µ»½Ñ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢²èÁü¥Çー¥¿¤ÏÊÝÂ¸¤µ¤ì¤º¡¢Â¬Äê¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ë¥Çー¥¿¤ª¤è¤Ó·ë²Ì¤Î¤ß¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¾Ð´éÂ¬Äê´ï
ËÜ³èÆ°¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Î¾Ð´é¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¸¤á¤é¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢´óÉÕ¶â¤È¤·¤Æ´¹»»¤µ¤ì¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤¬¸½Ìò»þÂå¤â¡¢°úÂà¸å¤â¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¶¥µ»¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤Æ¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡×¤È¤·¤Æ¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍAthlete-Bridge¤Ë´óÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡Ö¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡ÉÁÏÂ¤¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¤Ï¤¿¤é¤Êý¤ä³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ï¤¿¤é¤¯µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÁªÂò»è¤ä¤Ï¤¿¤é¤¯¼«Í³¤ò¹¤²¡¢¸Ä¿Í¤È¼Ò²ñ¤Î¹¬¤»¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¥°¥ëー¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶¥µ»¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö°úÂà¸å¤ÎÌÜÉ¸¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬ÉÁ¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¤ò¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£Athlete-Bridge¤Ï¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿¶¯¤ß¤ò¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤âºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤»¤ë¤è¤¦¡¢ÀøºßÇ½ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢¡Ö¥¢¥¹¥êー¥È¤Îº¢¤Î¤è¤¦¤Ë¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÌö¤·Â³¤±¤ë¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¡×¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÃÄÂÎ³µÍ×¡ä
ÂåÉ½ ¡§ ÂåÉ½Íý»ö Ä«ÁÒ Àë¼£
ËÜÉô½êºßÃÏ ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ1-2-2 Âçºå±ØÁ°Âè2¥Ó¥ë12-12
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍAthlete-Bridge¤ÎÄ«ÁÒ Àë¼£ÍÍ¤È¤ÎÂÐÃÌµ»ö¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1973Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¿ÍºàÇÉ¸¯¡¢¿Íºà¾Ò²ð¡¢¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡¢Àß·×³«È¯¤Ê¤É¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¡£2008Ç¯10·î¤Ë¶¦Æ±»ý³ô²ñ¼Ò¥Æ¥ó¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£2017Ç¯7·î¤è¤ê¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¡£
Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2181¡Ë¡£2025Ç¯3·î´üÇä¾å¼ý±×1Ãû4,512²¯±ß¡ÊIFRS¡Ë¡£
¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡ÉÁÏÂ¤¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤È¤·¤Æ¡¢2030Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¿Í¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢100Ëü¿Í¤Î¤è¤êÎÉ¤¤¡È¤Ï¤¿¤é¤¯µ¡²ñ¡É¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍºàÇÉ¸¯¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¡¢Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ödoda¡×¡¢BPO¤äÀß·×¡¦³«È¯¤Ê¤É¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿·ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È¤ÎÃµº÷¡¦ÁÏÂ¤¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥ß¥¤¥À¥¹¡×¤ä¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥¢¥×¥ê¡Ö¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤¿¤é¤¯¿Í¡¹¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤â¤¬¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£